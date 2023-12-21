Тур: 18. Стадион: Энфилд. Главный судья: Кавана Крис
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Главный тренер: Клопп Юрген
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Главный тренер: Артета Микель
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История личных встреч
Ливерпуль
Арсенал
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
41 матч
34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.6%
39%
24.4%
15 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
2.55
1.43
Среднее время на гол
35
63
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.43
1.55
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
81
61
Голов в среднем за матч
1.98
1.49
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11 (3)
|0.65
|Нуньес Дарвин
|4
|0.24
|Жота Диогу
|4
|0.24
|Диас Луис
|3
|0.18
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.12
|Собослаи Доминик
|2
|0.12
|Гакпо Коди
|2
|0.12
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|Эллиотт Харви
|1
|0.06
|Эндо Ватару
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|Цимикас Костас
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (2)
|0.29
|Нкетиа Эдди
|5
|0.29
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.24
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.24
|Троссар Леандро
|3
|0.18
|Жезус Габриэль
|3
|0.18
|Райс Деклан
|3
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.12
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.06
|Зинченко Александр
|1
|0.06
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.06
|Уайт Бен
|1
|0.06
|Салиба Вильям
|1
|0.06
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Эндо Ватару
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
2
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Арсенал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
21
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Арсенал
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
5
38%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
9
60%
6
29%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
34
34
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
1
3%
2
6%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
9
26%
4
12%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
14
41%
11
32%
76-90
Пропущено
17
16
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
12%
3
19%
1-15
6
35%
3
19%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3
Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Арсенал
Точный счет
3:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
81
62
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
152
125
116
710
512
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 21
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|33 - 30
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 18
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
50% (21)
Ничья
33.3% (14)
Арсенал
16.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
33.3% (14)
1:1 Ничья
21.4% (9)
2:2 Ничья
11.9% (5)
1:2 Арсенал
9.5% (4)
3:2 Ливерпуль
4.8% (2)
1:0 Ливерпуль
4.8% (2)
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