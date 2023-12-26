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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 52207 Главный судья: Кавана Крис
Ньюкасл
1:3
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
1:0
23' Пенальти
Исак Александр
26' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
27' Желтая карточка
Гордон Энтони
27' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
1:1
45' Гол
Вуд Крис
1:2
53' Гол
Вуд Крис
1:3
60' Гол
Вуд Крис
84' Желтая карточка
Уильямс Неко
85' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
88' Желтая карточка
Шёр Фабиан
90'+7

Ход матча

23'
Исак Александр
1:0
26'
 
Сангаре Ибрахим
27'
Гордон Энтони
 
27'
 
Монтьель Гонсало
45'
1:1
Вуд Крис
(Эланга Энтони)
53'
1:2
Вуд Крис
(Эланга Энтони)
55'
Уилсон Каллум
Альмирон Мигель
 
55'
Ливраменто Валентино
Бёрн Дэн
 
60'
1:3
Вуд Крис
(Мурильо Джейсон)
70'
 
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
70'
 
Уильямс Неко
Монтьель Гонсало
71'
Жоэлинтон
Лонгстафф Шон
 
79'
Холл Льюис
Ботман Свен
 
79'
 
Домингес Николас
Хадсон-Одои Каллум
84'
 
Уильямс Неко
85'
Гимараэс Бруно
 
88'
Шёр Фабиан
 
90'
 
Куяте Шейху
Данило
90'
 
Уорролл Джо
Эланга Энтони

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 502 Количество передач 326
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 142
Ньюкасл 90.1% (128)
X 5.6% (8)
Ноттингем Форест 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
36
Лонгстафф
Шон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Ньюкасл
4-3-3
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
КЛ
2:3
Ч
3:1
Ч
2:1
КC
2:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 8 (2) 0.42
Уилсон Каллум 7 (2) 0.37
Гордон Энтони 6 0.32
Альмирон Мигель 3 0.16
Жоэлинтон 2 0.11
Лонгстафф Шон 2 0.11
Бёрн Дэн 2 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Гимараэс Бруно 1 0.05
Барнс Харви 1 0.05
Ботман Свен 1 0.05
Майли Льюис 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Тонали Сандро 1 0.05
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 7 0.37
Эланга Энтони 4 0.21
Авонийи Тайво 4 0.21
Тоффоло Харри 1 0.05
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.05
Эйна Ола 1 0.05
Боли Вийи 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Домингес Николас 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 7 0
Гимараэс Бруно 6 0
Триппьер Киран 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Жоэлинтон 4 0
Лонгстафф Шон 4 0
Шёр Фабиан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Данило Ларанжера 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
Ньюкасл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

12
8
Ньюкасл
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
17%
3
30%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
22%
1
10%
61-75
5
22%
1
10%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
5
36%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Забито

37
22
14 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
11%
6
27%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
2
9%
31-45
6
16%
6
27%
46-60
9
24%
4
18%
61-75
8
22%
4
18%
76-90

Пропущено

25
34
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
8%
3
9%
1-15
4
16%
5
15%
16-30
4
16%
8
24%
31-45
4
16%
7
21%
46-60
4
16%
4
12%
61-75
7
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Ноттингем Форест

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
8
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
4
4
6
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
8
11
5
14
2.5
1
18
4
15
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
14.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 52207 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 62%, Ноттингем Форест: 38%.
  • 96'
    Исак Александр из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Уорролл Джо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 142
    Ньюкасл 90.1% (128)
    X 5.6% (8)
    Ноттингем Форест 4.2% (6)
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    Где смотреть матч Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест онлайн

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