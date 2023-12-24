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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Манчестер Юнайтед 46.8% (22)
X 25.5% (12)
Астон Вилла 27.7% (13)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
2.65
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3.70
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2.65
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Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
4:2
ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

2.31
1.81

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.88

Среднее время на гол

96
102

Всего голов

52
43

Голов в среднем за матч

1.63
1.34

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.28
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.17
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.11
Эриксен Кристиан 1 0.06
Линделоф Виктор 1 0.06
Далот Диогу 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Варан Рафаэль 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Межбри Ханнибал 1 0.06
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.5
Бэйли Леон 5 0.28
Соарес Дуглас 5 (3) 0.28
Макгинн Джон 4 0.22
Диаби Мусса 3 0.17
Кэш Мэтти 2 0.11
Дуран Джон 2 0.11
Торрес Пау II 2 0.11
Морено Алекс 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Рамси Джакоб 1 0.06
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 6 0
Далот Диогу 4 1
Шоу Люк 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дуран Джон 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Бэйли Леон 3 0
Конса Эзри 3 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
5
Манчестер Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
24
Манчестер Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Астон Вилла
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

8
29

Голы по времени матча

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
4
27%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
6
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
5
21%
16-30
1
11%
1
4%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
3
33%
8
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

19
37
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
5%
4
11%
1-15
4
21%
8
22%
16-30
1
5%
2
5%
31-45
3
16%
4
11%
46-60
3
16%
8
22%
61-75
7
37%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
14%
4
17%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
18%
9
39%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
4
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
10
8
2
16
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 2 7 36 - 22 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Челси
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
11.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 25 - 33 22
12.
Фулхэм
 Заявка 18 6 3 9 26 - 31 21
13.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 5 10 19 - 33 14
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 3 3 11 19 - 33 12
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 3 13 13 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
15.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
16.
Фулхэм
 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
17.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
19.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Борнмут Соланке Доминик 12 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Манчестер Юнайтед 46.8% (22)
    X 25.5% (12)
    Астон Вилла 27.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    2.65
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    3.70
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    2.65
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    46.8% (22)
    Ничья
    25.5% (12)
    Астон Вилла
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:2 Астон Вилла
    14.9% (7)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    8.5% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.4% (3)
    0:2 Астон Вилла
    4.3% (2)
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