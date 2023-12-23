Сон Хын Мин прострелил из левой части штрафной площади "Эвертона", и мяч из опасной зоны вынес Джеймс Тарковски.

"Тоттенхэм" может одержать сегодня третью победу подряд в АПЛ после серии неудачных результатов, выкинувших "шпор" из первой четвёрки таблицы.

Интересно, устроит ли "Эвертон" ещё такое массированное давление на ворота хозяев, как в конце первого тайма.

Момент у "ирисок"! Джек Харрисон с правого фланга забросил на ближний полуфланг Джеймсу Гарнеру, который низом пробил остро, и мяч ушёл за лицевую, задев дальнюю штангу.

Замена производится в составе "Тоттенхэма". Ришарлисон покидает пределы поля, а вступает в игру Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Готовится замена и у "Эвертона". Арно Данджума уже переоделся. Ранее у него был период выступлений за "Тоттенхэм".

Амаду Онана оказался на газоне на своей половине поля.

ГОЛ! 2:1! Доминик Калверт-Льюин! Эмерсон Жуниор посчитал, что Андре Гомеш сфолил против него, но игра продолжилась. Андре Гомеш отдал пас с правую часть чужой штрафной, и Калверт-Льюин поразил дальний угол.

Счёт остаётся 2:0. Гол "Эвертона" отменён. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл сам посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол автора "голевой передачи" Андре Гомеша в отборе против Эмерсона Жуниора.

Кристиан Ромеро, кажется, потянул заднюю поверхность бедра, поэтому был заменён. Со льдом он сейчас на скамейке запасных "Тоттенхэма".

Педро Порро наносит удар из пределов чужой штрафной площади - попадает в соперника. Но атака "шпор" ещё не закончена.

Пап Сарр мощно добавляет примерно с линии штрафной площади. Мяч летит по направлению к створу, и его отбивает Джордан Пикфорд.

Папп Сарр подкатился на фланге, а подпрыгнувший Дуат Макнил приземлился ему шипами на икру. Но вроде нормально всё с Сарром.

Бреннан Джонсон получил передачу на правом фланге, где ему противостоял Виталий Миколенко. Дальше мяч подхватил Педро Порро и с угла штрафной площади крайне неудачно отправил мяч влево за боковую линию.

Нэйтан Паттерсон мелко нарушил правила впереди на правом фланге, где подтолкнул своего оппонента по эпизоду, коим был Эмерсон Жуниор.

С мячом "шпоры" в середине поля. Пап Сарр, Оливер Скипп, Эрик Дайер - они передавали мяч друг другу. Потом подключили и Гульермо Викарио.

Момент у "Эвертона"! Игрок открылся под заброс и не переиграл Гульермо Викарио. Но всё равно офсайд.

Дуайт Макнил без нарушения отобрал мяч у Деяна Кулушевски и на дриблинге полез в коробочку. Упал Макнил в чужой штрафной в окружении оппонентов без последствий в виде пенальти.

С правого фланга выполнил Дуайт Макнил подачу углового удара. Мяч перелетел через всех футболистов, скопившихся в сердце штрафной площадки.

Джеймс Гарнер прострелил с правого фланга, и ничего опасного не вышло, мяч надёжно попал в перчатки Гульермо Викарио.

Свисток на перерыв. 2:0. Повозил "Эвертон" в конце первого тайма своего соперника, но всё равно "Тоттенхэм" выиграл первый тайм, ничего не пропустив в свои ворота.

45' Оливер Скипп упал на газон и проскользил по нему. Причиной стало нарушение правил. Амаду Онана, уже имеющий жёлтую карточку, зацепил здесь противника.

45' +5 минут к первому тайму.

44' Непросто приходится "Тоттенхэму" отбиваться от атакующего соперника. "Эвертон" действительно нацелился на гол в раздевалку, и у него ещё есть для этого немного времени.

43' Джек Харрисон на правом фланге принимал диагональ, оказавшись в положении "вне игры". Серьёзно прибавила в последние минуты команда гостей.

