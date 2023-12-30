Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Годдос Саман получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

45' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Янельт Витали получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Янельт Витали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Эзе Эберечи забивает с левой ноги!

39' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

35' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Брентфорд

34' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Годдос Саман из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

25' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Йенсен Матиас из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Льюис-Поттер Кин должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Льюис-Поттер Кин . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Расмуссен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Брентфорд

17' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хефферсон Лерма пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

16' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Г О О О О Л - Олисе Майкл левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

14' Айю Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

10' Андерсен Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

2' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Льюис-Поттер Кин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

2' Расмуссен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Расмуссен Мадс из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Годдос Саман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Йоргенсен Матиас Занка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Судья начинает матч