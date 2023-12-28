Тур: 20. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Бёрнли
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
56
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.47
|Бэйли Леон
|5
|0.26
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.26
|Макгинн Джон
|5
|0.26
|Диаби Мусса
|3
|0.16
|Кэш Мэтти
|2
|0.11
|Дуран Джон
|2
|0.11
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.16
|Одоберт Уилсон
|3
|0.16
|Браунхилл Джош
|3
|0.16
|Амдуни Зеки
|2
|0.11
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.11
|Тэйлор Чарли
|1
|0.05
|Берге Сандер
|1
|0.05
|Колеошо Лука
|1
|0.05
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Макгинн Джон
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Конса Эзри
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|6
|0
|Тэйлор Чарли
|5
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Берге Сандер
|4
|0
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
4
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Бёрнли
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
11
5
Астон Вилла
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Бёрнли
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
23
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
24
8
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
2
8%
1
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
1
4%
3
38%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
5
21%
1
13%
61-75
8
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
13%
3
25%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
7
39%
2
9%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Забито
39
20
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
4
10%
4
20%
1-15
10
26%
1
5%
16-30
2
5%
4
20%
31-45
4
10%
4
20%
46-60
8
21%
3
15%
61-75
11
28%
4
20%
76-90
Пропущено
26
36
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
10
38%
3
8%
46-60
3
12%
9
25%
61-75
4
15%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1
Бёрнли
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Бёрнли
Точный счет
3:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
6
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
28
63
19
36
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
118
118
415
712
118
316
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Астон Вилла - Бёрнли
Исход игры
Астон Вилла
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
47.83% (22)
Нет
52.17% (24)
Популярный счёт
2:0 Астон Вилла
40.4% (19)
2:1 Астон Вилла
34% (16)
3:1 Астон Вилла
10.6% (5)
3:0 Астон Вилла
6.4% (3)
1:0 Астон Вилла
4.3% (2)
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