42' Джеймс Гарнер примерно с линии штрафной площади приложился в правый нижний угол. Гульермо Викарио прыгнул в нужную точку и забрал футбольный снаряд.

41' Нэйтан Паттерсон прострелил теперь с правой стороны, а на противоположном полуфланге Виталий Миколенко в падении пробил по одному из мячей мимо створа. Да, там два мяча находились рядом друг с другом, так что потенциальный гол наверняка отменили бы.

40' Ришарлисон сзади после аута потерял мяч под напором соперника. Доминик Калверт-Льюин сильно прострелил слева, и Джек Харрисон отправил сферу выше створа.

39' Доминик Калверт-Льюин принимал на грудь длинный заброс на линии штрафной площади, и это могло быть опасно, если бы Бен Дэвис не выбил мяч в сторону.

38' Несколько минут ещё есть в первом тайме у "Эвертона", чтобы отметиться забитым голом до перерыва. Это реально. "Тоттенхэм", опять же, не смотрится глыбой в обороне.

37' Сон Хын Мин по левой зоне внедрился в чужую штрафную площадь, где Джеймс Тарковски отнял у него мяч без нарушения и вскоре получил в свой адрес фол от Ришарлисона.

36' Со штрафного удара из центра поля навесил Джордан Пикфорд, и по мячу неплохо сыграл Гульермо Викарио.

36' В центральной трети поля возле одного из флангов Бреннан Джонсон нарушает правила в верховой борьбе против Виталия Миколенко.

35' Джеймс Гарнер наносит дальний удар по воротам команды хозяев. Гульермо Викарио намертво забирает мяч в свои перчатки.

34' "Тоттенхэм" владеет по игре большим преимуществом, но не имеет запаса прочности, иначе не допускал бы немалое количество невынужденных потерь мяча.

33' Сон Хын Мин на этот раз сумел прострелить с левого фланга из-под Нэйтана Паттерсона, но дальше мяч перехватил и вынес Джеймс Тарковски.

32' Пап Сарр продвинулся вперёд по зоне правого инсайда, но не увидел впереди хорошего продолжения и отыграл назад - естественно, безо всякой остроты.

31' Сон Хын Мин на левом крыле атаки "шпор" получил диагональную передачу, однако не смог оставить не у дел Нэйтана Паттерсона. До этого хозяева теряли мяч в центре поля, но быстро его себе возвратили.

30' Доминик Калверт-Льюин забрался в положение "вне игры", не удалась поэтому атака у гостевой команды, которая уступает в счёте в два гола.

29' Педро Порро справа с корнера с рикошетом доставил мяч на подступы к штрафной площади "Эвертона", откуда удара по воротам не получилось, но мяч остался у "лилейно-белых".

28' Очередная ответная контратака "Тоттенхэма". Деян Кулушевски отдал проникающий пас на правый полуфланг Сону, а угловой вскоре заработал Бреннан Джонсон.

27' Педро Порро со штрафного выполнил закидушку к правому углу вратарской на Ришарлисона, который, хоть и подпрыгнул, не сумел дотянуться до мяча.

26' Эмерсон Жуниор стал разгонять атаку "Тоттенхэма", и в середине половины поля "Эвертона" его уронил Амаду Онана ценой жёлтой карточки.

25' 72 процента игрового времени владеет мячом "Тоттенхэм", при этом он нанёс пять ударов по воротам против четырёх попыток "Эвертона".

24' Судя по всему, вынужденная замена будет у "Эвертона". Да, не продолжит игру Идрисса Гуэйе. Вместо него вышел на поле Андре Гомеш.

23' Поднялся Идрисса Гуэйе на ноги и получил жёлтую карточку за свой недавний фол против Деяна Кулушевски в центре поля.

22' Идрисса Гуэйе получает медицинскую помощь, а когда она закончится, полузащитник "Эвертона" получит жёлтую карточку.

