Обе команды показывают, что дела в обороне - это явно не их конёк. Последние матчи говорят о том, что... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.3
|Олисе Майкл
|5 (1)
|0.25
|Эзе Эберечи
|3 (1)
|0.15
|Айю Джордан
|2
|0.1
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.1
|Андерсен Йоаким
|2
|0.1
|Митчелл Тайрик
|1
|0.05
|Шлупп Джеффри
|1
|0.05
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.37
|Висса Йоан
|4
|0.21
|Йенсен Матиас
|3
|0.16
|Мопе Нил
|2
|0.11
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Коллинз Натан
|1
|0.05
|Ми Бен
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Шаде Кевин
|1
|0.05
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|3:2 Заявка
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|2:3 Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|11.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|20.
|2:3 Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|3:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|2:3 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6