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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
1:1
Перерыв
Арсенал
0'
0:1
4' Гол
Габриэль дос Сантос
1:1
29' Гол
Салах Мохамед
38' Желтая карточка
Сака Букайо
45' Желтая карточка
Эндо Ватару
45' Желтая карточка
Хаверц Кай

Ход матча

4'
0:1
Габриэль дос Сантос
(Эдегор Мартин)
29'
Салах Мохамед
(Александер-Арнольд Трент)
1:1
35'
Гомес Джо
Цимикас Костас
 
38'
 
Сака Букайо
45'
Эндо Ватару
 
45'
 
Хаверц Кай

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 236 Количество передач 194
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 157
Ливерпуль 51.6% (81)
X 31.2% (49)
Арсенал 17.2% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Арсенал
2.79
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Собослаи
Доминик
3
Эндо
Ватару
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
Ливерпуль
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

41 матч

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

2.55
1.43

Среднее время на гол

35
63

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.55

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

81
61

Голов в среднем за матч

1.98
1.49

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 (3) 0.67
Нуньес Дарвин 4 0.22
Жота Диогу 4 0.22
Диас Луис 3 0.17
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Собослаи Доминик 2 0.11
Гакпо Коди 2 0.11
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Макаллистер Алексис 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.06
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.28
Нкетиа Эдди 5 0.28
Эдегор Мартин 4 (2) 0.22
Хаверц Кай 4 (1) 0.22
Троссар Леандро 3 0.17
Жезус Габриэль 3 0.17
Райс Деклан 3 0.17
Мартинелли Габриэл 2 0.11
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Габриэль дос Сантос 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 4 0
Нуньес Дарвин 4 0
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Жезус Габриэль 3 0
Уайт Бен 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райс Деклан 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
21
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Арсенал
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
9
60%
6
29%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

34
34
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
1
3%
2
6%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
9
26%
4
12%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
14
41%
11
32%
76-90

Пропущено

17
16
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
3
19%
1-15
6
35%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Арсенал

Точный счет

3:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
8
1
6
2
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
12
5
1.5
11
6
7
10
2.5
5
12
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
12.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 1:1 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 1:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:1.
  • 45'
    Доминик Собослаи наносит удар низом со штрафного удара, а Габи Жезус блокирует эту попытку.
  • Желтая карточка
    45'
    Габриэл Мартинелли на левом фланге чужой половины поля упускает мяч за боковую линию. После аута идёт "Ливерпуль" в атаку, и Эндо Ватару зарабатывает "горчичник" уже не для себя, а для Кая Хаверца.
  • Желтая карточка
    45'
    Пара минут остаётся в первом тайме из компенсированного времени. Весь "Арсенал" на своей половине поля. Мерсисайдцы катают мяч в центре поля и теряют его. Эндо Ватару хватает Габриэла Мартинелли и получает жёлтую карточку.
  • 45'
    Трент Александер-Арнольд осуществил подачу с левого фланга со штрафного удара, и мяч заключил в свои перчатки Давид Райя.
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кёртис Джонс задумал смещение с левого фланга в центральную зону и споткнулся об выставленную подножку Мартина Эдегора. Перспективный штрафной удар будет у "Ливерпуля".
  • 44'
    Габриэл Мартинелли на левом фланге атаки проиграл борьбу своему оппоненту. Ибраима Конате удачно действовал там в отборе.
  • Фол, нарушение
    43'
    Неточная передача у хозяев на правый фланг - Мохамеду Салаху не вложили мяч в ноги, и сфера покинула пределы поля. Чуть позже вдали от ворот Ибраима Конате сфолил на Габи Жезусе.
  • 42'
    По такой игре трудно с уверенностью сказать, каким будет итог матча. "Арсенал"-то неплохо в ответных атаках смотрится. Как говорится, всё решится во втором тайме.
  • Опасный момент
    41'
    Мартинелли простил "Ливерпуль" сейчас! Сака выел по центру один на один, но слишком сильно сблизился с Алисоном и не смог нанести удар. Зато мяч подхватил Мартинелли и метров с четырнадцати не попал в левый угол пустого створа. 
  • 40'
    Мохамед Салах с правого угла штрафной площади сделал проникающий пас для Коди Гакпо, который не понял своего партнёра, и мяч спокойно пришёл в руки голкипера.
  • 39'
    Давид Райя почти что покинул пределы своей штрафной площадки, и это плохо могло закончиться для "Арсенала", но обошлось всё для "канониров" в данной ситуации.
  • Желтая карточка
    38'
    Букайо Сака проявил свою активность в середине поля, где снёс с ног Кёртиса Джонса и получил в награду от арбитра жёлтую карточку.
  • Угловой
    37'
    Букайо Сака подал угловой справа, возникла суматоха, в итоге Сака с ближнего края штрафной площадки отправил кручёный мяч в дальний угол в руки Алиссона Бекера. Скорее это был не удар, а безадресная передача.
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    • Фол, нарушение
      36'
      Доминик Собослаи около центрального круга нарушил правила против Александра Зинченко. Подача со штрафного не принесла гостям успеха.
    • Замена
      35'
      Вынужденная замена происходит в составе "Ливерпуля": вместо получившего травму Костаса Цимикаса в игру вступает Джо Гомес.
    • Травма, повреждение
      34'
      Костас Цимикас получает медицинскую помощь и не сможет продолжить матч.
    • Фол, нарушение
      33'
      А вот сейчас курьёзный эпизод. Букайо Сака на правом фланге оттолкнул Костаса Цимикаса и продолжил путь вперёд. Арбитр свистнул фол. А Цимикас по инерции срубил с ног Юргена Клоппа.
    • 32'
      "Ливерпуль", конечно, больше атакует, и есть предположение, что во втором тайме это давление станет ещё сильнее. Так что непросто обороне "Арсенала".
    • Судья
      31'
      Мохамед Салах оказался на газоне на боковой линии штрафной площади гостей, но игра не останавливается. Трент Александер-Арнольд подаёт справа, но не находит никого из партнёров.
    • 30'
      Ну вот и как будто не было быстрого гола "Арсенала". Вернулись команды к состоянию статус-кво. Можно сказать, начинают теперь сначала.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Мохамед Салах!
      На правом фланге принял Мо Салах заброс из центра от Трента Александера-Арнольда, на входе в штрафную площадь оторвался от Александра Зинченко и ввернул мяч в ближний угол.
    • 28'
      "Ливерпуль" не устроит, если он уйдёт на перерыв в качестве команды, проигрывающей в счёте. А вот что интересно. Статистика по владению сейчас 54 на 46 процентов. А по ударам 1 - 6.
    • 27'
      Мохамед Салах на правом фланге покатил пас вперёд на Коди Гакпо, чью подачу снял центральный защитник "Арсенала".
    • Офсайд
      26'
      Здорово Доминик Собослаи отработал в обороне на правом фланге. Затем мяч вернулся к "Арсеналу", и Мартин Эдегор отдал передачу Габриэлу Мартинелли в офсайд.
    • 25'
      Костас Цимикас ппо левому флангу пытался сделать короткую передачу вперёд Кёртису Джонсу, однако Букайо Сака отправил мяч за боковую линию.
    • 24'
      Деклан Райс отдал передачу со стандарта на правый фланг, Букайо Сака выполнил подачу в центр штрафной площади, а там ничего "арсенальцы" не добились.
    • Фол, нарушение
      23'
      Костас Цимикас совершил мелкий фол в центральной части своей половины поля. Это Букайо Сака заработал штрафной удар для "Арсенала".
    • 22'
      Уверенно Александр Зинченко держал мяч на левом фланге обороны под прессингом Мохамеда Салаха. Как рыба в воде чувствовал себя Зинченко в этой ситуации.
    • 21'
      Доминик Собослаи выполняет навес с правого фланга, и мяч прилетаёт чётко в перчатки голкипера "Арсенала". Давид Райя защищает ворота лондонцев.
    • Опасный момент
      20'
      Мартин Эдегор принял передачу в зоне правого инсайда и пробил низом в дальний угол, но не попал в створ. Достаточно дерзок стремится быть "Арсенал" в ответных атаках.
    • Судья
      19'
      Деклан Райс не пустил дальше Мохамеда Салаха, совершив фол. Разыграли свой штрафной удар футболисты "Ливерпуля", однако не довели дело до удара по воротам. Сыграл ли Мартин Эдегор рукой в своей штрафной площадке? Судья считает, что нет.
    • 18'
      Обрезались "пушкари" в середине поля, мяч перехватил Мохамед Салах. Впрочем, быстрого прохода вперёд у нападающего "Ливерпуля" не получилось.
    • 17'
      72 процента игрового времени матч находится у "Ливерпуля". Но главные цифры не эти. "Арсенал" минимально ведёт в счёте, а играть в матче ещё очень долго.
    • 16'
      Букайо Сака не стал пытаться пойти на правом фланге в дриблинг против Костаса Цимикаса. Гости потеряли мяч, но затем отобрали его у Луиса Диаса. А дальше снова успешны были мерсисайдцы в отборе.
    • 15'
      Костас Цимикас навесил с левого полуфланга со штрафного удара в чужую штрафную площадь. Там полетал мяч вторым этажом, в итоге вынесли его "канониры", но на подборе мерсисайдцы.
    • Опасный момент
      14'
      Момент у ворот "Арсенала"! Мохамед Салах поймал мяч себе на ногу на правом углу вратарской и влёт выстрелил во внешнюю сторону сетки. 
    • Опасный момент
      13'
      Момент у "Арсенала"! Уже второй мяч могли забивать гости! Габи Жезус получил пас из центра на правом полуфланге и запустил футбольный снаряд поверх створа.
    • 12'
      "Красные" продолжили владеть мячом после своего корнера, и позиционная атака "Ливерпуля" закончилась слишком сильным навесом. Трент Александер-Арнольд с правого фланга отправил сферу за лицевую линию.
    • Угловой
      11'
      Луис Диас теперь простреливал с левого угла вратарской, и мяч срикошетил от Вильяма Салиба за лицевую линию. Подача углового не принесла успеха хозяевам.
    • 10'
      Трент Александер-Арнольд в правой части чужой штрафной площади столкнулся с сопротивлением Габриэля дос Сантоса и не сумел заработать угловой удар.
    • 9'
      Возможно, "Ливерпуль" оказался не готов к резкому началу матча в исполнении "Арсенала". Но надо было быть готовыми, значит. Это же АПЛ, здесь всегда нужно держать ухо востро.
    • Травма, повреждение
      8'
      Костас Цимикас возле центральной линии отвесил локтем тумак в лицо сопернику. Букайо Сака пострадал. Нарушение правил не зафиксировано.
    • 7'
      Неделю назад "Ливерпуль" сыграл дома с "Манчестер Юнайтед" 0:0. А теперь сразу получили мяч в свои ворота футболисты "красных" в топовом матче.
    • Судья
      6'
      Гол засчитан. "Арсенал" повёл в гостях у "Ливерпуля" на старте матча.
    • Видеоповтор
      5'
      Система ВАР проверяет эпизод на предмет офсайда.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Габриэль дос Сантос!
      Заработал "Арсенал" штрафной удар близко к левому флангу (Ибраима Конате сфолил против Кая Хаверца). Со стандарта Мартин Эдегор выполнил подачу на ближнюю штангу, и Габриэль дос Сантос головой подкинул мяч в ближний угол.
    • 3'
      "Ливерпуль" играет в традиционной красной форме, а "Арсенал" в салатово-чёрной расцветке.
    • 2'
      Пошла у "Арсенала" подача корнера с правого фланга, Букайо Сака её исполнил, и Габриэль Жезус пробил головой из вратарской площади прямо в руки Алиссона Бекера.
    • Угловой
      1'
      Букайо Сака прошёл по правому флангу и прострелил в штрафную. Алиссон Бекер отбил мяч к линии штрафной площади, откуда Габи Жезус нанёс заблокированный удар и заработал угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    51.6% (81)
    Ничья
    31.2% (49)
    Арсенал
    17.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    91.23% (104)
    Нет
    8.77% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    28% (44)
    1:1 Ничья
    15.3% (24)
    2:2 Ничья
    11.5% (18)
    1:0 Ливерпуль
    5.7% (9)
    3:2 Ливерпуль
    4.5% (7)
    1:2 Арсенал
    3.2% (5)
    2:3 Арсенал
    1.9% (3)
    3:1 Ливерпуль
    1.9% (3)
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