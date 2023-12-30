"Астон Вилла" не досчиталась своих очков в последних матчах. Многие уже стали говорить про кризис,... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.47
|Бэйли Леон
|5
|0.26
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.26
|Макгинн Джон
|5
|0.26
|Диаби Мусса
|3
|0.16
|Кэш Мэтти
|2
|0.11
|Дуран Джон
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.16
|Одоберт Уилсон
|3
|0.16
|Браунхилл Джош
|3
|0.16
|Амдуни Зеки
|2
|0.11
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.11
|Тэйлор Чарли
|1
|0.05
|Берге Сандер
|1
|0.05
|Колеошо Лука
|1
|0.05
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|6
|0
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|4
|0
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 18
|40
|3.
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|40 - 25
|40
|4.
|0:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|43 - 21
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|39 - 28
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 30
|33
|7.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|38 - 33
|30
|9.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|10.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11.
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|13.
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|14.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|15.
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 29
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|0:0 Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 25
|17
|18.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|24 - 38
|15
|19.
|0:0 Заявка
|20
|3
|3
|14
|18 - 38
|12
|20.
|0:0 Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 14
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 14
|16
|11.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|18.
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|20.
|0:0 Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 16
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 20
|16
|6.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 23
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6