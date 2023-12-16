Тур: 19. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.21
|Санчез Джорди
|4
|0.21
|Рондич Имад
|2
|0.11
|Альварес Франциско
|2
|0.11
|Цыганик Андрей
|2
|0.11
|Нунеш Фабиу
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|7 (3)
|0.37
|Кулурис Эфтимос
|7
|0.37
|Горгон Александр
|5
|0.26
|Бичахчян Ваан
|4
|0.21
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.11
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.11
|Захович Лука
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Зелиньски Павел
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
7
16
Видзев Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Погонь Щецин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
45%
3
14%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Забито
19
31
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
37%
5
16%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
6
22%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
35
73
17
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
44
28
35
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
513
108
216
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|32 - 22
|28
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|10.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|21 - 25
|23
|11.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 4
|14
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6