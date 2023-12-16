Тур: 19. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Франковски Бартож
3:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолВдовик Бартломей
14' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
0:2
17' ГолНене III
0:3
28' ГолИмас Хесус
42' Желтая карточкаЗапольник Камиль
1:3
50' ГолСемашко Артур
2:3
63' ПенальтиКрачун Артур
69' Желтая карточкаKonrad Stepien
69' Желтая карточкаРоманчук Тарас
80' Вторая желтая карточкаРоманчук Тарас
3:3
83' ПенальтиКрачун Артур
84' Желтая карточкаМешанович Мурис
89' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
90'+6
Ход матча
9'
0:1
14'
17'
0:2
28'
0:3
42'
50'
1:3
63'
2:3
69'
69'
80'
83'
3:3
84'
89'
48
Зых
Оливер
17
Бартош
Якуб
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.33
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.28
|Семашко Артур
|5
|0.28
|Холевяк Матеуш
|2
|0.11
|Запольник Камиль
|1
|0.06
|Якуба Роман
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Кидрич Рок
|1
|0.06
|Вальски Михал
|1
|0.06
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.06
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.47
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.32
|Наранхо Хосе
|6
|0.32
|Имас Хесус
|5
|0.26
|Нене III
|5
|0.26
|Хансен Кристоффер
|5
|0.26
|Dominik Marczuk
|2
|0.11
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.11
|Левицки Якуб
|2
|0.11
|Wojciech Laski
|1
|0.05
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Konrad Stepien
|5
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Якуба Роман
|5
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Piotr Mrozinski
|3
|0
|Бартош Якуб
|3
|0
|Запольник Камиль
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
11
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
3
25
Пуща Неполомице
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Ягеллония Белосток
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
11
36
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
6
29%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
30%
3
12%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
4
16%
61-75
3
30%
5
20%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
4
20%
2
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
38%
76-90
Забито
24
43
10 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
13%
7
16%
1-15
4
17%
8
19%
16-30
3
13%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
7
29%
29%
7
16%
61-75
4
17%
9
21%
76-90
Пропущено
34
29
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
6
18%
8
28%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
12
35%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0
Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
46
81
19
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
35
64
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
172
711
145
216
910
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|32 - 22
|28
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|10.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|21 - 25
|23
|11.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 4
|14
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6