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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Бёрнли
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 47
Бёрнли 0% (0)
X 2.1% (1)
Ливерпуль 97.9% (46)
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История личных встреч

Бёрнли
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
62

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.17
Браунхилл Джош 3 0.17
Амдуни Зеки 2 0.11
Родригес Джей 2 (1) 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.11
Тэйлор Чарли 1 0.06
Берге Сандер 1 0.06
Колеошо Лука 1 0.06
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 (3) 0.67
Нуньес Дарвин 4 0.22
Жота Диогу 4 0.22
Диас Луис 3 0.17
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Собослаи Доминик 2 0.11
Гакпо Коди 2 0.11
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Макаллистер Алексис 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.06
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 6 0
Тэйлор Чарли 5 0
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Берге Сандер 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
О'Ши Дара 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 4 0
Нуньес Дарвин 4 0
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Диас Луис 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
7
Бёрнли
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

6
20
Бёрнли
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
9
60%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
38%
5
25%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Забито

20
35
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
4
20%
9
26%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
4
20%
14
40%
76-90

Пропущено

34
18
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
9%
3
17%
1-15
7
21%
6
33%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
7
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1

Результаты матчей

Бёрнли
Ливерпуль

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
7
2
1
8
2.5
6
3
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
17
1
4
14
1.5
12
6
1
17
2.5
7
11
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
12.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 24 минуты.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Бёрнли 0% (0)
    X 2.1% (1)
    Ливерпуль 97.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Ливерпуль
    8.10
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    5.40
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Ливерпуль

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Ливерпуль
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    42.6% (20)
    0:2 Ливерпуль
    29.8% (14)
    1:3 Ливерпуль
    14.9% (7)
    0:1 Ливерпуль
    6.4% (3)
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