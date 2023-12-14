Тур: 17. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Тирни Пол
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
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Главный тренер: Ходжсон Рой
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История личных встреч
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
23 матча
73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
3.18
1.58
Среднее время на гол
28
56
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.33
0.91
Среднее время на гол
270
99
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.7
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
53
71
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.88
|Альварес Хулиан
|4
|0.25
|Силва Бернарду
|4
|0.25
|Фоден Фил
|4
|0.25
|Родри Эрнандес
|3
|0.19
|Доку Жереми
|2
|0.13
|Аке Натан
|2
|0.13
|Грилиш Джек
|2
|0.13
|Аканджи Мануэль
|2
|0.13
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.38
|Андерсен Йоаким
|2
|0.13
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|1 (1)
|0.06
|Митчелл Тайрик
|1
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|6
|1
|Грилиш Джек
|4
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Силва Бернарду
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
17
3
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
20
7
Голы по времени матча
Забито
19
8
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
19
8
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
38%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
5
26%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Забито
38
16
18 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
13%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
5
13%
6
38%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
9
24%
5
31%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
33%
4
18%
61-75
5
28%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2
Результаты матчей
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
34
17
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
63
17
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
115
313
79
115
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 18
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Сити
100% (45)
Ничья
0% (0)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
31.1% (14)
3:1 Манчестер Сити
22.2% (10)
3:0 Манчестер Сити
20% (9)
2:1 Манчестер Сити
15.6% (7)
4:1 Манчестер Сити
4.4% (2)
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