ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джаррод Боуэн! Пакета забросил мяч к правому углу вратарской. Оттуда Боуэн пробил в Онану и на отскоке коленом переправил мяч в сетку. Можно назвать это вратарским голом.

Мягко говоря, не выручил Андре Онана свою команду в предыдущем эпизоде. Кажется, не обойтись "Манчестер Юнайтед" без нового голкипера.

Состоялась замена в составе "Ман Юнайтед". Покинул футбольное поле Антони, а вместо него вступил в игру Факундо Пельистри.

Лукас Пакета получат жёлтую карточку за неспортивное поведение. Недоволен он был фиксацией фола Эдсона Альвареса против Бруну Фернандеша.

С правой стороны пробивал по воротам "Манчестер Юнайтед" Джаррод Боуэн. Тут уже нормально среагировал Андре Онана. Впоследствии был заблокирован удар Палмиери Эмерсона.

Люк Шоу прострелил от левой боковой границы чужой штрафной площади. Мяч отскочил от Константиноса Мавропаноса, и Алехандро Гарначо отправил его за лицевую.

Напомним, что сегодня вечером в АПЛ состоится матч за промежуточное первое место, в котором "Ливерпуль" схлестнётся с лондонским "Арсеналом".

Бруну Фернандеш решил попытать счастье дальним ударом и слишком сильно перекрутил мяч мимо левой девятки ворот Альфонсо Ареола.

Лукас Пакета заработал штрафной удар для "Вест Хэма" недалеко от центрального круга. В верховой борьбе против него нарушил правила Джонни Эванс.

Выбегают врачи на футбольное поле, но арбитр показывает им не приближаться к Константиносу Мавропаносу, который сам поднимается на ноги.

Бруну Фернандеш отдал передачу на левый полуфланг Люку Шоу, который прострелил в направлении Алехандро Гарначо, однако мяч вынес на угловой Курт Зума.

Люк Шоу исполнил корнер с левого фланга, и нерасторопно сыграл Мохаммед Кудус, но не дошло при этом дело до опасного момента у ворот "Вест Хэма".

"Молотобойцы" избрали после перерыва вариант игры вторым номером, но сейчас вот атакует команда Дэвида Мойеса в позиционном темпе.

Эмерсон Палмиери находился с мячом в левой части чужой штрафной площадки и сумел заработать угловой удр для "молотобойцев".

А это очень опасно! Слева с корнера навесил Джеймс Уорд-Праус, а Джаррод Боуэн головой ударил под перекладину - Андре Онана сотворил сэйв, и будет новый корнер.

После повторной подачи углового в исполнении Джеймса Уорд-Прауса пробивал со второго этажа Мохаммед Кудус, но тут уже мимо створа и не так опасно.

Замена произошла в составе "Манчестер Юнайтед". Покинул поле Расмус Хёйлунн, а появился вместо него Маркус Рэшфорд.

Андре Онана оказался перед своими воротами под прессингом двоих соперников, но не дрогнул и спокойно отыграл мяч партнёру. Справляется с нервами вратарь "Юнайтед".

Понятное дело, что во втором тайме решится исход матча, поэтому стоит ожидать от команд активизации в оставшиеся полчаса игры. Банальное суждение.

Бруну Фернандеш тем временем успел кое-что обсудить с главным арбитром встречи. Но болельщики "МЮ" предпочли бы, чтобы Фернандеш вместо этого забил гол в чужие ворота.

"Манчестер Юнайтед" не раз в этом сезоне вырывал три очка на последних минутах. Посмотрим, как сегодня сложится ситуация в плане результата.

Прямо сейчас "Вест Хэм" всем составом опустился на свою половину поля, а "Ман Юнайтед" принялся позиционно искать бреши в обороне лондонцев.

"Вест Хэм" в случае победы сегодня обгонит "Манчестер Юнайтед". На данный момент "молотобойцы" отстают от "красных дьяволов" на одно очко.

Антони через Скотта Мактоминая и Алехандро Гарначо довёл мяч в зону левого инсайда до Люка Шоу, после подачи которого Бруну Фернандеш не шибко опасно головой подкинул сферу мимо створа.

Бруну Фернандеш не продемонстрировал достаточно техники, чтобы сохранить мяч перед чужой штрафной площадью. Невынужденная потеря "Юнайтед".

Диагональ пошла у "МЮ" на левый фланг, где находились Люк Шоу и Алехандро Гарначо, ничего интересного не придумавшие. Новая потеря гостей в атаке.

Бруну Фернандеш в центре поля сорвал атаку "Вест Хэма" фолом против Мохаммеда Кудуса, эмоционально выразил недовольство и схлопотал жёлтую карточку.

Владимир Цоуфал теперь отмечается нарушением правил на половине поля соперника. Алехандро Гарначо пострадал в данной ситуации.

