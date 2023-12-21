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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Вест Хэм
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Вест Хэм 26.7% (12)
X 31.1% (14)
Манчестер Юнайтед 42.2% (19)
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Вест Хэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.65
3.70
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Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
72.7%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

39 матчей

17.9%
20.5%
61.6%
7 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.7%
48.7%
43.6%
3 победы 19 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.39
0.48

Среднее время на гол

64
189

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.61

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

64
39

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 10 0.59
Кудус Мохаммед 5 0.29
Соучек Томаш 4 0.24
Уорд-Праус Джеймс 3 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.12
Антонио Майкл 2 0.12
Зума Курт 1 0.06
Агер Наиф 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.29
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.18
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.12
Эриксен Кристиан 1 0.06
Линделоф Виктор 1 0.06
Далот Диогу 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Варан Рафаэль 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Межбри Ханнибал 1 0.06
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Пакета Лукас 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Агер Наиф 2 1
Уорд-Праус Джеймс 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Кудус Мохаммед 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далот Диогу 4 1
Фернандеш Бруну 5 0
Антони 3 0
Шоу Люк 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

9
9
Вест Хэм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
27%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
10%
3
21%
1-15
3
15%
4
29%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
5
17%
7
37%
76-90

Пропущено

30
20
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
9
30%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 10 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 45
    Вест Хэм 26.7% (12)
    X 31.1% (14)
    Манчестер Юнайтед 42.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.65
    3.70
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    2.70
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вест Хэм
    26.1% (12)
    Ничья
    32.6% (15)
    Манчестер Юнайтед
    41.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Вест Хэм
    17.4% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.7% (4)
    1:0 Вест Хэм
    8.7% (4)
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    Манчестер Юнайтед
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