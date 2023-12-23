Тур: 18. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
166 Количество передач 292
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Ньюкасл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|5
|0.29
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.18
|Браун Джейкоб
|2
|0.12
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|Баркли Росс
|1
|0.06
|Локьер Том
|1
|0.06
|Огбене Чидози
|1
|0.06
|Андерсен Мадс
|1
|0.06
|Чон Тахит
|1
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|1
|0.06
|Менги Теден
|1
|0.06
|Доти Алфи
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.39
|Исак Александр
|7 (1)
|0.39
|Гордон Энтони
|6
|0.33
|Альмирон Мигель
|3
|0.17
|Жоэлинтон
|2
|0.11
|Лонгстафф Шон
|2
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|1
|0.06
|Барнс Харви
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Майли Льюис
|1
|0.06
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.06
|Тонали Сандро
|1
|0.06
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Браун Джейкоб
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Баркли Росс
|2
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
6
Лутон Таун
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
4
21
Лутон Таун
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ньюкасл
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
6% (1)
76% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
0
0%
4
18%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
4
57%
5
23%
76-90
Пропущено
18
4
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
2
50%
76-90
Забито
17
36
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
0
0%
4
11%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
2
12%
5
14%
31-45
2
12%
6
17%
46-60
3
18%
9
25%
61-75
8
47%
8
22%
76-90
Пропущено
32
21
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
8
25%
2
10%
46-60
7
22%
4
19%
61-75
9
28%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1
Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Результаты матчей
Лутон Таун
Ньюкасл
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:8
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
8
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
54
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
412
89
115
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|2:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|0:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 29
|22
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 31
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|0:2 Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|16
|17.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 30
|15
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|16 - 36
|9
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|16.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|0:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|14.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 13
|6
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|9 (6)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
|Тоттенхэм
|Удоги Дестини
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:0 Ньюкасл
Исход игры
Лутон Таун
1.7% (2)
Ничья
6.8% (8)
Ньюкасл
91.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
50.8% (60)
0:1 Ньюкасл
11.9% (14)
0:2 Ньюкасл
8.5% (10)
1:3 Ньюкасл
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
0:3 Ньюкасл
5.9% (7)
2:3 Ньюкасл
1.7% (2)
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