Лукас Пакета падает на газон, поскольку прицепился к нему Аарон Уан-Биссака. Навес ожидается со стандарта "Вест Хэма" в штрафную площадь.

Джеймс Уорд-Праус навесил слева со штрафного, и по два игрока из каждой команды дружно рухнули на газон по итогам борьбы между собой. Зафиксирован фол Курта Зума против Джонни Эванса.

Маркус Рэшфорд скоро появится на замену в составе "Манчестер Юнайтед". Он уже переоделся в игровую форму, но пока ещё не подошёл к кромке поля.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 0:0.

45' Подача с правого фланга со штрафного отправилась у "молотобойцев" на дальнюю штангу, где был нанесён удар со второго этажа мимо ближнего угла. Навешивал Джеймс Уорд-Праус, а пробивал Томаш Соучек.

45' Контратака пошла у "Вест Хэма" по правому флангу. Джонни Эванс с нарушением правил подкатился против Мохаммеда Кудуса и получил жёлтую карточку.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' Лукас Пакета нарушает правила в середине поля. Попал он по ноге Кобби Майну. Штрафной удар готовится исполнять "МЮ".

44' Прострельная передача пошла с правого полуфланга от Антони на дальнюю штангу. Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо распластались в подкатах, но до мяча так и не достали.

43' Мохаммед Кудус стал первым обладателем жёлтой карточки в этом матче. Сорвал он атаку "МЮ" в середине поля фолом против Люка Шоу.

42' Наступил Палмиери Эмерсон на ногу Бруну Фернандешу около штрафной площади "Вест Хэма", однако арбитр не назначает штрафной удар.

41' Прибавил "Ман Юнайтед" в последние минуты, но, как говорится, страдает завершающая стадия у команды Эрика тен Хага, а без забитых голов победу одержать трудно.

40' Бруну Фернандеш теперь же напрямую навесил слева с углового удара, но дальше острого продолжения не получилось. Впрочем, позиционно сейчас атакуют "красные дьяволы".

39' Вновь Алехандро Гарначо выбегал по левому полуфлангу. Тут уже защитник хозяев здорово подкатился и выбил мяч на угловой. Бруну Фернандеш разыграл корнер на левом фланге, и дошло дело до удара с подступов к штрафной от Кобби Майну. Вратарь должен бы забирать мяч намертво, но отбил его на новый угловой.

38' А вообще-то там было зафиксировано нарушение правил в атаке. Курт Зума во время подачи углового совершил непозволительное давление на Андре Онану.

37' Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу корнера с левого края, но ничего опасного не получилось, Джонни Эванс выступил в роли короля воздуха в своей штрафной.

37' В контратаку устремился "Вест Хэм". В своей штрафной площади подкатился Джонни Эванс и выбил мяч на угловой, не позволив Джарроду Боуэну сделать обострение.

36' Аарон Уан-Биссака с правого фланга отдал пас к центру на Кобби Майну, тот продлил на Антони, а тот уже далеко отпустил от себя футбольный снаряд.

35' Первый момент у "МЮ"! Провели скоростную контратаку гости. Антони выкатил пас на левый полуфланг, и выбежал один на один Алехандро Гарначо, который пробил прямо в Альфонсо Ареола.

34' Вилли Камбвала сфолил на правом фланге своей половины поля против Джаррода Боуэна. Затем после подачи штрафного "Вест Хэма" Курт Зума нарушил правила в атаке на Расмусе Хёйлунне.

33' Антони решился на удар по хозяйским воротам с прилично дистанции. Мяч финишировал в перчатках Альфонсо Ареола. Голевым моментом не назовёшь это.

32' Алехандро Гарначо в левой части чужой штрафной площади пытался оторваться от Владимира Цоуфала и в итоге осуществил неслабый прострел в руки Альфонса Ареола.

31' С учётом того, что "Манчестер Юнайтед" уже вылетел из еврокубков, команда Эрика тен Хага может всецело сконцентрироваться на чемпионате Англии, где у неё тоже есть проблемы.

30' Игра возобновилась. Вбросили гости мяч из аута, высоко его вынесли, а потом нарисовалась такая ситуация, что "красные дьяволы" из глубины поля зарождают свою позиционную атаку.

29' Томаш Соучек присел на футбольный газон, появились представители врачебной бригады на газоне. Столкнулся недавно Соучек в верховой борьбе со своим же партнёром - Палмиери Эмерсоном.

28' У Джонни Эванса и Андре Онаны возникло недопонимание в эпизоде, но обошлось без привозов. Далее Владимир Цоуфал навесил справа, и верх выиграл Джонни Эванс в центре своей штрафной.

27' 40% составляет показатель владения мячом у "Вест Хэма". То есть "Манчестер Юнайтед" обошёл своего соперника по этому критерию. В начале матча была обратная статистика.

