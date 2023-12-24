Тур: 19. Стадион: Олд Траффорд.
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
32 матча
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
2.31
1.81
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.88
Среднее время на гол
96
102
Всего голов
52
43
Голов в среднем за матч
1.63
1.34
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.28
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.11
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Линделоф Виктор
|1
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Варан Рафаэль
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Межбри Ханнибал
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.5
|Бэйли Леон
|5
|0.28
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.28
|Макгинн Джон
|4
|0.22
|Диаби Мусса
|3
|0.17
|Кэш Мэтти
|2
|0.11
|Дуран Джон
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Морено Алекс
|1
|0.06
|Дзаньоло Николо
|1
|0.06
|Рамси Джакоб
|1
|0.06
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Далот Диогу
|4
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Конса Эзри
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Астон Вилла
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
5
Манчестер Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
24
Манчестер Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (10)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Астон Вилла
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
29
Голы по времени матча
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
4
27%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
6
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
5
21%
16-30
1
11%
1
4%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
3
33%
8
33%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
19
37
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
5%
4
11%
1-15
4
21%
8
22%
16-30
1
5%
2
5%
31-45
3
16%
4
11%
46-60
3
16%
8
22%
61-75
7
37%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
14%
4
17%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
18%
9
39%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
4
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
63
18
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
513
108
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|36 - 22
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 33
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 31
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 33
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|13 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 20
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|12 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 6
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
46.8% (22)
Ничья
25.5% (12)
Астон Вилла
27.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
29.8% (14)
1:1 Ничья
23.4% (11)
1:2 Астон Вилла
14.9% (7)
2:0 Манчестер Юнайтед
8.5% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.4% (3)
0:2 Астон Вилла
4.3% (2)
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