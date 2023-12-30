  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Лутон Таун
0:2
Первый тайм: 43'
Челси
0'
0:1
12' Гол
Палмер Коул
27' Желтая карточка
Браун Джейкоб
0:2
37' Гол
Мадуэке Нони

Ход матча

12'
0:1
Палмер Коул
27'
Браун Джейкоб
 
37'
0:2
Мадуэке Нони
(Палмер Коул)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 136
Лутон Таун 6.6% (9)
X 11.8% (16)
Челси 81.6% (111)
0
выиграет Челси
"Челси" уже очень много отдал своих очков, поэтому на матч против "Лутона" команда подойдёт в... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Челси
5.40
Реклама, tennisi.bet
6.10
Реклама, pari.ru
1.59
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
19
Браун
Джейкоб
11
Адебайо
Элайджа
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
15
Джексон
Николас
19
Броя
Армандо
Лутон Таун
3-4-2-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
2:3
К
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 5 0.26
Моррис Карлтон 3 (2) 0.16
Браун Джейкоб 2 0.11
Доти Алфи 1 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.05
Баркли Росс 1 0.05
Локьер Том 1 0.05
Огбене Чидози 1 0.05
Андерсен Мадс 1 0.05
Чон Тахит 1 0.05
Ошо Гэбриэл 1 0.05
Менги Теден 1 0.05
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 7 (4) 0.35
Джексон Николас 7 0.35
Стерлинг Рахим 5 0.25
Мудрик Михаил 3 0.15
Мадуэке Нони 2 (1) 0.1
Фернандес Энцо 2 (1) 0.1
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Менги Теден 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Палмер Коул 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Фернандес Энцо 4 0
Гюсто Мало 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

5
17
Лутон Таун
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Челси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
79% (15)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
25%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
4
50%
2
12%
76-90

Пропущено

22
14
4 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
6
27%
1
7%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Забито

19
30
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
2
7%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
8
42%
5
17%
76-90

Пропущено

36
30
8 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
7
23%
46-60
9
25%
3
10%
61-75
11
31%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Челси