26' Вбросили хозяева аут на левом фланге и заработали угловой удар. Джеймс Уорд-Праус совершил подачу со стандарта на ближнюю штангу. Верх выиграл Люк Шоу.

24' Лукас Пакета получил некое повреждение в противоборстве с Кобби Майну. Но нарушение правил не фиксируется. Медицинская помощь тоже не требуется.

23' Алехандро Гарначо опускается глубоко назад, чтобы провести там перепасовку с партнёрами. Затем быстро разгоняют свою атаку гости, но Бруну Фернандеш не может укротить мяч на левом фланге.

22' Мохаммед Кудус в одиночестве принял заброс на правом фланге и неточно прострелил на Джаррода Боуэна. С некоторым временным лагом был зафиксирован офсайд у Кудуса.

21' Бруну Фернандеш отдавал в чужую штрафную по зоне правого инсайда проникающий пас Расмусу Хёйлунну, которому плотно поставил корпус Курт Зума.

20' Особо не было ещё сегодня опасных моментов. За исключением одного острого удара у "Вест Хэма", который отразил Андре Онана. Впереди у "МЮ" точно голевых шансов не было.

19' Мохаммед Кудус подтащил мяч к штрафной площадке "Манчестер Юнайтед" и упал на газон в окружении оппонентов. Арбитр не усмотрел повода для свистка.

18' Алехандро Гарначо принимает заброс на левом фланге, немного держит мяч и играет через Антони, который отдаёт безадресный пас на правый фланг.

17' Джаррод Боуэн подобрал мяч перед чужой штрафной площадкой и пробил по гостевым воротам. Неудачным получился этот выстрел, мяч слабо покатился низом значительно правее створа.

16' Аарон Уан-Биссака с мелким нарушением правил действует на чужой половине поля. Пострадавшим в данном эпизоде оказывается Лукас Пакета.

15' Владимир Цоуфал в центральной трети поля стал прокидывать себе мяч в правую сторону от Люка Шоу и упал на газон после контакта. Фол не фиксируется.

14' Бруну Фернандеш снабдил мячом на левом фланге Люка Шоу, который выполнил прострельный пас прямо в руки Альфонса Ареола.

13' Люк Шоу навесил слева с корнера в район 11-метровой отметки, а там вторым этажом по мячу сыграл Джеймс Уорд-Праус. На подборе манкунианцы без удара по воротам.

12' Алехандро Гарначо устремился вперёд по левому флангу и постарался сделать прострельную передачу. От подкатившегося Эдсона Альвареса мяч отскочил на угловой.

10' Алехандро Гарначо на левом фланге отдал филигранный пас Люку Шоу, который прострелил с рикошетом от соперника, и мяч спокойно приземлился в руки Альфонса Ореола.

10' Джонни Эванс мягко забрасывал к чужой штрафной площадке по центру в направлении Расмуса Хёйлунна, но прервал эту закидушку защитник "Вест Хэма".

9' Алехандро Гарначо получает мяч на левом фланге, но не решается брать на себя ответственность и отыгрывает назад Люку Шоу. Тягучая атака "МЮ" продолжается.

8' "Вест Хэм", конечно, не ровня "Ливерпулю", но не так давно команда Дэвида Мойеса смогла обыграть в лондонском дерби "Тоттенхэм".

7' В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" выстоял в гостях у "Ливерпуля". 34 удара тогда было нанесено по воротам "красных дьяволов", не пропустивших ни одного гола.

6' 61% игрового времени владеет мячом "Вест Хэм". Первая пятиминутка осталась за хозяевами по игре, но не по счёту.

5' Атака "молотобойцев" продолжилась, а завершилась она крайне неточным дальним выстрелом, который исполнил Джеймс Уорд-Праус.

5' А вот и первый опасный момент сегодня! Андре Онана успешно вступает в игру. Удар был в правый угол со средней дистанции со стороны Палмиери Эмерсона. Вратарь "МЮ" справился.

4' Ошибся Джонни Эванс в низовой передаче на левый фланг. Не дошёл мяч до Алехандро Гарначо. Этот пас оказался в аут. Невынужденная потеря мяча у "Юнайтед".

3' Против Мохаммеда Кудуса мелко нарушают правила манкунианцы середине поля. Если персонально, то делает это Люк Шоу.

2' Шоу с мыльными пузырями привычно использовалось на домашнем стадионе "Вест Хэма" перед стартовым свистком матча. Теперь идёт уже непосредственно игра. "Молотобойцы" держат мяч на своей половине поля под лёгким прессингом "красных дьяволов".

1' "Вест Хэм" играет в традиционных бордово-голубых цветах, а у "Манчестер Юнайтед" полностью белая экипировка.