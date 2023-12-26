Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Трасти Остон и попал в каркас ворот!

47' Команда Лутон Таун имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Теден Менги успешно блокирует удар.

44' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

43' Таунсенд Андрос пробил со штрафного прямо в стенку

41' Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи

41' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Теден Менги выиграл воздушное противоборство у Макбарни Оливер

36' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Макати Джон не смог попасть в створ ударом издали

32' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Брукс Эндри не смог попасть в створ ударом издали

31' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хамер Густаво бьет со штрафного в створ, но Томас Каминьски держит все под контролем

29' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Теден Менги выиграл воздушное противоборство у Камерон Арчер.

28' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Теден Менги оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Адебайо Элайджа нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

22' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

21' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Команда Лутон Таун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Доти Алфи забивает с левой ноги!

14' Ахмедходжич Анел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

2' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре