Тур: 19. Стадион: Терф Мур.
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Главный тренер: Компани Венсан
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Бёрнли
Ливерпуль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
2
2.13
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
62
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.17
|Одоберт Уилсон
|3
|0.17
|Браунхилл Джош
|3
|0.17
|Амдуни Зеки
|2
|0.11
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.11
|Тэйлор Чарли
|1
|0.06
|Берге Сандер
|1
|0.06
|Колеошо Лука
|1
|0.06
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|12 (3)
|0.67
|Нуньес Дарвин
|4
|0.22
|Жота Диогу
|4
|0.22
|Диас Луис
|3
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.11
|Собослаи Доминик
|2
|0.11
|Гакпо Коди
|2
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|Эллиотт Харви
|1
|0.06
|Эндо Ватару
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|Цимикас Костас
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|6
|0
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|О'Ши Дара
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|4
|0
|Нуньес Дарвин
|4
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
7
Бёрнли
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
6
20
Бёрнли
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
9
60%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
10%
1
10%
1-15
5
25%
3
30%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
38%
5
25%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Забито
20
35
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
4
20%
9
26%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
3
15%
4
11%
61-75
4
20%
14
40%
76-90
Пропущено
34
18
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
9%
3
17%
1-15
7
21%
6
33%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
9
26%
0
0%
61-75
7
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1
Результаты матчей
Бёрнли
Ливерпуль
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
72
18
63
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
171
414
126
117
711
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 33
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 31
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
Прогнозы на матч Бёрнли - Ливерпуль
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Ливерпуль
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.6% (20)
0:2 Ливерпуль
29.8% (14)
1:3 Ливерпуль
14.9% (7)
0:1 Ливерпуль
6.4% (3)
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