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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 37'
Борнмут
0'
5' Желтая карточка
Боли Вийи
23' Вторая желтая карточка
Боли Вийи
26' Желтая карточка
Ираола Андони
32' Желтая карточка
Скотт Алекс

Ход матча

5'
Боли Вийи
 
23'
Боли Вийи
 
26'
 
Ираола Андони
27'
Ньякат Мусса
Ориги Дивок
 
29'
 
Скотт Алекс
Кук Льюис
32'
 
Скотт Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 115
Ноттингем Форест 27.8% (32)
X 35.7% (41)
Борнмут 36.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ноттингем Форест
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
7
Уильямс
Неко
40
Мурильо
Джейсон
30
Боли
Вийи
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
27
Ориги
Дивок
10
Гиббс-Уайт
Морган
21
Эланга
Энтони
11
Вуд
Крис
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
11
Уттара
Данго
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
29
Биллинг
Филип
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Борнмут

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
2:0
ТМК
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
98

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.22
Эланга Энтони 3 0.17
Вуд Крис 3 0.17
Тоффоло Харри 1 0.06
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Боли Вийи 1 0.06
Мангаля Орель 1 0.06
Домингес Николас 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Орье Серж 0 0
Уильямс Неко 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 9 0.53
Семеньо Антуан 3 0.18
Тавернер Маркус 2 0.12
Биллинг Филип 2 0.12
Сенеси Маркос 2 0.12
Синистерра Луис 1 0.06
Брукс Дэвид 1 0.06
Мур Киффер 1 0.06
Клюйверт Джастин 1 0.06
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Данило Ларанжера 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Семеньо Антуан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Кристи Райан 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
6
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

2
7
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Борнмут
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
3
30%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
6
35%
4
18%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
8
27%
5
17%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
6
20%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Борнмут

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 17 5 5 7 22 - 31 20
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 0:2 Заявка 18 8 2 8 22 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 18 3 6 9 17 - 30 15
18.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 18 2 3 13 16 - 36 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 17 - 11 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 12 - 13 6
15.
Бёрнли
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Тёрнер Мэтт взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Неко Уильямс успешно блокирует удар.
    • 33'
      Тавернер Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 32'
      Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Скотт Алекс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Безумный фол. Скотт Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Неко Уильямс
    • 31'
      Эланга Энтони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Забарный Илья ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Ноттингем Форест 27.8% (32)
    X 35.7% (41)
    Борнмут 36.5% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Борнмут
    8.43
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    3.80
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    2.83
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Борнмут

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    27.8% (32)
    Ничья
    35.7% (41)
    Борнмут
    36.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (36)
    1:2 Борнмут
    20% (23)
    2:1 Ноттингем Форест
    17.4% (20)
    0:1 Борнмут
    11.3% (13)
    1:0 Ноттингем Форест
    6.1% (7)
    0:2 Борнмут
    3.5% (4)
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