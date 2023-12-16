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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Пуща Неполомице
3:3
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
9' Гол
Вдовик Бартломей
14' Желтая карточка
Скшипчак Матеуш
0:2
17' Гол
Нене III
0:3
28' Гол
Имас Хесус
42' Желтая карточка
Запольник Камиль
1:3
50' Гол
Семашко Артур
2:3
63' Пенальти
Крачун Артур
69' Желтая карточка
Konrad Stepien
69' Желтая карточка
Романчук Тарас
80' Вторая желтая карточка
Романчук Тарас
3:3
83' Пенальти
Крачун Артур
84' Желтая карточка
Мешанович Мурис
89' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
90'+6
48
Зых
Оливер
17
Бартош
Якуб
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
8
Piotr
Mrozinski
16
Вальски
Михал
5
Konrad
Stepien
9
Семашко
Артур
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:1
КП
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.33
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.28
Семашко Артур 5 0.28
Холевяк Матеуш 2 0.11
Запольник Камиль 1 0.06
Якуба Роман 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Кидрич Рок 1 0.06
Вальски Михал 1 0.06
Bartlomiej Poczobut 1 0.06
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.47
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.32
Наранхо Хосе 6 0.32
Имас Хесус 5 0.26
Нене III 5 0.26
Хансен Кристоффер 5 0.26
Dominik Marczuk 2 0.11
Скшипчак Матеуш 2 0.11
Левицки Якуб 2 0.11
Wojciech Laski 1 0.05
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Konrad Stepien 5 1
Jacub Serafin 6 0
Якуба Роман 5 0
Хайда Войцех 4 0
Piotr Mrozinski 3 0
Бартош Якуб 3 0
Запольник Камиль 3 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 6 1
Нене III 5 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Сачек Михал 2 0
Дигес Адриан 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Левицки Якуб 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
11
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

3
25
Пуща Неполомице
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Ягеллония Белосток
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

11
36

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
6
29%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
30%
3
12%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
3
30%
5
20%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
38%
76-90

Забито

24
43
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
13%
7
16%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
3
13%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
7
29%
29%
7
16%
61-75
4
17%
9
21%
76-90

Пропущено

34
29
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
6
18%
8
28%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
12
35%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
8
1
1
9
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
1
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
14
5
2
16
2.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 0:0 19 8 4 7 32 - 22 28
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
10.
Видзев Лодзь
 0:0 19 6 5 8 21 - 25 23
11.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Видзев Лодзь
 0:0 9 5 1 3 9 - 9 16
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 0:0 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 0:0 9 4 2 3 11 - 4 14
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
5.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
6.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
7.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 0:0 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
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    • 46'
      Бартош Якуб уходит с поля. Jakub Stec выходит вместо него
    • 46'
      Hubert Tomalski уходит с поля. Холевяк Матеуш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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