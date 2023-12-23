Тур: 18. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Джонс Роберт
0:0
Первый тайм: 37'
0'
5' Желтая карточкаБоли Вийи
23' Вторая желтая карточкаБоли Вийи
26' Желтая карточкаИраола Андони
32' Желтая карточкаСкотт Алекс
Ход матча
5'
23'
26'
29'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
11
Вуд
Крис
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
43 Гринвуд БэнЗащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Борнмут
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
98
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.22
|Эланга Энтони
|3
|0.17
|Вуд Крис
|3
|0.17
|Тоффоло Харри
|1
|0.06
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.06
|Боли Вийи
|1
|0.06
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|Домингес Николас
|1
|0.06
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|Орье Серж
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|9
|0.53
|Семеньо Антуан
|3
|0.18
|Тавернер Маркус
|2
|0.12
|Биллинг Филип
|2
|0.12
|Сенеси Маркос
|2
|0.12
|Синистерра Луис
|1
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.06
|Мур Киффер
|1
|0.06
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
6
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
7
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Борнмут
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
30%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
6
35%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Борнмут
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
611
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|2:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|0:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 31
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|0:2 Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|16
|17.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 30
|15
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 36
|9
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|0:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 13
|6
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Борнмут
Исход игры
Ноттингем Форест
27.8% (32)
Ничья
35.7% (41)
Борнмут
36.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (36)
1:2 Борнмут
20% (23)
2:1 Ноттингем Форест
17.4% (20)
0:1 Борнмут
11.3% (13)
1:0 Ноттингем Форест
6.1% (7)
0:2 Борнмут
3.5% (4)
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