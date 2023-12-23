  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Вест Хэм
2:0
Второй тайм: 79'
Манчестер Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
45' Желтая карточка
Эванс Джонни
51' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
1:0
72' Гол
Боуэн Джаррод
74' Желтая карточка
Пакета Лукас
2:0
78' Гол
Кудус Мохаммед

Ход матча

43'
Кудус Мохаммед
 
45'
 
Эванс Джонни
51'
 
Фернандеш Бруну
57'
 
Рэшфорд Маркус
Хёйлунн Расмус
72'
Боуэн Джаррод
1:0
73'
 
Пельистри Факундо
Антони
74'
Пакета Лукас
 
78'
Кудус Мохаммед
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 176 Количество передач 297
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 127
Вест Хэм 30.7% (39)
X 40.9% (52)
Манчестер Юнайтед 28.3% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.80
3.80
Реклама, ligastavok.ru
3.90
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
53
Камбвала
Вилли
35
Эванс
Джонни
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
39
Мактоминай
Скотт
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
72.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

39 матчей

17.9%
20.5%
61.6%
7 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.7%
48.7%
43.6%
3 победы 19 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.39
0.48

Среднее время на гол

64
189

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.61

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

64
39

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 10 0.56
Кудус Мохаммед 5 0.28
Соучек Томаш 4 0.22
Уорд-Праус Джеймс 3 0.17
Пакета Лукас 2 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.11
Зума Курт 1 0.06
Агер Наиф 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.28
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.17
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.11
Эриксен Кристиан 1 0.06
Линделоф Виктор 1 0.06
Далот Диогу 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Варан Рафаэль 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Межбри Ханнибал 1 0.06
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 6 0
Далот Диогу 4 1
Антони 3 0
Шоу Люк 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
9
Вест Хэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
27%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
4
29%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
5
17%
7
37%
76-90

