Доти снова активен на левой бровке. Получил он мяч, ушёл в лицевую, а затем выполнил прострел на ближний край вратарской, Дисаси разрядил обстановку у своих ворот.

Бэлл подключился к атаке своей команды и против него были нарушены правила недалеко от левого угла штрафной "Челси". Ждём ещё один навес к воротам Петровича.

Довольно-таки приличный дождь начался. Погода очень противная, учитывая тот факт, что ещё и прохладно. Футболистам нужно двигаться активнее, дабы не замёрзнуть в такую погоду.

После гола Палмера вся игра проходит на половине "Челси". Подопечные Почеттино полностью отдали инициативу и ждут своих шансов на контратаках.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАДУЭКЕ! Палмер из центра отдал пас на правый полуфланг, Мадуэке вошёл в штрафную, сделал несколько обманных движений, а затем верхом пробил ближний угол!

Броя на чужой половине поля неожиданно решил показать свой дриблинг и почти получилось, однако против форварда "Челси" были нарушены правила.

Последовал кросс в штрафную "Лутона", мяч заметался по вратарской и отскочил к Броя, который не смог нанести акцентированный удар с пары метров. После эпизода прозвучал свисток, положение вне игры зафиксировано у одного из футболистов "Челси".

Менги с этого стандарта выполнил высокий навес на дальнюю штангу, но там никого кроме игроков "Челси" не было. Броя головой разрядил обстановку.

Спокойно протекает игра в эти минуты. Хозяева пытаются что-то придумать в атаке, однако опасных моментов у ворот Петровича пока не было.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Браун у "Лутона" наказан. Неаккуратно сыграл Браун против Галлахера у центральной линии поля, откровенно ударив соперника по ноге.

Локонга по центру набрал хорошую скорость и со своей половины поля начал атаку своей команды, однако перспективная передача на Адебайо была перехвачена защитником.

Доти с левого фланга выполнил высокий навес в противоположную часть штрафной, Таунсенд пытался обработать мяч, однако техника его подвела.

Браун слева ворвался в штрафную лондонского клуба и пытался прострелить в центр, Галлахер смог заблокировать, и сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют хозяева.

Галлахер в предыдущем эпизоде получил повреждение. Браун по инерции въехал в ногу игроку "Челси". Требуется медицинская помощь.

Справились гости с угловым, однако атака продолжилась, Доти с левого края выполнил опасную подачу на ближнюю штангу, но там первым на мяче оказался Петрович.

Каборе активно сыграл в атаке своей команды и пытался заработать угловой в борьбе с Колвиллом, вот только Тирни принял решение в пользу "аристократов". Удар от ворот назначил арбитр.

Браун чуть левее центра рвался к штрафной лондонцев, и Палмер недозволенным приёмом уложил его на газон. Перспективная точка для прямого удара по воротам.

ОПАСНО! Баркли взялся исполнять этот штрафной. Пробил игрок "Лутона" верхом во вратарский угол, однако игровой снаряд пролетел чуть выше перекладины!

Адебайо потерял мяч на своей половине поля, Броя получил снаряд в левой части штрафной и опасно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к этой передаче не успел.

Гюсто со своей половины поля выполнил сильную передачу вперёд, Броя рвался к мячу, но его опередил Камински, который вовремя вышел из ворот.

Каборе с правого фланга навесил в штрафную гостей, Тьяго Силва головой продолжил движения мяча на дальнюю штангу, а там Адебайо перепрыгнул Дисаси и пробил в угол. Получилось слабо и точно в руки Петровичу!

Броя получил повреждение у "Челси". Держится форвард за голеностоп. Медицинская бригада лондонского клуба уже спешит на помощь.

Стерлинг активно разминается у гостей, однако Броя смог самостоятельно подняться и покинуть пределы поля. Посмотрим, продолжит ли игру форвард.

Таунсенд с правого фланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, сразу несколько игроков "Лутона" готовы были замкнуть, но их опередил Мадуэке, который головой вынес сферу.

Браун получил мяч на левом фланге и попытался накрутить соперника, но Гюсто нарушил правила против футболиста "Лутона". Ещё один перспективный штрафной заработали хозяева.

16' Пытаются хозяева активизироваться и создать давление на ворота Петровича, однако приблизится близко к владениям голкипера "Челси" пока не удаётся.

15' Напомню, что этим матче команды открывают для себя второй круг чемпионата. В матче первого круга лондонцы спокойно дома разобрались с "Лутоном" 3-0. Тогда дубль сделал Стерлинг, а ещё один мяч забил Джексон.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ПАЛМЕР! Открывают счёт лондонцы! Джексон слева ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, Камински отразил на партнёра, однако дальше последовала грубейшая ошибка Каборе, который отдал передачу точно на Палмера. Футболист "Челси" из левой части штрафной пробил идеально в дальний угол!

13' Хорошая диагональ прошла у хозяев на правый фланг, Каборе мяч получил и уже готов был навесить в штрафную, но прозвучал свисток. В положении вне игры находился футболист "Лутона".

12' Мадуэке наигрался на правом фланге и выполнил пас чуть назад, Палмер с левой ноги пробил с 23 метров, но Камински в правом углу сферу спокойно забрал!

11' Сильный пас к штрафной "Челси" сейчас последовал, Адебайо рвался к мячу, но его опередил Петрович, который вовремя выскочил из ворот и вынес сферу за боковую.

10' Гюсто подключился к атаке по правому флангу и намеревался ворваться в штрафную "Лутона", однако его прорыв остановил Доти, который сыграл великолепно.

9' Адебайо с левого фланга отдал перспективный пас в штрафную, Браун пяткой пытался вернуть сферу партнёру, однако получилось неудачно, и мяч пришёл в руки Петровичу.

8' Некоторое затишье в нашем матче, поэтому есть время заглянуть в турнирную таблицу. "Лутон" ведёт активную борьбу за выживание, занимая 18-ю строчку. "Аристократы" расположились в середине таблицы, полностью проваливая этот сезон.

7' МОМЕНТ! Мадуэке справа ворвался в штрафную соперника, убрал защитника на замахе и выполнил пас чуть назад на Галлахера, который пробил в правый угол, Камински ногой свою команду выручил!

6' Никуда не спешат игроки "Лутона" на первых минутах. Спокойно они сейчас перекатывают мяч на своей половине поля, однако особого продвижения вперёд мы не наблюдаем.

5' Джексон на чужой половине поля сыграл неаккуратно и нарушил правила против Каборе. Пол Тирни всё прекрасно видел и дал свисток. Активно гости пытаются прессинговать в стартовые минуты.

4' Палмер отличный пас сделал вперёд по левой бровке, Броя выиграл силовую борьбу у защитника, однако скорости форварду "Челси" не хватило, дабы убежать к воротам соперника.

3' Штрафной на левом фланге атаки заработали хозяева. Доти выполнил кросс к линии вратарской, но игроки "Челси" спокойно с этой угрозой справились.

2' Хозяева вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, лондонцы играют в комплекте светло-зелёного цвета. Ворота Петровича в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.