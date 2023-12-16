Тур: 19. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Стефански Даниэль
2:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаДонис Христос
16' Желтая карточкаСаламон Бартош
19' Желтая карточкаХотич Дино
0:1
30' ГолКвеквескири Ника
33' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
48' Желтая карточкаПик Даниэль
0:2
50' ГолПерейра Жоэл III
54' Желтая карточкаМархвиньски Филип
64' Желтая карточкаБранко Рафаэл
64' Вторая желтая карточкаКарлстрём Йеспер
64' Желтая карточкаМуравски Радослав
68' Желтая карточкаМрожек Бартош
76' Желтая карточкаВельде Кристоффер
1:2
79' ГолАбрамович Давид
90' Желтая карточкаPedro Rodriguez2
2:2
90' ГолРоча Леонардо
90' Желтая карточкаРоча Леонардо
90'+10
Ход матча
15'
16'
19'
30'
33'
48'
50'
0:2
64'
64'
68'
78'
79'
1:2
90'
90'
2:2
90'
11
Пик
Даниэль
99
Семеду
Эди
21
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Радомяк Радом
Лех
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.42
|Семеду Эди
|4
|0.21
|Вольски Рафал
|2
|0.11
|Семеду Лисандру
|2
|0.11
|Роча Леонардо
|2
|0.11
|Донис Христос
|1
|0.05
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Кастаньеда Франк
|1
|0.05
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.05
|Бранко Рафаэл
|1
|0.05
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.37
|Исхак Микаэль
|6
|0.32
|Мархвиньски Филип
|5
|0.26
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.21
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.11
|Перейра Жоэл III
|1
|0.05
|Квеквескири Ника
|1
|0.05
|Шимчак Филип
|1
|0.05
|Блажич Миха
|1
|0.05
|Червински Алан
|1
|0.05
|Милич Антонио
|1
|0.05
|Дагерстол Филип
|1
|0.05
|Гургул Михал
|1
|0.05
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Pedro Rodriguez2
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Донис Христос
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Лех
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
5
Радомяк Радом
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лех
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
21
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Лех
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
1
8%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
4
33%
3
14%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
23
32
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
5
22%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
3
13%
7
22%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
7
29%
29%
3
12%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
3
13%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Лех
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3
Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Лех
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
54
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
811
109
415
415
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6