Тур: 19. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 31041 Главный судья: Sam Allison
2:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
0:1
17' ГолДоти Алфи
41' Желтая карточкаХамер Густаво
1:1
61' ГолМакбарни Оливер
2:1
69' ГолАхмедходжич Анел
2:2
77' Гол в свои воротаРобинсон Джек
78' Желтая карточкаБэлдок Джордж
79' Желтая карточкаРобинсон Джек
2:3
81' Гол в свои воротаСлимане Анис
90' Желтая карточкаНорвуд Оливер
90'+10
Ход матча
14'
17'
41'
46'
61'
1:1
69'
2:1
77'
2:2
78'
78'
78'
79'
81'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
352 Количество передач 343
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Макати
Джон
35
Брукс
Эндри
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
26 Джайлз РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|3 (1)
|0.16
|Арчер Камерон
|3
|0.16
|Хамер Густаво
|2
|0.11
|Макати Джон
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.05
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|5
|0.28
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.17
|Браун Джейкоб
|2
|0.11
|Доти Алфи
|1
|0.06
|Таунсенд Андрос
|1
|0.06
|Баркли Росс
|1
|0.06
|Локьер Том
|1
|0.06
|Огбене Чидози
|1
|0.06
|Андерсен Мадс
|1
|0.06
|Чон Тахит
|1
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|1
|0.06
|Менги Теден
|1
|0.06
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Робинсон Джек
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Хамер Густаво
|5
|0
|Богл Джейден
|5
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Трасти Остон
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Браун Джейкоб
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Менги Теден
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
5
Шеффилд Юнайтед
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
1
5
Шеффилд Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Лутон Таун
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
5
45%
4
50%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
5
22%
7
32%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Пропущено
24
14
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
8
33%
4
29%
76-90
Забито
15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
7
47%
8
42%
76-90
Пропущено
47
36
17 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
8
17%
8
22%
46-60
9
19%
9
25%
61-75
13
28%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
144
316
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 28
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
51.6% (63)
Ничья
37.7% (46)
Лутон Таун
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (37)
2:1 Шеффилд Юнайтед
28.7% (35)
1:0 Шеффилд Юнайтед
16.4% (20)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Лутон Таун
4.1% (5)
1:2 Лутон Таун
3.3% (4)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.5% (3)
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