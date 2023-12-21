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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
 
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Арсенал
Прогнозы 42
Ливерпуль 50% (21)
X 33.3% (14)
Арсенал 16.7% (7)
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Арсенал
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Ливерпуль
Арсенал

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

41 матч

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

2.55
1.43

Среднее время на гол

35
63

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.43
1.55

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

81
61

Голов в среднем за матч

1.98
1.49

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (3) 0.65
Нуньес Дарвин 4 0.24
Жота Диогу 4 0.24
Диас Луис 3 0.18
Александер-Арнольд Трент 2 0.12
Собослаи Доминик 2 0.12
Гакпо Коди 2 0.12
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Макаллистер Алексис 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.06
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (2) 0.29
Нкетиа Эдди 5 0.29
Эдегор Мартин 4 (2) 0.24
Хаверц Кай 4 (1) 0.24
Троссар Леандро 3 0.18
Жезус Габриэль 3 0.18
Райс Деклан 3 0.18
Мартинелли Габриэл 2 0.12
Виейра Фабиу 1 (1) 0.06
Зинченко Александр 1 0.06
Томиясу Такэхиро 1 0.06
Уайт Бен 1 0.06
Салиба Вильям 1 0.06
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Нуньес Дарвин 4 0
Жота Диогу 2 1
Эндо Ватару 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Жезус Габриэль 3 0
Уайт Бен 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райс Деклан 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
21
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Арсенал
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
9
60%
6
29%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

34
34
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
1
3%
2
6%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
9
26%
4
12%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
14
41%
11
32%
76-90

Пропущено

17
16
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
3
19%
1-15
6
35%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Арсенал

Точный счет

3:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
8
1
6
2
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
12
5
1.5
11
6
7
10
2.5
5
12
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 50% (21)
    X 33.3% (14)
    Арсенал 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    2.90
    3.75
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    2.96
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    50% (21)
    Ничья
    33.3% (14)
    Арсенал
    16.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    33.3% (14)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    2:2 Ничья
    11.9% (5)
    1:2 Арсенал
    9.5% (4)
    3:2 Ливерпуль
    4.8% (2)
    1:0 Ливерпуль
    4.8% (2)
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    Ливерпуль
    Арсенал
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