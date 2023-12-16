Тур: 19. Стадион: Видзев. Главный судья: Ласык Петр
1:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаСильва Луис
41' Желтая карточкаГоргон Александр
1:0
43' ГолАльварес Франциско
44' Желтая карточкаВальквист Линус
1:1
45' ГолГросицки Камил
1:2
53' ГолКулурис Эфтимос
62' Желтая карточкаPawel Kwiatkowski
90'+6
Ход матча
10'
41'
43'
44'
45'
53'
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.21
|Санчез Джорди
|4
|0.21
|Альварес Франциско
|3
|0.16
|Цыганик Андрей
|2
|0.11
|Рондич Имад
|2
|0.11
|Нунеш Фабиу
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|8 (3)
|0.42
|Кулурис Эфтимос
|8
|0.42
|Горгон Александр
|5
|0.26
|Бичахчян Ваан
|4
|0.21
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.11
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.11
|Захович Лука
|1
|0.05
|Лонкар Даниель
|1
|0.05
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Зелиньски Павел
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|5
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Видзев Лодзь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Погонь Щецин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
7
16
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Погонь Щецин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
3
50%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
45%
3
14%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Забито
20
33
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
10%
1
3%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
7
35%
7
21%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
7
35%
5
15%
76-90
Пропущено
29
24
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
4
14%
4
17%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
24%
3
13%
61-75
6
21%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
73
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
514
118
217
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|2:0
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|4.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|0:2
|19
|6
|5
|8
|22 - 23
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|0:2
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|4.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6