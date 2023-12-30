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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 9'
Бёрнли
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 118
Астон Вилла 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Бёрнли 1.7% (2)
0
выиграет Астон Вилла
"Астон Вилла" не досчиталась своих очков в последних матчах. Многие уже стали говорить про кризис,... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Бёрнли
5.25
7.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
Астон Вилла
4-4-1-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Бёрнли

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КC
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
56

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.47
Бэйли Леон 5 0.26
Соарес Дуглас 5 (3) 0.26
Макгинн Джон 5 0.26
Диаби Мусса 3 0.16
Кэш Мэтти 2 0.11
Дуран Джон 2 0.11
Торрес Пау II 2 0.11
Дендонкер Леандер 1 0.05
Морено Алекс 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Рамси Джакоб 1 0.05
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.16
Одоберт Уилсон 3 0.16
Браунхилл Джош 3 0.16
Амдуни Зеки 2 0.11
Родригес Джей 2 (1) 0.11
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.11
Тэйлор Чарли 1 0.05
Берге Сандер 1 0.05
Колеошо Лука 1 0.05
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Макгинн Джон 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Конса Эзри 4 0
Дуран Джон 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Бэйли Леон 3 0
Карлос Диего Сантос 2 0
Рамси Джакоб 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 6 0
Тэйлор Чарли 5 0
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Берге Сандер 4 0
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
4
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Бёрнли
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

11
5
Астон Вилла
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Бёрнли
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
23

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

24
8
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
2
8%
1
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
1
4%
3
38%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
5
21%
1
13%
61-75
8
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
13%
3
25%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
7
39%
2
9%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Забито

39
20
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
4
10%
4
20%
1-15
10
26%
1
5%
16-30
2
5%
4
20%
31-45
4
10%
4
20%
46-60
8
21%
3
15%
61-75
11
28%
4
20%
76-90

Пропущено

26
36
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
10
38%
3
8%
46-60
3
12%
9
25%
61-75
4
15%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Бёрнли

Точный счет

3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
8
6
3
2.5
1
9
3
6
3.5
1
9
1
8
4.5
1
9
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
2
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
8
11
8
1.5
4
15
7
12
2.5
1
18
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 20 12 4 4 40 - 25 40
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 11 5 3 43 - 21 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 20 7 5 8 27 - 31 26
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
13.
Брентфорд
 1:0 Заявка 19 6 4 9 26 - 28 22
14.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 20 4 6 10 19 - 29 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 20 8 3 9 24 - 25 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 20 3 3 14 18 - 38 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 20 2 4 14 15 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 10 8 2 0 26 - 6 26
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 9 5 4 0 22 - 9 19
6.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 14 16
11.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 1:0 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
11.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Бёрнли
 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 13 7
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 10 0 3 7 5 - 23 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Уоткинс на левом фланге атаки подтолкнул в спину Витиньо.
  • 7'
    "Бёрнли" старается активно прессинговать соперника на чужой половине поля, чем затрудняет развитие атак хозяев.
  • 6'
    Подачу Витиньо справа в штрафную площадь прервал Макгинн.
  • 5'
    Мартинес выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередив Фостера.
  • Угловой
    4'
    Бэйли от углового флага навесил к ближней штанге. Последовал перевод на дальнюю штангу, где Диаби с лёта ногой пробил рядом со стойкой.
  • 3'
    Бэйли справа прорвался в чужую штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.
  • 2'
    "Астон Вилла" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Бёрнли" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • 1'
    Стартовал матч на "Вилла Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Бёрнли

Исход игры
Астон Вилла
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Бёрнли
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
33.9% (40)
2:1 Астон Вилла
28.8% (34)
3:1 Астон Вилла
12.7% (15)
1:0 Астон Вилла
7.6% (9)
3:0 Астон Вилла
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:2 Астон Вилла
1.7% (2)
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