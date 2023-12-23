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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Тоттенхэм
2:0
Второй тайм: 65'
Эвертон
0'
1:0
9' Гол
Ришарлисон
2:0
18' Гол
Хын Мин Сон
23' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
26' Желтая карточка
Онана Амаду
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Калверт-Льюин Доминик

Ход матча

9'
Ришарлисон
(Джонсон Бреннан)
1:0
18'
Хын Мин Сон
2:0
23'
 
Гуэйе Идрисса
24'
 
Гомеш Андре
Гуэйе Идрисса
26'
 
Онана Амаду
46'
Дайер Эрик
Ромеро Кристиан
 
51'
 
Калверт-Льюин Доминик
63'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Ришарлисон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 298 Количество передач 160
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 124
Тоттенхэм 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Эвертон 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
4.35
4.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
29
Сарр
Пап
Матар
4
Скипп
Оливер
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
Тоттенхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

33 матча

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
57.6%
6%
12 побед 19 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.41

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.69

Среднее время на гол

76
130

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 11 (1) 0.61
Ришарлисон 5 0.28
Кулушевски Деян 5 0.28
Мэддисон Джеймс 3 0.17
Ромеро Кристиан 3 0.17
Ло Чельсо Джовани 2 0.11
Джонсон Бреннан 1 0.06
Сарр Пап Матар 1 0.06
Удоги Дестини 1 0.06
Эмерсон Жуниор 1 0.06
Ван де Вен Микки 1 0.06
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 0.17
Макнил Дуайт 2 0.11
Миколенко Виталий 2 0.11
Харрисон Джек 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.06
Гуэйе Идрисса 1 0.06
Кин Майкл 1 0.06
Данджума Арно 1 0.06
Гомеш Бету 1 0.06
Онана Амаду 1 0.06
Доббин Льюис 1 0.06
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Онана Амаду 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
Тоттенхэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эвертон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

20
10
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Эвертон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
4
19%
2
18%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
1
5%
5
45%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Забито

34
24
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
6
18%
5
21%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
4
12%
6
25%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
10
42%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Эвертон

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
4
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
1.5
Больше Меньше
7
10
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Борнмут
 2:1 Заявка 17 6 4 7 24 - 32 22
12.
Фулхэм
 0:1 Заявка 18 6 3 9 26 - 30 21
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 0:2 Заявка 18 8 2 8 22 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 18 3 5 10 18 - 32 14
18.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 1:0 Заявка 18 3 2 13 17 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 6 0 3 17 - 11 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 9 5 0 4 17 - 10 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 2:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 2:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 19 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Бёрнли
 1:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 0:2 Заявка 9 5 1 3 12 - 13 6
16.
Фулхэм
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Борнмут Соланке Доминик 11 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Анонс
    64'
    Готовится замена и у "Эвертона". Арно Данджума уже переоделся. Ранее у него был период выступлений за "Тоттенхэм".
  • Замена
    63'
    Замена производится в составе "Тоттенхэма". Ришарлисон покидает пределы поля, а вступает в игру Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
  • 63'
    Атака "Тоттенхэма" завершается весьма неточной попыткой Бреннана Джонсона из-за пределов штрафной площадки.
  • Штанга
    62'
    Момент у "ирисок"! Джек Харрисон с правого фланга забросил на ближний полуфланг Джеймсу Гарнеру, который низом пробил остро, и мяч ушёл за лицевую, задев дальнюю штангу.
  • 61'
    Интересно, устроит ли "Эвертон" ещё такое массированное давление на ворота хозяев, как в конце первого тайма.
  • 60'
    "Тоттенхэм" может одержать сегодня третью победу подряд в АПЛ после серии неудачных результатов, выкинувших "шпор" из первой четвёрки таблицы.
  • 59'
    Сон Хын Мин прострелил из левой части штрафной площади "Эвертона", и мяч из опасной зоны вынес Джеймс Тарковски.
  • 58'
    Бреннан Джонсон получил передачу на правом фланге, где ему противостоял Виталий Миколенко. Дальше мяч подхватил Педро Порро и с угла штрафной площади крайне неудачно отправил мяч влево за боковую линию.
  • Травма, повреждение
    57'
    Папп Сарр подкатился на фланге, а подпрыгнувший Дуат Макнил приземлился ему шипами на икру. Но вроде нормально всё с Сарром.
  • Опасный момент
    56'
    Пап Сарр мощно добавляет примерно с линии штрафной площади. Мяч летит по направлению к створу, и его отбивает Джордан Пикфорд.
  • 55'
    Педро Порро наносит удар из пределов чужой штрафной площади - попадает в соперника. Но атака "шпор" ещё не закончена.
  • Травма, повреждение
    53'
    Кристиан Ромеро, кажется, потянул заднюю поверхность бедра, поэтому был заменён. Со льдом он сейчас на скамейке запасных "Тоттенхэма".
  • Видеоповтор
    52'
    Счёт остаётся 2:0. Гол "Эвертона" отменён. Главный арбитр Стюарт Эттуэлл сам посмотрел видеоповтор и зафиксировал фол автора "голевой передачи" Андре Гомеша в отборе против Эмерсона Жуниора.
  • Фол, нарушение
    51'
    ГОЛ! 2:1! Доминик Калверт-Льюин!
    Эмерсон Жуниор посчитал, что Андре Гомеш сфолил против него, но игра продолжилась. Андре Гомеш отдал пас с правую часть чужой штрафной, и Калверт-Льюин поразил дальний угол.
  • Фол, нарушение
    50'
    Амаду Онана оказался на газоне на своей половине поля.
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    • 49'
      С мячом "шпоры" в середине поля. Пап Сарр, Оливер Скипп, Эрик Дайер - они передавали мяч друг другу. Потом подключили и Гульермо Викарио.
    • 48'
      Джеймс Тарковски прерывает проникающую передачу "Тоттенхэма" по левому флангу, адресованную Деяну Кулушевски. Мяч уходит за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      47'
      Нэйтан Паттерсон мелко нарушил правила впереди на правом фланге, где подтолкнул своего оппонента по эпизоду, коим был Эмерсон Жуниор.
    • Замена
      46'
      Вместо Кристиана Ромеро в перерыве в составе "Тоттенхэма" вышел Эрик Дайер.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 2:0. Повозил "Эвертон" в конце первого тайма своего соперника, но всё равно "Тоттенхэм" выиграл первый тайм, ничего не пропустив в свои ворота.
    • 45'
      Джеймс Гарнер прострелил с правого фланга, и ничего опасного не вышло, мяч надёжно попал в перчатки Гульермо Викарио.
    • Угловой
      45'
      С правого фланга выполнил Дуайт Макнил подачу углового удара. Мяч перелетел через всех футболистов, скопившихся в сердце штрафной площадки.
    • Судья
      45'
      Дуайт Макнил без нарушения отобрал мяч у Деяна Кулушевски и на дриблинге полез в коробочку. Упал Макнил в чужой штрафной в окружении оппонентов без последствий в виде пенальти.
    • Офсайд
      45'
      Момент у "Эвертона"! Игрок открылся под заброс и не переиграл Гульермо Викарио. Но всё равно офсайд.
    • Фол, нарушение
      45'
      Оливер Скипп упал на газон и проскользил по нему. Причиной стало нарушение правил. Амаду Онана, уже имеющий жёлтую карточку, зацепил здесь противника.
    • Дополнительное время
      45'
      +5 минут к первому тайму.
    • 44'
      Непросто приходится "Тоттенхэму" отбиваться от атакующего соперника. "Эвертон" действительно нацелился на гол в раздевалку, и у него ещё есть для этого немного времени.
    • Офсайд
      43'
      Джек Харрисон на правом фланге принимал диагональ, оказавшись в положении "вне игры". Серьёзно прибавила в последние минуты команда гостей.
    • Опасный момент
      42'
      Джеймс Гарнер примерно с линии штрафной площади приложился в правый нижний угол. Гульермо Викарио прыгнул в нужную точку и забрал футбольный снаряд.
    • 41'
      Нэйтан Паттерсон прострелил теперь с правой стороны, а на противоположном полуфланге Виталий Миколенко в падении пробил по одному из мячей мимо створа. Да, там два мяча находились рядом друг с другом, так что потенциальный гол наверняка отменили бы.
    • Опасный момент
      40'
      Ришарлисон сзади после аута потерял мяч под напором соперника. Доминик Калверт-Льюин сильно прострелил слева, и Джек Харрисон отправил сферу выше створа.
    • 39'
      Доминик Калверт-Льюин принимал на грудь длинный заброс на линии штрафной площади, и это могло быть опасно, если бы Бен Дэвис не выбил мяч в сторону.
    • 38'
      Несколько минут ещё есть в первом тайме у "Эвертона", чтобы отметиться забитым голом до перерыва. Это реально. "Тоттенхэм", опять же, не смотрится глыбой в обороне.
    • Фол, нарушение
      37'
      Сон Хын Мин по левой зоне внедрился в чужую штрафную площадь, где Джеймс Тарковски отнял у него мяч без нарушения и вскоре получил в свой адрес фол от Ришарлисона.
    • 36'
      Со штрафного удара из центра поля навесил Джордан Пикфорд, и по мячу неплохо сыграл Гульермо Викарио.
    • Фол, нарушение
      36'
      В центральной трети поля возле одного из флангов Бреннан Джонсон нарушает правила в верховой борьбе против Виталия Миколенко.
    • 35'
      Джеймс Гарнер наносит дальний удар по воротам команды хозяев. Гульермо Викарио намертво забирает мяч в свои перчатки.
    • 34'
      "Тоттенхэм" владеет по игре большим преимуществом, но не имеет запаса прочности, иначе не допускал бы немалое количество невынужденных потерь мяча.
    • 33'
      Сон Хын Мин на этот раз сумел прострелить с левого фланга из-под Нэйтана Паттерсона, но дальше мяч перехватил и вынес Джеймс Тарковски.
    • 32'
      Пап Сарр продвинулся вперёд по зоне правого инсайда, но не увидел впереди хорошего продолжения и отыграл назад - естественно, безо всякой остроты.
    • 31'
      Сон Хын Мин на левом крыле атаки "шпор" получил диагональную передачу, однако не смог оставить не у дел Нэйтана Паттерсона. До этого хозяева теряли мяч в центре поля, но быстро его себе возвратили.
    • Офсайд
      30'
      Доминик Калверт-Льюин забрался в положение "вне игры", не удалась поэтому атака у гостевой команды, которая уступает в счёте в два гола.
    • 29'
      Педро Порро справа с корнера с рикошетом доставил мяч на подступы к штрафной площади "Эвертона", откуда удара по воротам не получилось, но мяч остался у "лилейно-белых".
    • Угловой
      28'
      Очередная ответная контратака "Тоттенхэма". Деян Кулушевски отдал проникающий пас на правый полуфланг Сону, а угловой вскоре заработал Бреннан Джонсон.
    • 27'
      Педро Порро со штрафного выполнил закидушку к правому углу вратарской на Ришарлисона, который, хоть и подпрыгнул, не сумел дотянуться до мяча.
    • Желтая карточка
      26'
      Эмерсон Жуниор стал разгонять атаку "Тоттенхэма", и в середине половины поля "Эвертона" его уронил Амаду Онана ценой жёлтой карточки.
    • 25'
