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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 23598 Главный судья: Rebecca Welch
Фулхэм
0:2
Конец матча
Бёрнли
0'
25' Желтая карточка
Угелумба Кэлвин
0:1
47' Гол
Одоберт Уилсон
58' Желтая карточка
Пальинья Жоау
61' Желтая карточка
Бейер Джордан
0:2
66' Гол
Берге Сандер
90'+7

Ход матча

25'
Угелумба Кэлвин
 
46'
 
Ндайишимий Майк
Ларсен Якоб-Бруун
47'
0:1
Одоберт Уилсон
(Фостер Лайл)
58'
Пальинья Жоау
 
61'
 
Бейер Джордан
64'
Винисиус Карлос
Родриго Мунис
 
65'
Рид Бобби
Перейра Андреас
 
65'
 
Родригес Джей
Фостер Лайл
66'
0:2
Берге Сандер
(Одоберт Уилсон)
80'
 
Редмонд Натан
Одоберт Уилсон
80'
 
Робертс Коннор
Амдуни Зеки
82'
Балло-Туре Фоде
Робинсон Энтони
 
82'
Рид Харрисон
Пальинья Жоау
 
89'
 
Делькруа Ханнес
Ндайишимий Майк

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 689 Количество передач 356
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Фулхэм 93.2% (109)
X 6.8% (8)
Бёрнли 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
34
Ларсен
Якоб-Бруун
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
Фулхэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Фулхэм
Бёрнли

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
Ч
2:3
Ч
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КC
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 4 (2) 0.22
Хименес Рауль 4 0.22
Айуоби Алекс 3 0.17
Рид Бобби 3 0.17
Уилсон Гарри 2 0.11
Пальинья Жоау 2 0.11
Винисиус Карлос 2 0.11
Перейра Андреас 1 0.06
Кэрни Том 1 0.06
Рим Тим 1 0.06
Тете Кенни 1 0.06
Адарабиойо Олуватосин 1 0.06
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.17
Браунхилл Джош 3 0.17
Амдуни Зеки 2 0.11
Родригес Джей 2 (1) 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.11
Тэйлор Чарли 1 0.06
Берге Сандер 1 0.06
Колеошо Лука 1 0.06
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Хименес Рауль 2 1
Угелумба Кэлвин 2 1
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 6 0
Тэйлор Чарли 5 0
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Берге Сандер 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
О'Ши Дара 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Бёрнли
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Фулхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Бёрнли
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

4
5
Фулхэм
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Бёрнли
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
21

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
5
28%
6
30%
61-75
4
22%
2
10%
76-90

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
2
7%
4
20%
1-15
5
18%
1
5%
16-30
5
18%
4
20%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90

Пропущено

29
34
10 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
0
0%
3
9%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
8
28%
9
26%
61-75
7
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Фулхэм
Бёрнли

Точный счет

5:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
2
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
4
14
5
13
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:1 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
12.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 1:1 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 1:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23598 болельщиков
  • 97'
    Бёрнли заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фулхэм: 66%, Бёрнли: 34%.
  • 97'
    Браунхилл Джош ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фулхэм 93.2% (109)
    X 6.8% (8)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм 0:2 Бёрнли онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:2 Бёрнли

    Исход игры
    Фулхэм
    93.2% (109)
    Ничья
    6.8% (8)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    39.3% (46)
    1:0 Фулхэм
    17.1% (20)
    2:0 Фулхэм
    15.4% (18)
    3:1 Фулхэм
    9.4% (11)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:0 Фулхэм
    4.3% (5)
    3:2 Фулхэм
    2.6% (3)
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