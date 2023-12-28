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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Лутон Таун
 
Позже
Челси
Прогнозы 54
Лутон Таун 1.9% (1)
X 7.4% (4)
Челси 90.7% (49)
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Лутон Таун
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Лутон Таун
Челси

История личных встреч

Лутон Таун
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
2:3
К
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 5 0.28
Моррис Карлтон 3 (2) 0.17
Браун Джейкоб 2 0.11
Доти Алфи 1 0.06
Таунсенд Андрос 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Локьер Том 1 0.06
Огбене Чидози 1 0.06
Андерсен Мадс 1 0.06
Чон Тахит 1 0.06
Ошо Гэбриэл 1 0.06
Менги Теден 1 0.06
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 7 0.37
Палмер Коул 6 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 5 0.26
Мудрик Михаил 3 0.16
Фернандес Энцо 2 (1) 0.11
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Мадуэке Нони 1 (1) 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Браун Джейкоб 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Менги Теден 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Палмер Коул 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Фернандес Энцо 4 0
Гюсто Мало 2 1
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Силва Тьяго 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

5
17
Лутон Таун
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Челси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
79% (15)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
25%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
4
50%
2
12%
76-90

Пропущено

22
14
4 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
6
27%
1
7%
61-75
7
32%
5
36%
76-90

Забито

19
30
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
2
7%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
8
27%
61-75
8
42%
5
17%
76-90

Пропущено

36
30
8 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
7
23%
46-60
9
25%
3
10%
61-75
11
31%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Челси

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:4
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
5
13
1.5
9
10
2
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 3 часа 13 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Челси.
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    • Прогнозы 54
    Лутон Таун 1.9% (1)
    X 7.4% (4)
    Челси 90.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Челси
    5.50
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    5.20
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    1.67
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    Где смотреть матч Лутон Таун - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Челси

    Исход игры
    Лутон Таун
    1.9% (1)
    Ничья
    7.4% (4)
    Челси
    90.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    42.6% (23)
    0:2 Челси
    31.5% (17)
    0:1 Челси
    7.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    1:3 Челси
    3.7% (2)
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