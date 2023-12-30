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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Кристал Пэлас
3:1
Конец матча
Брентфорд
0'
0:1
2' Гол
Льюис-Поттер Кин
1:1
14' Гол
Олисе Майкл
2:1
39' Гол
Эзе Эберечи
45' Желтая карточка
Годдос Саман
3:1
58' Гол
Олисе Майкл
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Льюис-Поттер Кин
(Расмуссен Мадс)
14'
Олисе Майкл
(Айю Джордан)
1:1
39'
Эзе Эберечи
(Митчелл Тайрик)
2:1
45'
 
Годдос Саман
58'
Олисе Майкл
(Гехи Марк)
3:1
63'
 
Ониика Фрэнк
Расмуссен Мадс
63'
 
Мопе Нил
Йенсен Матиас
67'
 
Дамсгор Миккель
Норгор Кристиан
80'
 
Ярмолюк Егор
Янельт Витали
80'
 
Олакигбе Майкл
Льюис-Поттер Кин
86'
Хьюз Уилл
Эзе Эберечи
 
86'
Франса Матеус
Матета Жан-Филипп
 
90'
Шлупп Джеффри
Айю Джордан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 438 Количество передач 475
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Кристал Пэлас 54.9% (67)
X 37.7% (46)
Брентфорд 7.4% (9)
0
матч окончится ничьей
Обе команды показывают, что дела в обороне - это явно не их конёк. Последние матчи говорят о том, что... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
10
Эзе
Эберечи
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
9
Айю
Джордан
1
Флеккен
Марк
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
22
Коллинз
Натан
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
14
Годдос
Саман
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
Кристал Пэлас
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брентфорд

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.3
Олисе Майкл 5 (1) 0.25
Эзе Эберечи 3 (1) 0.15
Айю Джордан 2 0.1
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.1
Андерсен Йоаким 2 0.1
Митчелл Тайрик 1 0.05
Шлупп Джеффри 1 0.05
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.37
Висса Йоан 4 0.21
Йенсен Матиас 3 0.16
Мопе Нил 2 0.11
Льюис-Поттер Кин 2 0.11
Норгор Кристиан 1 0.05
Коллинз Натан 1 0.05
Ми Бен 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Шаде Кевин 1 0.05
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Мопе Нил 3 0
Янельт Витали 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ми Бен 0 1
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Брентфорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Брентфорд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

8
13
Кристал Пэлас
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Брентфорд
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
6
50%
2
20%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
20%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
7
37%
76-90

Забито

20
24
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
7
29%
29%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

27
29
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
15%
4
14%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
11
41%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2
Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Брентфорд

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
4
15
1.5
7
11
1
18
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Астон Вилла
 3:2 Заявка 20 13 3 4 43 - 27 42
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 12 4 3 45 - 21 40
4.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 20 8 4 8 30 - 31 28
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 20 5 6 9 22 - 29 21
15.
Брентфорд
 Заявка 19 5 4 10 26 - 31 19
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 20 8 2 10 24 - 28 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 2:3 Заявка 20 3 2 15 20 - 41 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 20 2 3 15 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3:2 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
11.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
20.
Бёрнли
 2:3 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 3:2 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
11.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 2:3 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 54.9% (67)
    X 37.7% (46)
    Брентфорд 7.4% (9)
    0
    матч окончится ничьей
    Обе команды показывают, что дела в обороне - это явно не их конёк. Последние матчи говорят о том, что... Ещё
    Андрей Трунов #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 3:1 Брентфорд

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    54.9% (67)
    Ничья
    37.7% (46)
    Брентфорд
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    32% (39)
    1:1 Ничья
    31.1% (38)
    1:0 Кристал Пэлас
    13.9% (17)
    1:2 Брентфорд
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Кристал Пэлас
    2.5% (3)
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