Пропущено

30
20
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
9
30%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 18 9 3 6 30 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
8.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 18 9 1 8 18 - 22 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
7.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
8.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
9.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Мохаммед Кудус!
  • Опасный момент
    77'
    С правой стороны пробивал по воротам "Манчестер Юнайтед" Джаррод Боуэн. Тут уже нормально среагировал Андре Онана. Впоследствии был заблокирован удар Палмиери Эмерсона.
  • Фол, нарушение
    76'
    Джонни Эванс нарушил правила впереди на левом фланге, ударив сзади по ногам контролировавшего мяч Лукаса Пакета.
  • Желтая карточка
    75'
    Лукас Пакета получат жёлтую карточку за неспортивное поведение. Недоволен он был фиксацией фола Эдсона Альвареса против Бруну Фернандеша.
  • Замена
    74'
    Состоялась замена в составе "Ман Юнайтед". Покинул футбольное поле Антони, а вместо него вступил в игру Факундо Пельистри.
  • 73'
    Мягко говоря, не выручил Андре Онана свою команду в предыдущем эпизоде. Кажется, не обойтись "Манчестер Юнайтед" без нового голкипера.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джаррод Боуэн!
    Пакета забросил мяч к правому углу вратарской. Оттуда Боуэн пробил в Онану и на отскоке коленом переправил мяч в сетку. Можно назвать это вратарским голом.
  • 71'
    "Молотобойцы" избрали после перерыва вариант игры вторым номером, но сейчас вот атакует команда Дэвида Мойеса в позиционном темпе.
  • 70'
    Люк Шоу исполнил корнер с левого фланга, и нерасторопно сыграл Мохаммед Кудус, но не дошло при этом дело до опасного момента у ворот "Вест Хэма".
  • Угловой
    69'
    Бруну Фернандеш отдал передачу на левый полуфланг Люку Шоу, который прострелил в направлении Алехандро Гарначо, однако мяч вынес на угловой Курт Зума.
  • Травма, повреждение
    68'
    Выбегают врачи на футбольное поле, но арбитр показывает им не приближаться к Константиносу Мавропаносу, который сам поднимается на ноги.
  • Фол, нарушение
    67'
    Лукас Пакета заработал штрафной удар для "Вест Хэма" недалеко от центрального круга. В верховой борьбе против него нарушил правила Джонни Эванс.
  • 66'
    Бруну Фернандеш решил попытать счастье дальним ударом и слишком сильно перекрутил мяч мимо левой девятки ворот Альфонсо Ареола.
  • Анонс
    65'
    Напомним, что сегодня вечером в АПЛ состоится матч за промежуточное первое место, в котором "Ливерпуль" схлестнётся с лондонским "Арсеналом".
  • 64'
    Люк Шоу прострелил от левой боковой границы чужой штрафной площади. Мяч отскочил от Константиноса Мавропаноса, и Алехандро Гарначо отправил его за лицевую.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Прямо сейчас "Вест Хэм" всем составом опустился на свою половину поля, а "Ман Юнайтед" принялся позиционно искать бреши в обороне лондонцев.
    • 62'
      "Манчестер Юнайтед" не раз в этом сезоне вырывал три очка на последних минутах. Посмотрим, как сегодня сложится ситуация в плане результата.
    • 61'
      Бруну Фернандеш тем временем успел кое-что обсудить с главным арбитром встречи. Но болельщики "МЮ" предпочли бы, чтобы Фернандеш вместо этого забил гол в чужие ворота.
    • Травма, повреждение
      60'
      Эдсону Альварес потребовалась медицинская помощь. Появились на футбольном поле врачи, чтобы оказать содействие игроку "Вест Хэма".
    • 59'
      Понятное дело, что во втором тайме решится исход матча, поэтому стоит ожидать от команд активизации в оставшиеся полчаса игры. Банальное суждение.
    • 58'
      Андре Онана оказался перед своими воротами под прессингом двоих соперников, но не дрогнул и спокойно отыграл мяч партнёру. Справляется с нервами вратарь "Юнайтед".
    • Замена
      57'
      Замена произошла в составе "Манчестер Юнайтед". Покинул поле Расмус Хёйлунн, а появился вместо него Маркус Рэшфорд.
    • Угловой
      56'
      После повторной подачи углового в исполнении Джеймса Уорд-Прауса пробивал со второго этажа Мохаммед Кудус, но тут уже мимо створа и не так опасно. 
    • Опасный момент
      56'
      А это очень опасно! Слева с корнера навесил Джеймс Уорд-Праус, а Джаррод Боуэн головой ударил под перекладину - Андре Онана сотворил сэйв, и будет новый корнер.
    • Угловой
      55'
      Эмерсон Палмиери находился с мячом в левой части чужой штрафной площадки и сумел заработать угловой удр для "молотобойцев".
    • Анонс
      54'
      Маркус Рэшфорд скоро появится на замену в составе "Манчестер Юнайтед". Он уже переоделся в игровую форму, но пока ещё не подошёл к кромке поля.
    • Фол, нарушение
      53'
      Джеймс Уорд-Праус навесил слева со штрафного, и по два игрока из каждой команды дружно рухнули на газон по итогам борьбы между собой. Зафиксирован фол Курта Зума против Джонни Эванса.
    • Фол, нарушение
      52'