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
5
13
1.5
9
10
2
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Челси
 2:0 Заявка 20 8 4 8 33 - 29 28
11.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 19 4 3 12 22 - 37 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 2:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 10 2 2 6 11 - 16 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Челси
 2:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 15 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
11.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 0:2 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    41'
    Последовал кросс в штрафную "Лутона", мяч заметался по вратарской и отскочил к Броя, который не смог нанести акцентированный удар с пары метров. После эпизода прозвучал свисток, положение вне игры зафиксировано у одного из футболистов "Челси". 
  • Фол, нарушение
    40'
    Броя на чужой половине поля неожиданно решил показать свой дриблинг и почти получилось, однако против форварда "Челси" были нарушены правила. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАДУЭКЕ! Палмер из центра отдал пас на правый полуфланг, Мадуэке вошёл в штрафную, сделал несколько обманных движений, а затем верхом пробил ближний угол!
  • 38'
    После гола Палмера вся игра проходит на половине "Челси". Подопечные Почеттино полностью отдали инициативу и ждут своих шансов на контратаках. 
  • Дождь
    37'
    Довольно-таки приличный дождь начался. Погода очень противная, учитывая тот факт, что ещё и прохладно. Футболистам нужно двигаться активнее, дабы не замёрзнуть в такую погоду. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бэлл подключился к атаке своей команды и против него были нарушены правила недалеко от левого угла штрафной "Челси". Ждём ещё один навес к воротам Петровича. 
  • 35'
    Доти снова активен на левой бровке. Получил он мяч, ушёл в лицевую, а затем выполнил прострел на ближний край вратарской, Дисаси разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 34'
    Справились гости с угловым, однако атака продолжилась, Доти с левого края выполнил опасную подачу на ближнюю штангу, но там первым на мяче оказался Петрович. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Галлахер в предыдущем эпизоде получил повреждение. Браун по инерции въехал в ногу игроку "Челси". Требуется медицинская помощь. 
  • Угловой
    32'
    Браун слева ворвался в штрафную лондонского клуба и пытался прострелить в центр, Галлахер смог заблокировать, и сфера ушла за лицевую. Угловой разыграют хозяева. 
  • 31'
    Доти с левого фланга выполнил высокий навес в противоположную часть штрафной, Таунсенд пытался обработать мяч, однако техника его подвела. 
  • 30'
    Локонга по центру набрал хорошую скорость и со своей половины поля начал атаку своей команды, однако перспективная передача на Адебайо была перехвачена защитником. 
  • Желтая карточка
    29'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Браун у "Лутона" наказан. Неаккуратно сыграл Браун против Галлахера у центральной линии поля, откровенно ударив соперника по ноге. 
  • 28'
    Спокойно протекает игра в эти минуты. Хозяева пытаются что-то придумать в атаке, однако опасных моментов у ворот Петровича пока не было. 
  • 27'
    Менги с этого стандарта выполнил высокий навес на дальнюю штангу, но там никого кроме игроков "Челси" не было. Броя головой разрядил обстановку. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      26'
      Браун получил мяч на левом фланге и попытался накрутить соперника, но Гюсто нарушил правила против футболиста "Лутона". Ещё один перспективный штрафной заработали хозяева. 
    • 25'
      Таунсенд с правого фланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, сразу несколько игроков "Лутона" готовы были замкнуть, но их опередил Мадуэке, который головой вынес сферу. 
    • 24'
      Стерлинг активно разминается у гостей, однако Броя смог самостоятельно подняться и покинуть пределы поля. Посмотрим, продолжит ли игру форвард. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Броя получил повреждение у "Челси". Держится форвард за голеностоп. Медицинская бригада лондонского клуба уже спешит на помощь. 
    • 22'
      Каборе с правого фланга навесил в штрафную гостей, Тьяго Силва головой продолжил движения мяча на дальнюю штангу, а там Адебайо перепрыгнул Дисаси и пробил в угол. Получилось слабо и точно в руки Петровичу!
    • 21'
      Гюсто со своей половины поля выполнил сильную передачу вперёд, Броя рвался к мячу, но его опередил Камински, который вовремя вышел из ворот. 
    • 20'
      Адебайо потерял мяч на своей половине поля, Броя получил снаряд в левой части штрафной и опасно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к этой передаче не успел. 
    • Опасный момент
      19'
      ОПАСНО! Баркли взялся исполнять этот штрафной. Пробил игрок "Лутона" верхом во вратарский угол, однако игровой снаряд пролетел чуть выше перекладины!
    • Фол, нарушение
      18'
      Браун чуть левее центра рвался к штрафной лондонцев, и Палмер недозволенным приёмом уложил его на газон. Перспективная точка для прямого удара по воротам. 
    • 17'
      Каборе активно сыграл в атаке своей команды и пытался заработать угловой в борьбе с Колвиллом, вот только Тирни принял решение в пользу "аристократов". Удар от ворот назначил арбитр. 
    • 16'
      Пытаются хозяева активизироваться и создать давление на ворота Петровича, однако приблизится близко к владениям голкипера "Челси" пока не удаётся. 
    • 15'
      Напомню, что этим матче команды открывают для себя второй круг чемпионата. В матче первого круга лондонцы спокойно дома разобрались с "Лутоном" 3-0. Тогда дубль сделал Стерлинг, а ещё один мяч забил Джексон. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ПАЛМЕР! Открывают счёт лондонцы! Джексон слева ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, Камински отразил на партнёра, однако дальше последовала грубейшая ошибка Каборе, который отдал передачу точно на Палмера. Футболист "Челси" из левой части штрафной пробил идеально в дальний угол!
    • Офсайд
      13'
      Хорошая диагональ прошла у хозяев на правый фланг, Каборе мяч получил и уже готов был навесить в штрафную, но прозвучал свисток. В положении вне игры находился футболист "Лутона".
    • 12'
      Мадуэке наигрался на правом фланге и выполнил пас чуть назад, Палмер с левой ноги пробил с 23 метров, но Камински в правом углу сферу спокойно забрал!
    • 11'
      Сильный пас к штрафной "Челси" сейчас последовал, Адебайо рвался к мячу, но его опередил Петрович, который вовремя выскочил из ворот и вынес сферу за боковую. 
    • 10'
      Гюсто подключился к атаке по правому флангу и намеревался ворваться в штрафную "Лутона", однако его прорыв остановил Доти, который сыграл великолепно. 
    • 9'
      Адебайо с левого фланга отдал перспективный пас в штрафную, Браун пяткой пытался вернуть сферу партнёру, однако получилось неудачно, и мяч пришёл в руки Петровичу. 
    • 8'
      Некоторое затишье в нашем матче, поэтому есть время заглянуть в турнирную таблицу. "Лутон" ведёт активную борьбу за выживание, занимая 18-ю строчку. "Аристократы" расположились в середине таблицы, полностью проваливая этот сезон. 
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Мадуэке справа ворвался в штрафную соперника, убрал защитника на замахе и выполнил пас чуть назад на Галлахера, который пробил в правый угол, Камински ногой свою команду выручил!
    • 6'
      Никуда не спешат игроки "Лутона" на первых минутах. Спокойно они сейчас перекатывают мяч на своей половине поля, однако особого продвижения вперёд мы не наблюдаем. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Джексон на чужой половине поля сыграл неаккуратно и нарушил правила против Каборе. Пол Тирни всё прекрасно видел и дал свисток. Активно гости пытаются прессинговать в стартовые минуты. 
    • 4'
      Палмер отличный пас сделал вперёд по левой бровке, Броя выиграл силовую борьбу у защитника, однако скорости форварду "Челси" не хватило, дабы убежать к воротам соперника. 
    • 3'
      Штрафной на левом фланге атаки заработали хозяева. Доти выполнил кросс к линии вратарской, но игроки "Челси" спокойно с этой угрозой справились. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в красных футболках и чёрных трусах, лондонцы играют в комплекте светло-зелёного цвета. Ворота Петровича в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Лутон Таун 0:2 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:2 Челси

    Исход игры
    Лутон Таун
    6.6% (9)
    Ничья
    11.8% (16)
    Челси
    81.6% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    39.7% (54)
    0:2 Челси
    12.5% (17)
    0:1 Челси
    9.6% (13)
    1:1 Ничья
    6.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.4% (6)
    1:3 Челси
    4.4% (6)
    2:1 Лутон Таун
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лутон Таун
    Челси
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный