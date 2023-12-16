  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Видзев Лодзь
1:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
10' Желтая карточка
Сильва Луис
41' Желтая карточка
Горгон Александр
1:0
43' Гол
Альварес Франциско
44' Желтая карточка
Вальквист Линус
1:1
45' Гол
Гросицки Камил
1:2
53' Гол
Кулурис Эфтимос
62' Желтая карточка
Pawel Kwiatkowski
90'+6
1
Равас
Генрих
23
Зелиньски
Павел
21
Pawel
Kwiatkowski
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
19
Павловски
Бартоломей
25
Ганоушек
Марек
10
Альварес
Франциско
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
47
Antoni
Klimek
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Видзев Лодзь
4-3-3
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Погонь Щецин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.21
Санчез Джорди 4 0.21
Альварес Франциско 3 0.16
Цыганик Андрей 2 0.11
Рондич Имад 2 0.11
Нунеш Фабиу 1 0.05
Стемпиньски Мариуш 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Antoni Klimek 1 0.05
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 8 (3) 0.42
Кулурис Эфтимос 8 0.42
Горгон Александр 5 0.26
Бичахчян Ваан 4 0.21
Ульвестад Фредрик 2 0.11
Форнальчик Мариуш 2 0.11
Захович Лука 1 0.05
Лонкар Даниель 1 0.05
Смолиньски Кацпер 1 0.05
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Зелиньски Павел 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 4 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Захович Лука 2 0
Вальквист Линус 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

7
16
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Погонь Щецин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
3
50%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
45%
3
14%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Забито

20
33
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
10%
1
3%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
7
35%
7
21%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
7
35%
5
15%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
4
14%
4
17%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
6
21%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
7
3
1
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
11
8
2
17
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 2:0 19 10 5 4 32 - 23 35
4.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
5.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
6.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 0:2 19 6 5 8 22 - 23 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 2:0 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 0:2 10 2 4 4 10 - 11 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Лех
 2:0 9 4 3 2 10 - 11 15
4.
Радомяк Радом
 0:2 9 4 1 4 12 - 12 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Горгон Александр сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     