      Лукас Пакета падает на газон, поскольку прицепился к нему Аарон Уан-Биссака. Навес ожидается со стандарта "Вест Хэма" в штрафную площадь.
    • Фол, нарушение
      52'
      Владимир Цоуфал теперь отмечается нарушением правил на половине поля соперника. Алехандро Гарначо пострадал в данной ситуации.
    • Желтая карточка
      51'
      Бруну Фернандеш в центре поля сорвал атаку "Вест Хэма" фолом против Мохаммеда Кудуса, эмоционально выразил недовольство и схлопотал жёлтую карточку.
    • 50'
      Диагональ пошла у "МЮ" на левый фланг, где находились Люк Шоу и Алехандро Гарначо, ничего интересного не придумавшие. Новая потеря гостей в атаке.
    • 49'
      Бруну Фернандеш не продемонстрировал достаточно техники, чтобы сохранить мяч перед чужой штрафной площадью. Невынужденная потеря "Юнайтед".
    • 48'
      Антони через Скотта Мактоминая и Алехандро Гарначо довёл мяч в зону левого инсайда до Люка Шоу, после подачи которого Бруну Фернандеш не шибко опасно головой подкинул сферу мимо створа.
    • 47'
      "Вест Хэм" в случае победы сегодня обгонит "Манчестер Юнайтед". На данный момент "молотобойцы" отстают от "красных дьяволов" на одно очко.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 0:0.
    • Опасный момент
      45'
      Подача с правого фланга со штрафного отправилась у "молотобойцев" на дальнюю штангу, где был нанесён удар со второго этажа мимо ближнего угла. Навешивал Джеймс Уорд-Праус, а пробивал Томаш Соучек.
    • Желтая карточка
      45'
      Контратака пошла у "Вест Хэма" по правому флангу. Джонни Эванс с нарушением правил подкатился против Мохаммеда Кудуса и получил жёлтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      45'
      Лукас Пакета нарушает правила в середине поля. Попал он по ноге Кобби Майну. Штрафной удар готовится исполнять "МЮ".
    • 44'
      Прострельная передача пошла с правого полуфланга от Антони на дальнюю штангу. Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо распластались в подкатах, но до мяча так и не достали.
    • Желтая карточка
      43'
      Мохаммед Кудус стал первым обладателем жёлтой карточки в этом матче. Сорвал он атаку "МЮ" в середине поля фолом против Люка Шоу.
    • Судья
      42'
      Наступил Палмиери Эмерсон на ногу Бруну Фернандешу около штрафной площади "Вест Хэма", однако арбитр не назначает штрафной удар.
    • 41'
      Прибавил "Ман Юнайтед" в последние минуты, но, как говорится, страдает завершающая стадия у команды Эрика тен Хага, а без забитых голов победу одержать трудно.
    • Угловой
      40'
      Бруну Фернандеш теперь же напрямую навесил слева с углового удара, но дальше острого продолжения не получилось. Впрочем, позиционно сейчас атакуют "красные дьяволы".
    • Угловой
      39'
      Вновь Алехандро Гарначо выбегал по левому полуфлангу. Тут уже защитник хозяев здорово подкатился и выбил мяч на угловой. Бруну Фернандеш разыграл корнер на левом фланге, и дошло дело до удара с подступов к штрафной от Кобби Майну. Вратарь должен бы забирать мяч намертво, но отбил его на новый угловой.
    • Фол, нарушение
      38'
      А вообще-то там было зафиксировано нарушение правил в атаке. Курт Зума во время подачи углового совершил непозволительное давление на Андре Онану.
    • 37'
      Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу корнера с левого края, но ничего опасного не получилось, Джонни Эванс выступил в роли короля воздуха в своей штрафной.
    • Угловой
      37'
      В контратаку устремился "Вест Хэм". В своей штрафной площади подкатился Джонни Эванс и выбил мяч на угловой, не позволив Джарроду Боуэну сделать обострение.
    • 36'
      Аарон Уан-Биссака с правого фланга отдал пас к центру на Кобби Майну, тот продлил на Антони, а тот уже далеко отпустил от себя футбольный снаряд.
    • Опасный момент
      35'
      Первый момент у "МЮ"! Провели скоростную контратаку гости. Антони выкатил пас на левый полуфланг, и выбежал один на один Алехандро Гарначо, который пробил прямо в Альфонсо Ареола.
    • Фол, нарушение
      34'
      Вилли Камбвала сфолил на правом фланге своей половины поля против Джаррода Боуэна. Затем после подачи штрафного "Вест Хэма" Курт Зума нарушил правила в атаке на Расмусе Хёйлунне.
    • 33'
      Антони решился на удар по хозяйским воротам с прилично дистанции. Мяч финишировал в перчатках Альфонсо Ареола. Голевым моментом не назовёшь это.
    • 32'
      Алехандро Гарначо в левой части чужой штрафной площади пытался оторваться от Владимира Цоуфала и в итоге осуществил неслабый прострел в руки Альфонса Ареола.
    • 31'
      С учётом того, что "Манчестер Юнайтед" уже вылетел из еврокубков, команда Эрика тен Хага может всецело сконцентрироваться на чемпионате Англии, где у неё тоже есть проблемы.
    • 30'
      Игра возобновилась. Вбросили гости мяч из аута, высоко его вынесли, а потом нарисовалась такая ситуация, что "красные дьяволы" из глубины поля зарождают свою позиционную атаку.
    • Травма, повреждение
      29'
