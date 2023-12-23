Кёртис Джонс задумал смещение с левого фланга в центральную зону и споткнулся об выставленную подножку Мартина Эдегора. Перспективный штрафной удар будет у "Ливерпуля".

Трент Александер-Арнольд осуществил подачу с левого фланга со штрафного удара, и мяч заключил в свои перчатки Давид Райя.

Пара минут остаётся в первом тайме из компенсированного времени. Весь "Арсенал" на своей половине поля. Мерсисайдцы катают мяч в центре поля и теряют его. Эндо Ватару хватает Габриэла Мартинелли и получает жёлтую карточку.

Габриэл Мартинелли на левом фланге чужой половины поля упускает мяч за боковую линию. После аута идёт "Ливерпуль" в атаку, и Эндо Ватару зарабатывает "горчичник" уже не для себя, а для Кая Хаверца.

Доминик Собослаи наносит удар низом со штрафного удара, а Габи Жезус блокирует эту попытку.

Букайо Сака подал угловой справа, возникла суматоха, в итоге Сака с ближнего края штрафной площадки отправил кручёный мяч в дальний угол в руки Алиссона Бекера. Скорее это был не удар, а безадресная передача.

Букайо Сака проявил свою активность в середине поля, где снёс с ног Кёртиса Джонса и получил в награду от арбитра жёлтую карточку.

Давид Райя почти что покинул пределы своей штрафной площадки, и это плохо могло закончиться для "Арсенала", но обошлось всё для "канониров" в данной ситуации.

Мохамед Салах с правого угла штрафной площади сделал проникающий пас для Коди Гакпо, который не понял своего партнёра, и мяч спокойно пришёл в руки голкипера.

Мартинелли простил "Ливерпуль" сейчас! Сака выел по центру один на один, но слишком сильно сблизился с Алисоном и не смог нанести удар. Зато мяч подхватил Мартинелли и метров с четырнадцати не попал в левый угол пустого створа.

По такой игре трудно с уверенностью сказать, каким будет итог матча. "Арсенал"-то неплохо в ответных атаках смотрится. Как говорится, всё решится во втором тайме.

Неточная передача у хозяев на правый фланг - Мохамеду Салаху не вложили мяч в ноги, и сфера покинула пределы поля. Чуть позже вдали от ворот Ибраима Конате сфолил на Габи Жезусе.

Габриэл Мартинелли на левом фланге атаки проиграл борьбу своему оппоненту. Ибраима Конате удачно действовал там в отборе.

"Ливерпуль" не устроит, если он уйдёт на перерыв в качестве команды, проигрывающей в счёте. А вот что интересно. Статистика по владению сейчас 54 на 46 процентов. А по ударам 1 - 6.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Мохамед Салах! На правом фланге принял Мо Салах заброс из центра от Трента Александера-Арнольда, на входе в штрафную площадь оторвался от Александра Зинченко и ввернул мяч в ближний угол.

Ну вот и как будто не было быстрого гола "Арсенала". Вернулись команды к состоянию статус-кво. Можно сказать, начинают теперь сначала.

Мохамед Салах оказался на газоне на боковой линии штрафной площади гостей, но игра не останавливается. Трент Александер-Арнольд подаёт справа, но не находит никого из партнёров.

"Ливерпуль", конечно, больше атакует, и есть предположение, что во втором тайме это давление станет ещё сильнее. Так что непросто обороне "Арсенала".

А вот сейчас курьёзный эпизод. Букайо Сака на правом фланге оттолкнул Костаса Цимикаса и продолжил путь вперёд. Арбитр свистнул фол. А Цимикас по инерции срубил с ног Юргена Клоппа.

Доминик Собослаи около центрального круга нарушил правила против Александра Зинченко. Подача со штрафного не принесла гостям успеха.

26' Здорово Доминик Собослаи отработал в обороне на правом фланге. Затем мяч вернулся к "Арсеналу", и Мартин Эдегор отдал передачу Габриэлу Мартинелли в офсайд.

25' Костас Цимикас ппо левому флангу пытался сделать короткую передачу вперёд Кёртису Джонсу, однако Букайо Сака отправил мяч за боковую линию.

24' Деклан Райс отдал передачу со стандарта на правый фланг, Букайо Сака выполнил подачу в центр штрафной площади, а там ничего "арсенальцы" не добились.

23' Костас Цимикас совершил мелкий фол в центральной части своей половины поля. Это Букайо Сака заработал штрафной удар для "Арсенала".

22' Уверенно Александр Зинченко держал мяч на левом фланге обороны под прессингом Мохамеда Салаха. Как рыба в воде чувствовал себя Зинченко в этой ситуации.

21' Доминик Собослаи выполняет навес с правого фланга, и мяч прилетаёт чётко в перчатки голкипера "Арсенала". Давид Райя защищает ворота лондонцев.

20' Мартин Эдегор принял передачу в зоне правого инсайда и пробил низом в дальний угол, но не попал в створ. Достаточно дерзок стремится быть "Арсенал" в ответных атаках.

19' Деклан Райс не пустил дальше Мохамеда Салаха, совершив фол. Разыграли свой штрафной удар футболисты "Ливерпуля", однако не довели дело до удара по воротам. Сыграл ли Мартин Эдегор рукой в своей штрафной площадке? Судья считает, что нет.

18' Обрезались "пушкари" в середине поля, мяч перехватил Мохамед Салах. Впрочем, быстрого прохода вперёд у нападающего "Ливерпуля" не получилось.

17' 72 процента игрового времени матч находится у "Ливерпуля". Но главные цифры не эти. "Арсенал" минимально ведёт в счёте, а играть в матче ещё очень долго.

16' Букайо Сака не стал пытаться пойти на правом фланге в дриблинг против Костаса Цимикаса. Гости потеряли мяч, но затем отобрали его у Луиса Диаса. А дальше снова успешны были мерсисайдцы в отборе.

15' Костас Цимикас навесил с левого полуфланга со штрафного удара в чужую штрафную площадь. Там полетал мяч вторым этажом, в итоге вынесли его "канониры", но на подборе мерсисайдцы.

14' Момент у ворот "Арсенала"! Мохамед Салах поймал мяч себе на ногу на правом углу вратарской и влёт выстрелил во внешнюю сторону сетки.

13' Момент у "Арсенала"! Уже второй мяч могли забивать гости! Габи Жезус получил пас из центра на правом полуфланге и запустил футбольный снаряд поверх створа.

12' "Красные" продолжили владеть мячом после своего корнера, и позиционная атака "Ливерпуля" закончилась слишком сильным навесом. Трент Александер-Арнольд с правого фланга отправил сферу за лицевую линию.

11' Луис Диас теперь простреливал с левого угла вратарской, и мяч срикошетил от Вильяма Салиба за лицевую линию. Подача углового не принесла успеха хозяевам.

10' Трент Александер-Арнольд в правой части чужой штрафной площади столкнулся с сопротивлением Габриэля дос Сантоса и не сумел заработать угловой удар.

9' Возможно, "Ливерпуль" оказался не готов к резкому началу матча в исполнении "Арсенала". Но надо было быть готовыми, значит. Это же АПЛ, здесь всегда нужно держать ухо востро.

8' Костас Цимикас возле центральной линии отвесил локтем тумак в лицо сопернику. Букайо Сака пострадал. Нарушение правил не зафиксировано.

7' Неделю назад "Ливерпуль" сыграл дома с "Манчестер Юнайтед" 0:0. А теперь сразу получили мяч в свои ворота футболисты "красных" в топовом матче.

6' Гол засчитан. "Арсенал" повёл в гостях у "Ливерпуля" на старте матча.

5' Система ВАР проверяет эпизод на предмет офсайда.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Габриэль дос Сантос!

Заработал "Арсенал" штрафной удар близко к левому флангу (Ибраима Конате сфолил против Кая Хаверца). Со стандарта Мартин Эдегор выполнил подачу на ближнюю штангу, и Габриэль дос Сантос головой подкинул мяч в ближний угол.

3' "Ливерпуль" играет в традиционной красной форме, а "Арсенал" в салатово-чёрной расцветке.

2' Пошла у "Арсенала" подача корнера с правого фланга, Букайо Сака её исполнил, и Габриэль Жезус пробил головой из вратарской площади прямо в руки Алиссона Бекера.

1' Букайо Сака прошёл по правому флангу и прострелил в штрафную. Алиссон Бекер отбил мяч к линии штрафной площади, откуда Габи Жезус нанёс заблокированный удар и заработал угловой.