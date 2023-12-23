Тур: 18. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
1:0
9' ГолРишарлисон
2:0
18' ГолХын Мин Сон
23' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
26' Желтая карточкаОнана Амаду
51' Undefined phrase: football_event_Калверт-Льюин Доминик
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
23'
26'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
298 Количество передач 160
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.50 Точный счёт - 2:1
-
1.84 Победа «Тоттенхэма»
-
1.58 Обе забьют – да
-
-
-
-
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
35 Филлипс ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
36 Велиз АлехоНападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Эвертон
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
33 матча
39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
57.6%
6%
12 побед 19 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.41
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.69
Среднее время на гол
76
130
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.06
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|11 (1)
|0.61
|Ришарлисон
|5
|0.28
|Кулушевски Деян
|5
|0.28
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.17
|Ромеро Кристиан
|3
|0.17
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.11
|Джонсон Бреннан
|1
|0.06
|Сарр Пап Матар
|1
|0.06
|Удоги Дестини
|1
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.06
|Ван де Вен Микки
|1
|0.06
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.33
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.17
|Макнил Дуайт
|2
|0.11
|Миколенко Виталий
|2
|0.11
|Харрисон Джек
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.06
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.06
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Данджума Арно
|1
|0.06
|Гомеш Бету
|1
|0.06
|Онана Амаду
|1
|0.06
|Доббин Льюис
|1
|0.06
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Тоттенхэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эвертон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
20
10
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Эвертон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
23
13
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
4
19%
2
18%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
1
5%
5
45%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Забито
34
24
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
6
18%
5
21%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
4
12%
6
25%
76-90
Пропущено
24
18
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
10
42%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Эвертон
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
27
26
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
710
314
413
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 15
|39
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|36 - 15
|38
|4.
|2:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|0:1 Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 32
|22
|12.
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 30
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|0:2 Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|16
|17.
|1:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 32
|14
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|1:0 Заявка
|18
|3
|2
|13
|17 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 10
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|1:0 Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|2:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 19
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 13
|6
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|11 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6