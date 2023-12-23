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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Лутон Таун
1:0
Второй тайм: 47'
Ньюкасл
0'
1:0
25' Гол
Таунсенд Андрос

Ход матча

25'
Таунсенд Андрос
(Баркли Росс)
1:0
37'
 
Ботман Свен
Ласcеллс Джамал
38'
 
Исак Александр
Майли Льюис
46'
Джайлз Райан
Каборе Исса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 166 Количество передач 292
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 118
Лутон Таун 1.7% (2)
X 6.8% (8)
Ньюкасл 91.5% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лутон Таун
Ничья
Ньюкасл
5.35
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
19
Браун
Джейкоб
11
Адебайо
Элайджа
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
67
Майли
Льюис
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
Лутон Таун
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Лутон Таун
Ньюкасл

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 5 0.29
Моррис Карлтон 3 (2) 0.18
Браун Джейкоб 2 0.12
Таунсенд Андрос 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Локьер Том 1 0.06
Огбене Чидози 1 0.06
Андерсен Мадс 1 0.06
Чон Тахит 1 0.06
Ошо Гэбриэл 1 0.06
Менги Теден 1 0.06
Доти Алфи 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.39
Исак Александр 7 (1) 0.39
Гордон Энтони 6 0.33
Альмирон Мигель 3 0.17
Жоэлинтон 2 0.11
Лонгстафф Шон 2 0.11
Бёрн Дэн 2 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Гимараэс Бруно 1 0.06
Барнс Харви 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Майли Льюис 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Тонали Сандро 1 0.06
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Доти Алфи 3 0
Баркли Росс 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Триппьер Киран 5 0
Гимараэс Бруно 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Жоэлинтон 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
6
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

4
21
Лутон Таун
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ньюкасл
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
6% (1)
76% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
0
0%
4
18%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
4
57%
5
23%
76-90

Пропущено

18
4
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
2
50%
76-90

Забито

17
36
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
0
0%
4
11%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
2
12%
6
17%
46-60
3
18%
9
25%
61-75
8
47%
8
22%
76-90

Пропущено

32
21
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
8
25%
2
10%
46-60
7
22%
4
19%
61-75
9
28%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8

Результаты матчей

Лутон Таун
Ньюкасл

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
8
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
4
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
8
9
1
15
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 18 6 4 8 26 - 29 22
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 17 5 5 7 22 - 31 20
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 0:2 Заявка 18 8 2 8 22 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 18 3 6 9 17 - 30 15
18.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 18 2 3 13 16 - 36 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 17 - 11 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 12 - 13 6
15.
Бёрнли
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 47'
    Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Триппьер Киран из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Каборе Исса уходит с поля и его заменяет Джайлз Райан
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 118
    Лутон Таун 1.7% (2)
    X 6.8% (8)
    Ньюкасл 91.5% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Ньюкасл
    5.35
    4.20
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 1:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Лутон Таун
    1.7% (2)
    Ничья
    6.8% (8)
    Ньюкасл
    91.5% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    50.8% (60)
    0:1 Ньюкасл
    11.9% (14)
    0:2 Ньюкасл
    8.5% (10)
    1:3 Ньюкасл
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    0:3 Ньюкасл
    5.9% (7)
    2:3 Ньюкасл
    1.7% (2)
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    Ньюкасл
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