Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

48' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Семеньо Антуан не смог попасть в створ ударом издали

47' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Эланга Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Семеньо Антуан нанес удар головой, но Мэтт Тернер спокойно отбил мяч.

44' Уттара Данго из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Хорошую попытку сделал Семеньо Антуан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ноттингем Форест

37' Тёрнер Мэтт взял и забрал мяч на выходе

37' Неко Уильямс успешно блокирует удар.

35' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Тёрнер Мэтт взял и забрал мяч на выходе

33' Неко Уильямс успешно блокирует удар.

32' Удар от ворот произведет Борнмут

32' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Скотт Алекс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Безумный фол. Скотт Алекс грубо играет против соперника. Пострадал Неко Уильямс

28' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Биллинг Филип бьет со штрафного в створ, но Мэтт Тернер держит все под контролем

27' Матч возобновлен

25' Рефери не любит споров - именно за это Ираола Андони сейчас получил желтую

24' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Неко Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Соланке Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Неко Уильямс наказан за толчок Уттара Данго

8' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Эланга Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Хорошую попытку сделал Вуд Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Боли Вийи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Неко Уильямс задерживает мяч рукой

3' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Борнмут начинает с центра поля