Тур: 19. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 52207 Главный судья: Кавана Крис
1:3
Конец матча
0'
1:0
23' ПенальтиИсак Александр
26' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
27' Желтая карточкаГордон Энтони
27' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
1:1
45' ГолВуд Крис
1:2
53' ГолВуд Крис
1:3
60' ГолВуд Крис
84' Желтая карточкаУильямс Неко
85' Желтая карточкаГимараэс Бруно
88' Желтая карточкаШёр Фабиан
90'+7
Ход матча
23'
1:0
26'
27'
27'
45'
1:1
53'
1:2
60'
1:3
84'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
502 Количество передач 326
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
19
Ньякат
Мусса
43
Эйна
Ола
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|8 (2)
|0.42
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.37
|Гордон Энтони
|6
|0.32
|Альмирон Мигель
|3
|0.16
|Жоэлинтон
|2
|0.11
|Лонгстафф Шон
|2
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|1
|0.05
|Барнс Харви
|1
|0.05
|Ботман Свен
|1
|0.05
|Майли Льюис
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Тонали Сандро
|1
|0.05
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|7
|0.37
|Эланга Энтони
|4
|0.21
|Авонийи Тайво
|4
|0.21
|Тоффоло Харри
|1
|0.05
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.05
|Эйна Ола
|1
|0.05
|Боли Вийи
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Домингес Николас
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Ньюкасл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
12
8
Ньюкасл
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
17%
3
30%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
5
22%
1
10%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
5
36%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Забито
37
22
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
11%
6
27%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
6
16%
6
27%
46-60
9
24%
4
18%
61-75
8
22%
4
18%
76-90
Пропущено
25
34
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
8%
3
9%
1-15
4
16%
5
15%
16-30
4
16%
8
24%
31-45
4
16%
7
21%
46-60
4
16%
4
12%
61-75
7
28%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Ноттингем Форест
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
8
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
37
18
19
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
811
811
514
118
415
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 28
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6