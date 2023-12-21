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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Тоттенхэм
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 39
Тоттенхэм 92.3% (36)
X 7.7% (3)
Эвертон 0% (0)
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Тоттенхэм
Ничья
Эвертон
4.25
4.40
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Тоттенхэм
Эвертон

История личных встреч

Тоттенхэм
Эвертон

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

33 матча

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
57.6%
6%
12 побед 19 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.41

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.69

Среднее время на гол

76
130

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 10 (1) 0.59
Кулушевски Деян 5 0.29
Ришарлисон 4 0.24
Мэддисон Джеймс 3 0.18
Ромеро Кристиан 3 0.18
Ло Чельсо Джовани 2 0.12
Сарр Пап Матар 1 0.06
Джонсон Бреннан 1 0.06
Удоги Дестини 1 0.06
Эмерсон Жуниор 1 0.06
Ван де Вен Микки 1 0.06
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.35
Калверт-Льюин Доминик 3 0.18
Макнил Дуайт 2 0.12
Миколенко Виталий 2 0.12
Харрисон Джек 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.06
Гуэйе Идрисса 1 0.06
Кин Майкл 1 0.06
Данджума Арно 1 0.06
Гомеш Бету 1 0.06
Онана Амаду 1 0.06
Доббин Льюис 1 0.06
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 5 0
Брэнтуэйт Джерред 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
Тоттенхэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эвертон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

20
10
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Эвертон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

23
13

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
4
19%
2
18%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
1
5%
5
45%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Забито

34
24
18 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 6
6
18%
5
21%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
4
12%
6
25%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
6
33%
61-75
10
42%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Эвертон

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
4
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
1.5
Больше Меньше
7
10
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 12 3 2 35 - 15 39
2.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 37 - 21 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 11 5 1 36 - 15 38
4.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 10 3 4 35 - 23 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 2 6 36 - 21 29
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 1 7 18 - 21 28
8.
Вест Хэм
 Заявка 17 8 3 6 29 - 30 27
9.
Брайтон
 Заявка 17 7 5 5 33 - 30 26
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Фулхэм
 Заявка 17 6 3 8 26 - 29 21
12.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 22 - 31 19
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 17 - 25 17
16.
Эвертон
 Заявка 17 8 2 7 22 - 20 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 17 - 30 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 18 - 33 9
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 2 13 16 - 36 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 2 13 12 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Вест Хэм
 Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
13.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 8 - 7 13
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
9.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
10.
Брайтон
 Заявка 8 3 1 4 15 - 18 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
14.
Эвертон
 Заявка 8 5 1 2 12 - 11 6
15.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
16.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
17.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 4 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 10 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Тоттенхэм Удоги Дестини 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Эвертон.
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    • Прогнозы 39
    Тоттенхэм 92.3% (36)
    X 7.7% (3)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Эвертон
    4.25
    4.40
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    3.96
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    92.5% (37)
    Ничья
    7.5% (3)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    52.5% (21)
    2:0 Тоттенхэм
    17.5% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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