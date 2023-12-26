  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 31041 Главный судья: Sam Allison
Шеффилд Юнайтед
2:3
Конец матча
Лутон Таун
0'
14' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
0:1
17' Гол
Доти Алфи
41' Желтая карточка
Хамер Густаво
1:1
61' Гол
Макбарни Оливер
2:1
69' Гол
Ахмедходжич Анел
2:2
77' Гол в свои ворота
Робинсон Джек
78' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
79' Желтая карточка
Робинсон Джек
2:3
81' Гол в свои ворота
Слимане Анис
90' Желтая карточка
Норвуд Оливер
90'+10

Ход матча

14'
Ахмедходжич Анел
 
17'
0:1
Доти Алфи
(Самби Локонга Альберт-Мбойо)
41'
Хамер Густаво
 
46'
Лоу Макс
Брукс Эндри
 
61'
Макбарни Оливер
(Макати Джон)
1:1
69'
Ахмедходжич Анел
2:1
71'
 
Моррис Карлтон
Адебайо Элайджа
72'
 
Огбене Чидози
Джайлз Райан
72'
Слимане Анис
Хамер Густаво
 
77'
2:2
Робинсон Джек
78'
 
Доти Алфи
78'
Бэлдок Джордж
 
78'
 
Андерсен Мадс
79'
Робинсон Джек
 
81'
2:3
Слимане Анис
84'
 
Раддок Пелли
Таунсенд Андрос
86'
Норвуд Оливер
Винисиус Соуза
 
86'
Осула Вильям
Арчер Камерон
 
86'
Брюстер Риан
Робинсон Джек
 
90'
Норвуд Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 352 Количество передач 343
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Шеффилд Юнайтед 51.6% (63)
X 37.7% (46)
Лутон Таун 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
28
Макати
Джон
21
Винисиус
Соуза
35
Брукс
Эндри
8
Хамер
Густаво
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
26
Джайлз
Райан
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
19
Браун
Джейкоб
11
Адебайо
Элайджа
Шеффилд Юнайтед
4-4-2
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 3 (1) 0.16
Арчер Камерон 3 0.16
Хамер Густаво 2 0.11
Макати Джон 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Норвуд Оливер 1 (1) 0.05
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 5 0.28
Моррис Карлтон 3 (2) 0.17
Браун Джейкоб 2 0.11
Доти Алфи 1 0.06
Таунсенд Андрос 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Локьер Том 1 0.06
Огбене Чидози 1 0.06
Андерсен Мадс 1 0.06
Чон Тахит 1 0.06
Ошо Гэбриэл 1 0.06
Менги Теден 1 0.06
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Робинсон Джек 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Хамер Густаво 5 0
Богл Джейден 5 0
Бэлдок Джордж 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Трасти Остон 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Менги Теден 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Лутон Таун
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
5
Шеффилд Юнайтед
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

1
5
Шеффилд Юнайтед
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Лутон Таун
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
5
45%
4
50%
76-90

Пропущено

23
22
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
5
22%
7
32%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Пропущено

24
14
7 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
8
33%
4
29%
76-90

Забито

15
19
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
7
47%
8
42%
76-90

Пропущено

47
36
17 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
6
13%
5
14%
31-45
8
17%
8
22%
46-60
9
19%
9
25%
61-75
13
28%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
14
4
3
16
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
14.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Шеффилд Юнайтед 51.6% (63)
    X 37.7% (46)
    Лутон Таун 10.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    51.6% (63)
    Ничья
    37.7% (46)
    Лутон Таун
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (37)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    28.7% (35)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    16.4% (20)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Лутон Таун
    4.1% (5)
    1:2 Лутон Таун
    3.3% (4)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный