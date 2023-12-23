Тур: 18. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Rebecca Welch
0'
25' Желтая карточкаУгелумба Кэлвин
0:1
47' ГолОдоберт Уилсон
58' Желтая карточкаПальинья Жоау
61' Желтая карточкаБейер Джордан
0:2
67' ГолБерге Сандер
Ход матча
25'
47'
0:1
58'
61'
67'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
294 Количество передач 206
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
16
Берге
Сандер
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Зарури АнассНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Бёрнли
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.22
|Хименес Рауль
|4
|0.22
|Айуоби Алекс
|3
|0.17
|Рид Бобби
|3
|0.17
|Уилсон Гарри
|2
|0.11
|Пальинья Жоау
|2
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|Кэрни Том
|1
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.06
|Тете Кенни
|1
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.06
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.17
|Браунхилл Джош
|3
|0.17
|Одоберт Уилсон
|3
|0.17
|Амдуни Зеки
|2
|0.11
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.11
|Тэйлор Чарли
|1
|0.06
|Колеошо Лука
|1
|0.06
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|8
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Хименес Рауль
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|2
|1
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|6
|0
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|О'Ши Дара
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Бёрнли
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Фулхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бёрнли
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
4
5
Фулхэм
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Бёрнли
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
21
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
3
50%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
5
28%
6
30%
61-75
4
22%
2
10%
76-90
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
7%
4
22%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
4
22%
76-90
Пропущено
27
34
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
3
9%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
6
22%
5
15%
31-45
3
11%
3
9%
46-60
7
26%
9
26%
61-75
7
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Фулхэм
Бёрнли
Точный счет
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
44
27
44
18
26
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
611
314
512
116
215
116
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|2:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|0:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|12.
|0:2 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 31
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|0:2 Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|16
|17.
|1:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 32
|14
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|2:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|0:2 Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|2:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|2:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 19
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|2:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 13
|6
|16.
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|11 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:2 Бёрнли
Исход игры
Фулхэм
93.2% (109)
Ничья
6.8% (8)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
39.3% (46)
1:0 Фулхэм
17.1% (20)
2:0 Фулхэм
15.4% (18)
3:1 Фулхэм
9.4% (11)
1:1 Ничья
6% (7)
3:0 Фулхэм
4.3% (5)
3:2 Фулхэм
2.6% (3)
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