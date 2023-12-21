Тур: 18. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Хупер Саймон
Позже
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
72.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
39 матчей
17.9%
20.5%
61.6%
7 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.7%
48.7%
43.6%
3 победы 19 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.39
0.48
Среднее время на гол
64
189
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.61
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
64
39
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|10
|0.59
|Кудус Мохаммед
|5
|0.29
|Соучек Томаш
|4
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.18
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.12
|Антонио Майкл
|2
|0.12
|Зума Курт
|1
|0.06
|Агер Наиф
|1
|0.06
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.29
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.18
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.12
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Линделоф Виктор
|1
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Варан Рафаэль
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Межбри Ханнибал
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далот Диогу
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Антони
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
9
9
Вест Хэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
27%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
4
29%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
35%
1
7%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
5
17%
7
37%
76-90
Пропущено
30
20
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
9
30%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
53
36
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
107
512
413
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 21
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 21
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|18 - 21
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 30
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|33 - 30
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 29
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 31
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 33
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 36
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|12 - 43
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 18
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 22
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|10 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
26.1% (12)
Ничья
32.6% (15)
Манчестер Юнайтед
41.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
28.3% (13)
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Вест Хэм
17.4% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.7% (4)
1:0 Вест Хэм
8.7% (4)
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