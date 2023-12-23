ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Зеки Амдуни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бёрнли

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фулхэм

49' Кастань Тимоти из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Зеки Амдуни успешно блокирует удар.

49' Кэрни Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Ларсен Якоб-Бруун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

42' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Адарабиойо Олуватосин наказан за толчок Зеки Амдуни

42' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Бёрнли

36' Родриго Мунис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Браунхилл Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Браунхилл Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

28' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

27' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Браунхилл Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Угелумба Кэлвин получил желтую карточку от судьи

25' Браунхилл Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Перейра Андреас пробил со штрафного прямо в стенку

21' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' Айуоби Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Пальинья Жоау . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Родриго Мунис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Уилсон Гарри . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Уилсон Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' О'Ши Дара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ларсен Якоб-Бруун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Браунхилл Джош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Зеки Амдуни из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

7' Браунхилл Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Бёрнли

4' Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Бёрнли

2' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бёрнли начинает с центра поля