21' Гульермо Викарио ни на секунду нельзя терять концентрацию. Средней силы передачу назад сделал ему сейчас в створ Пап Сарр. Вратарь хозяев не дрогнул.

20' Снова выбегает далеко из своих ворот Гульермо Викарио, однако здесь он всё же сохраняет кое-какой контроль над ситуацией и не допускает удара по воротам.

19' Довольно открытая игра наблюдается сейчас в Лондоне. Моментов хватает, причём у ворот "Тоттенхэма" тоже. Но пропускают пока только "ириски".

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Сон Хын Мин!

Разыграли "шпоры" угловой на правом фланге, и после рикошета мяч отскочил в центре к Сону, который где-то с пятнадцати метров нанёс удар по воротам, и мяч оказался в сетке.

17' И третий подряд опасный момент у гостей! Опрометчиво Гульермо Викарио покинул свою штрафную площадь, и парашют запускал с дальней дистанции Калверт-Льюин, но не попал в пустой створ.

16' Снова остро у ворот "Тоттенхэма"! Неприкрытый Виталий Миколенко навесил с левого фланга, и Доминик Калверт-Льюин пробил в левый угол. Сэйв сделал Гульермо Викарио.

15' А вот теперь почти что голевой момент у "Эвертона". Дуайт Макнил пробивал с левого полуфланга, но получилось слабовато и мимо дальнего угла низом.

14' Длинный заброс вперёд у "Тоттенхэма" на Бреннана Джонсона, которому не удаётся зацепиться за игровой снаряд, уходящий за лицевую линию.

13' Судя по опыту прошлых матчей, "Тоттенхэму" нужно как можно больше и быстрее голов забивать в ворота соперников, чтобы дальше обходиться без неприятных сюрпризов.

12' Сон Хын Мин на левом фланге не смог обыграть Нэйтана Паттерсона. А вскоре Сон слева отдал передачу Эмерсону Жуниору, тот прострелил, и Джонсон должен был забивать, но пальнул выше цели.

11' Мгновенно ответить на пропущенный гол "Эвертон" не может. "Тоттенхэм" продолжает уверенно владеть мячом на чужой половине поля.

10' Ришарлисон отличился в ворота своей бывшей команды. Видимо, на "Эвертон" у него особая мотивация.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ришарлисон!

Пообыгрывались на правом крыле атаки "шпоры" и забили. Пап Сарр отдал пас на Бреннана Джонсона, тот прострелил, и Ришарлисон на опережение поразил ближний нижний угол.

8' "Эвертон" идёт сейчас недалеко от зоны вылета, но если бы не снятие с "ирисок" десяти очков, они бы сейчас располагались в турнирной таблице гораздо выше.

7' Доминик Калверт-Льюин в контратаке врывался в левую часть чужой штрафной площади, где подкатился Кристиан Ромеро и вынес мяч на угловой.

6' Бреннан Джонсон на правом фланге с тем же успехом пробует атаковать в составе "Тоттенхэма". Пока справляются в обороне гости.

5' Попытка "Тоттенхэма" атаковать левым флангом. Следует проникающий пас на Деяна Кулушевски, без фола из-под ног которого в подкате Джеймс Тарковски выбивает мяч за боковую.

4' Угловой удар у "Эвертона" на левом фланге. После его исполнения Джеком Харрисоном Виталий Миколенко подбирает мяч в чужой штрафной площади и пробивает в перчатки Гульермо Викарио.

3' "Тоттенхэму" в свете большого количества потерянных очков в ноябре и в начале декабря надо навёрстывать упущенное, если "шпоры" хотят вернуться на первую строчку.

2' "Тоттенхэм" играет в белой форме, а у "Эвертона" оранжево-чёрная экипировка.

1' На первой же минуте есть удар у "Тоттенхэма" по чужим воротам. После передачи Деяна Кулушевски с левого фланга Пап Сарр пробил с подступов к штрафной площади с рикошетом от газона. Получилось в руки Джордана Пикфорда.