      72 процента игрового времени владеет мячом "Тоттенхэм", при этом он нанёс пять ударов по воротам против четырёх попыток "Эвертона".
    • Замена
      24'
      Судя по всему, вынужденная замена будет у "Эвертона". Да, не продолжит игру Идрисса Гуэйе. Вместо него вышел на поле Андре Гомеш.
    • Желтая карточка
      23'
      Поднялся Идрисса Гуэйе на ноги и получил жёлтую карточку за свой недавний фол против Деяна Кулушевски в центре поля.
    • Травма, повреждение
      22'
      Идрисса Гуэйе получает медицинскую помощь, а когда она закончится, полузащитник "Эвертона" получит жёлтую карточку.
    • 21'
      Гульермо Викарио ни на секунду нельзя терять концентрацию. Средней силы передачу назад сделал ему сейчас в створ Пап Сарр. Вратарь хозяев не дрогнул.
    • 20'
      Снова выбегает далеко из своих ворот Гульермо Викарио, однако здесь он всё же сохраняет кое-какой контроль над ситуацией и не допускает удара по воротам.
    • 19'
      Довольно открытая игра наблюдается сейчас в Лондоне. Моментов хватает, причём у ворот "Тоттенхэма" тоже. Но пропускают пока только "ириски".
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Сон Хын Мин!
      Разыграли "шпоры" угловой на правом фланге, и после рикошета мяч отскочил в центре к Сону, который где-то с пятнадцати метров нанёс удар по воротам, и мяч оказался в сетке.
    • Опасный момент
      17'
      И третий подряд опасный момент у гостей! Опрометчиво Гульермо Викарио покинул свою штрафную площадь, и парашют запускал с дальней дистанции Калверт-Льюин, но не попал в пустой створ.
    • Опасный момент
      16'
      Снова остро у ворот "Тоттенхэма"! Неприкрытый Виталий Миколенко навесил с левого фланга, и Доминик Калверт-Льюин пробил в левый угол. Сэйв сделал Гульермо Викарио.
    • Опасный момент
      15'
      А вот теперь почти что голевой момент у "Эвертона". Дуайт Макнил пробивал с левого полуфланга, но получилось слабовато и мимо дальнего угла низом.
    • 14'
      Длинный заброс вперёд у "Тоттенхэма" на Бреннана Джонсона, которому не удаётся зацепиться за игровой снаряд, уходящий за лицевую линию.
    • 13'
      Судя по опыту прошлых матчей, "Тоттенхэму" нужно как можно больше и быстрее голов забивать в ворота соперников, чтобы дальше обходиться без неприятных сюрпризов.
    • Опасный момент
      12'
      Сон Хын Мин на левом фланге не смог обыграть Нэйтана Паттерсона. А вскоре Сон слева отдал передачу Эмерсону Жуниору, тот прострелил, и Джонсон должен был забивать, но пальнул выше цели.
    • 11'
      Мгновенно ответить на пропущенный гол "Эвертон" не может. "Тоттенхэм" продолжает уверенно владеть мячом на чужой половине поля.
    • 10'
      Ришарлисон отличился в ворота своей бывшей команды. Видимо, на "Эвертон" у него особая мотивация.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Ришарлисон!
      Пообыгрывались на правом крыле атаки "шпоры" и забили. Пап Сарр отдал пас на Бреннана Джонсона, тот прострелил, и Ришарлисон на опережение поразил ближний нижний угол.
    • 8'
      "Эвертон" идёт сейчас недалеко от зоны вылета, но если бы не снятие с "ирисок" десяти очков, они бы сейчас располагались в турнирной таблице гораздо выше.
    • Угловой
      7'
      Доминик Калверт-Льюин в контратаке врывался в левую часть чужой штрафной площади, где подкатился Кристиан Ромеро и вынес мяч на угловой.
    • 6'
      Бреннан Джонсон на правом фланге с тем же успехом пробует атаковать в составе "Тоттенхэма". Пока справляются в обороне гости.
    • 5'
      Попытка "Тоттенхэма" атаковать левым флангом. Следует проникающий пас на Деяна Кулушевски, без фола из-под ног которого в подкате Джеймс Тарковски выбивает мяч за боковую.
    • Угловой
      4'
      Угловой удар у "Эвертона" на левом фланге. После его исполнения Джеком Харрисоном Виталий Миколенко подбирает мяч в чужой штрафной площади и пробивает в перчатки Гульермо Викарио.
    • 3'
      "Тоттенхэму" в свете большого количества потерянных очков в ноябре и в начале декабря надо навёрстывать упущенное, если "шпоры" хотят вернуться на первую строчку.
    • 2'
      "Тоттенхэм" играет в белой форме, а у "Эвертона" оранжево-чёрная экипировка.
    • 1'
      На первой же минуте есть удар у "Тоттенхэма" по чужим воротам. После передачи Деяна Кулушевски с левого фланга Пап Сарр пробил с подступов к штрафной площади с рикошетом от газона. Получилось в руки Джордана Пикфорда.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.