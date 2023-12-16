Тур: 19. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Стефански Даниэль
0:1
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаДонис Христос
16' Желтая карточкаСаламон Бартош
19' Желтая карточкаХотич Дино
0:1
30' ГолКвеквескири Ника
33' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
Ход матча
15'
16'
19'
30'
33'
11
Пик
Даниэль
99
Семеду
Эди
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Радомяк Радом
Лех
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.42
|Семеду Эди
|4
|0.21
|Вольски Рафал
|2
|0.11
|Семеду Лисандру
|2
|0.11
|Донис Христос
|1
|0.05
|Кастаньеда Франк
|1
|0.05
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Роча Леонардо
|1
|0.05
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.37
|Исхак Микаэль
|6
|0.32
|Мархвиньски Филип
|5
|0.26
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.21
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.11
|Квеквескири Ника
|1
|0.05
|Шимчак Филип
|1
|0.05
|Блажич Миха
|1
|0.05
|Червински Алан
|1
|0.05
|Милич Антонио
|1
|0.05
|Дагерстол Филип
|1
|0.05
|Гургул Михал
|1
|0.05
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|7
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Донис Христос
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Pedro Rodriguez2
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|6
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Лех
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
21
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Лех
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
9%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
4
33%
3
14%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
21
30
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
5
24%
3
10%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
3
14%
8
27%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
2
10%
8
27%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
6
27%
3
13%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Лех
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
73
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
54
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
711
99
414
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|1:0
|19
|10
|5
|4
|31 - 23
|35
|4.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|0:1
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 10
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|4.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6