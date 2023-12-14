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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Сити
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 43
Манчестер Сити 100% (43)
X 0% (0)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Манчестер Сити
Кристал Пэлас

История личных встреч

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

23 матча

73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

3.18
1.58

Среднее время на гол

28
56

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.33
0.91

Среднее время на гол

270
99

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.88
Альварес Хулиан 4 0.25
Силва Бернарду 4 0.25
Фоден Фил 4 0.25
Родри Эрнандес 3 0.19
Доку Жереми 2 0.13
Аке Натан 2 0.13
Грилиш Джек 2 0.13
Аканджи Мануэль 2 0.13
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.38
Андерсен Йоаким 2 0.13
Эзе Эберечи 2 (1) 0.13
Айю Джордан 1 0.06
Матета Жан-Филипп 1 (1) 0.06
Митчелл Тайрик 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Олисе Майкл 1 0.06
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 6 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кристал Пэлас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

17
3
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

20
7

Голы по времени матча

Забито

19
8
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
38%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
5
26%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Забито

38
16
18 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
5
13%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
5
13%
6
38%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
9
24%
5
31%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
6
33%
4
18%
61-75
5
28%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2

Результаты матчей

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
1
7
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
3
13
7
9
2.5
1
15
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 28 14
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2023, осталось 2 дня 4 часа 42 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 43
    Манчестер Сити 100% (43)
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    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
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    Кристал Пэлас
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    31.1% (14)
    3:1 Манчестер Сити
    22.2% (10)
    3:0 Манчестер Сити
    20% (9)
    2:1 Манчестер Сити
    15.6% (7)
    4:1 Манчестер Сити
    4.4% (2)
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