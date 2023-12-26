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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Борнмут
3:0
Второй тайм: 90+'
Фулхэм
0'
1:0
44' Гол
Клюйверт Джастин
62' Желтая карточка
Лено Бернд
2:0
62' Пенальти
Соланке Доминик
63' Желтая карточка
Перейра Андреас
3:0
90' Гол
Синистерра Луис

Ход матча

44'
Клюйверт Джастин
(Скотт Алекс)
1:0
62'
 
Лено Бернд
62'
Соланке Доминик
2:0
63'
 
Перейра Андреас
73'
Синистерра Луис
Семеньо Антуан
 
73'
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
 
73'
 
Кастань Тимоти
Тете Кенни
73'
 
Уилсон Гарри
Рид Бобби
83'
 
Балло-Туре Фоде
Робинсон Энтони
83'
 
Лукич Саша
Кэрни Том
83'
 
Винисиус Карлос
Перейра Андреас
88'
Брукс Дэвид
Тавернер Маркус
 
90'
Синистерра Луис
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 218 Количество передач 217
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 123
Борнмут 51.2% (63)
X 33.3% (41)
Фулхэм 15.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Фулхэм
1.97
4.23
50.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
11
Уттара
Данго
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
Борнмут
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Фулхэм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:5
Ч
2:0
ТМС
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
2.75

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 13 (1) 0.72
Семеньо Антуан 3 0.17
Тавернер Маркус 2 0.11
Биллинг Филип 2 0.11
Сенеси Маркос 2 0.11
Клюйверт Джастин 2 0.11
Синистерра Луис 1 0.06
Брукс Дэвид 1 0.06
Мур Киффер 1 0.06
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Скотт Алекс 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 4 (2) 0.21
Хименес Рауль 4 0.21
Айуоби Алекс 3 0.16
Рид Бобби 3 0.16
Уилсон Гарри 2 0.11
Пальинья Жоау 2 0.11
Винисиус Карлос 2 0.11
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Семеньо Антуан 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Кристи Райан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Хименес Рауль 2 1
Угелумба Кэлвин 2 1
Перейра Андреас 3 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Лено Бернд 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
10
Борнмут
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фулхэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

13
17
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Фулхэм
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

17
27

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

25
28
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
4
16%
2
7%
1-15
5
20%
5
18%
16-30
2
8%
5
18%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
4
16%
6
21%
61-75
5
20%
6
21%
76-90

Пропущено

31
29
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
8
26%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2

Результаты матчей

Борнмут
Фулхэм

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
8
9
1.5
6
12
3
14
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
2.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 11 6 1 37 - 16 39
4.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
5.
Манчестер Сити
 Заявка 17 10 4 3 40 - 20 34
6.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
7.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 1 8 18 - 23 28
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 3:0 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 18 6 4 8 29 - 28 22
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 6 4 8 23 - 30 22
13.
Фулхэм
 0:3 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 4 8 24 - 24 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 16
18.
Лутон Таун
 3:2 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 18 3 2 13 18 - 36 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:3 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
8.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
9.
Фулхэм
 0:3 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
13.
Брентфорд
 Заявка 9 3 3 3 16 - 14 12
14.
Борнмут
 3:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
15.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 3:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 2:3 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 9 1 0 8 10 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
2.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 12 - 16 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 3:0 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 10 - 13 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
14.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 1 6 10 - 16 7
16.
Лутон Таун
 3:2 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 0:3 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:3 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Борнмут 51.2% (63)
    X 33.3% (41)
    Фулхэм 15.4% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Фулхэм
    1.97
    4.23
    50.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 3:0 Фулхэм

    Исход игры
    Борнмут
    51.2% (63)
    Ничья
    33.3% (41)
    Фулхэм
    15.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    30.9% (38)
    1:1 Ничья
    27.6% (34)
    1:2 Фулхэм
    11.4% (14)
    1:0 Борнмут
    10.6% (13)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Фулхэм
    2.4% (3)
    3:1 Борнмут
    1.6% (2)
    2:0 Борнмут
    1.6% (2)
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