Тур: 19. Стадион: Виталити. Главный судья: Робинсон Тим
0'
1:0
44' ГолКлюйверт Джастин
62' Желтая карточкаЛено Бернд
2:0
62' ПенальтиСоланке Доминик
63' Желтая карточкаПерейра Андреас
3:0
90' ГолСинистерра Луис
Ход матча
44'
1:0
62'
62'
2:0
63'
83'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
218 Количество передач 217
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
17
Лено
Бернд
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
-
43 Гринвуд БэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Борнмут
Фулхэм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
2.75
Среднее время на гол
90
32
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|13 (1)
|0.72
|Семеньо Антуан
|3
|0.17
|Тавернер Маркус
|2
|0.11
|Биллинг Филип
|2
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.11
|Клюйверт Джастин
|2
|0.11
|Синистерра Луис
|1
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.06
|Мур Киффер
|1
|0.06
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Скотт Алекс
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.21
|Хименес Рауль
|4
|0.21
|Айуоби Алекс
|3
|0.16
|Рид Бобби
|3
|0.16
|Уилсон Гарри
|2
|0.11
|Пальинья Жоау
|2
|0.11
|Винисиус Карлос
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Тете Кенни
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Семеньо Антуан
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|8
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Хименес Рауль
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|2
|1
|Перейра Андреас
|3
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Лено Бернд
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
10
Борнмут
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фулхэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
13
17
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Фулхэм
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 13
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
25
28
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
4
16%
2
7%
1-15
5
20%
5
18%
16-30
2
8%
5
18%
31-45
5
20%
4
14%
46-60
4
16%
6
21%
61-75
5
20%
6
21%
76-90
Пропущено
31
29
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
16%
4
14%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
8
26%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2
Результаты матчей
Борнмут
Фулхэм
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
117
89
612
314
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|37 - 16
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|40 - 20
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|8.
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|18 - 23
|28
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|3:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|29 - 28
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|13.
|0:3 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 24
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|23 - 22
|16
|18.
|3:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|18 - 36
|11
|20.
|2:3 Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|9.
|0:3 Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 14
|12
|14.
|3:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|3:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|2:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|10 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|3:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|3:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|2:3 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 3:0 Фулхэм
Исход игры
Борнмут
51.2% (63)
Ничья
33.3% (41)
Фулхэм
15.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
30.9% (38)
1:1 Ничья
27.6% (34)
1:2 Фулхэм
11.4% (14)
1:0 Борнмут
10.6% (13)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Фулхэм
2.4% (3)
3:1 Борнмут
1.6% (2)
2:0 Борнмут
1.6% (2)
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