      Томаш Соучек присел на футбольный газон, появились представители врачебной бригады на газоне. Столкнулся недавно Соучек в верховой борьбе со своим же партнёром - Палмиери Эмерсоном.
    • 28'
      У Джонни Эванса и Андре Онаны возникло недопонимание в эпизоде, но обошлось без привозов. Далее Владимир Цоуфал навесил справа, и верх выиграл Джонни Эванс в центре своей штрафной.
    • 27'
      40% составляет показатель владения мячом у "Вест Хэма". То есть "Манчестер Юнайтед" обошёл своего соперника по этому критерию. В начале матча была обратная статистика.
    • Угловой
      26'
      Вбросили хозяева аут на левом фланге и заработали угловой удар. Джеймс Уорд-Праус совершил подачу со стандарта на ближнюю штангу. Верх выиграл Люк Шоу.
    • Травма, повреждение
      24'
      Лукас Пакета получил некое повреждение в противоборстве с Кобби Майну. Но нарушение правил не фиксируется. Медицинская помощь тоже не требуется.
    • 23'
      Алехандро Гарначо опускается глубоко назад, чтобы провести там перепасовку с партнёрами. Затем быстро разгоняют свою атаку гости, но Бруну Фернандеш не может укротить мяч на левом фланге.
    • Офсайд
      22'
      Мохаммед Кудус в одиночестве принял заброс на правом фланге и неточно прострелил на Джаррода Боуэна. С некоторым временным лагом был зафиксирован офсайд у Кудуса.
    • 21'
      Бруну Фернандеш отдавал в чужую штрафную по зоне правого инсайда проникающий пас Расмусу Хёйлунну, которому плотно поставил корпус Курт Зума.
    • 20'
      Особо не было ещё сегодня опасных моментов. За исключением одного острого удара у "Вест Хэма", который отразил Андре Онана. Впереди у "МЮ" точно голевых шансов не было.
    • Судья
      19'
      Мохаммед Кудус подтащил мяч к штрафной площадке "Манчестер Юнайтед" и упал на газон в окружении оппонентов. Арбитр не усмотрел повода для свистка.
    • 18'
      Алехандро Гарначо принимает заброс на левом фланге, немного держит мяч и играет через Антони, который отдаёт безадресный пас на правый фланг.
    • 17'
      Джаррод Боуэн подобрал мяч перед чужой штрафной площадкой и пробил по гостевым воротам. Неудачным получился этот выстрел, мяч слабо покатился низом значительно правее створа.
    • Фол, нарушение
      16'
      Аарон Уан-Биссака с мелким нарушением правил действует на чужой половине поля. Пострадавшим в данном эпизоде оказывается Лукас Пакета.
    • Судья
      15'
      Владимир Цоуфал в центральной трети поля стал прокидывать себе мяч в правую сторону от Люка Шоу и упал на газон после контакта. Фол не фиксируется.
    • 14'
      Бруну Фернандеш снабдил мячом на левом фланге Люка Шоу, который выполнил прострельный пас прямо в руки Альфонса Ареола.
    • 13'
      Люк Шоу навесил слева с корнера в район 11-метровой отметки, а там вторым этажом по мячу сыграл Джеймс Уорд-Праус. На подборе манкунианцы без удара по воротам.
    • Угловой
      12'
      Алехандро Гарначо устремился вперёд по левому флангу и постарался сделать прострельную передачу. От подкатившегося Эдсона Альвареса мяч отскочил на угловой.
    • 10'
      Алехандро Гарначо на левом фланге отдал филигранный пас Люку Шоу, который прострелил с рикошетом от соперника, и мяч спокойно приземлился в руки Альфонса Ореола.
    • 10'
      Джонни Эванс мягко забрасывал к чужой штрафной площадке по центру в направлении Расмуса Хёйлунна, но прервал эту закидушку защитник "Вест Хэма".
    • 9'
      Алехандро Гарначо получает мяч на левом фланге, но не решается брать на себя ответственность и отыгрывает назад Люку Шоу. Тягучая атака "МЮ" продолжается.
    • 8'
      "Вест Хэм", конечно, не ровня "Ливерпулю", но не так давно команда Дэвида Мойеса смогла обыграть в лондонском дерби "Тоттенхэм".
    • 7'
      В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" выстоял в гостях у "Ливерпуля". 34 удара тогда было нанесено по воротам "красных дьяволов", не пропустивших ни одного гола.
    • 6'
      61% игрового времени владеет мячом "Вест Хэм". Первая пятиминутка осталась за хозяевами по игре, но не по счёту.
    • 5'
      Атака "молотобойцев" продолжилась, а завершилась она крайне неточным дальним выстрелом, который исполнил Джеймс Уорд-Праус.
    • Опасный момент
      5'
      А вот и первый опасный момент сегодня! Андре Онана успешно вступает в игру. Удар был в правый угол со средней дистанции со стороны Палмиери Эмерсона. Вратарь "МЮ" справился.
    • 4'
      Ошибся Джонни Эванс в низовой передаче на левый фланг. Не дошёл мяч до Алехандро Гарначо. Этот пас оказался в аут. Невынужденная потеря мяча у "Юнайтед".
    • Фол, нарушение
      3'
      Против Мохаммеда Кудуса мелко нарушают правила манкунианцы середине поля. Если персонально, то делает это Люк Шоу.
    • 2'
      Шоу с мыльными пузырями привычно использовалось на домашнем стадионе "Вест Хэма" перед стартовым свистком матча. Теперь идёт уже непосредственно игра. "Молотобойцы" держат мяч на своей половине поля под лёгким прессингом "красных дьяволов".
    • 1'
      "Вест Хэм" играет в традиционных бордово-голубых цветах, а у "Манчестер Юнайтед" полностью белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