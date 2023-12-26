Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Борнмут имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Борнмут

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с правой ноги!

44' Скотт Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Уттара Данго из команды Борнмут наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Матч возобновлен

39' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Скотт Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Фулхэм

34' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

32' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

29' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Родриго Мунис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Фулхэм

27' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Фулхэм

24' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Борнмут

18' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Фулхэм

15' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Борнмут

13' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Скотт Алекс из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Борнмут

8' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

8' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Робинсон Энтони пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

6' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Рид Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сегодня прохладно для игры в футбол.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Борнмут начинает с центра поля