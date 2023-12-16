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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Радомяк Радом
2:2
Конец матча
Лех
0'
15' Желтая карточка
Донис Христос
16' Желтая карточка
Саламон Бартош
19' Желтая карточка
Хотич Дино
0:1
30' Гол
Квеквескири Ника
33' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
48' Желтая карточка
Пик Даниэль
0:2
50' Гол
Перейра Жоэл III
54' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
64' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
64' Вторая желтая карточка
Карлстрём Йеспер
64' Желтая карточка
Муравски Радослав
68' Желтая карточка
Мрожек Бартош
76' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
1:2
79' Гол
Абрамович Давид
90' Желтая карточка
Pedro Rodriguez2
2:2
90' Гол
Роча Леонардо
90' Желтая карточка
Роча Леонардо
90'+10
12
Albert
Posiadala
11
Пик
Даниэль
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
77
Донис
Христос
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
7
Семеду
Лисандру
96
Pedro
Rodriguez2
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
44
Червински
Алан
21
Хотич
Дино
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
11
Вельде
Кристоффер
30
Квеквескири
Ника
10
Мархвиньски
Филип
Радомяк Радом
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Лех

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
180

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.42
Семеду Эди 4 0.21
Вольски Рафал 2 0.11
Семеду Лисандру 2 0.11
Роча Леонардо 2 0.11
Донис Христос 1 0.05
Абрамович Давид 1 0.05
Кастаньеда Франк 1 0.05
Цихоцки Матеуш 1 0.05
Бранко Рафаэл 1 0.05
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.37
Исхак Микаэль 6 0.32
Мархвиньски Филип 5 0.26
Ба-Луа Адриэль 4 0.21
Карлстрём Йеспер 2 0.11
Перейра Жоэл III 1 0.05
Квеквескири Ника 1 0.05
Шимчак Филип 1 0.05
Блажич Миха 1 0.05
Червински Алан 1 0.05
Милич Антонио 1 0.05
Дагерстол Филип 1 0.05
Гургул Михал 1 0.05
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 0
Pedro Rodriguez2 4 0
Вольски Рафал 3 0
Донис Христос 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Леандро 2 0
Машаду Луиш 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Роча Леонардо 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Пик Даниэль 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Исхак Микаэль 4 0
Вельде Кристоффер 4 0
Дуглас Барри 2 0
Хотич Дино 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Саламон Бартош 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Лех
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
5
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
21
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Лех
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
4
33%
3
14%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

23
32
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
5
22%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
3
13%
7
22%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
3
13%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Лех

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
10
9
4
15
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
5.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
6.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Роча Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
  • 94'
    Pedro получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Семеду Эди уходит с поля. Krystian Okoniewski выходит вместо него
  • 81'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 79'
    Гжесик Ян сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Радомяк Радом 2:2 Лех онлайн

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