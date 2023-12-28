Тур: 20. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Робинсон Тим
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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- Не уточняется
История личных встреч
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
2.5
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|7
|0.37
|Эланга Энтони
|4
|0.21
|Авонийи Тайво
|4
|0.21
|Тоффоло Харри
|1
|0.05
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.05
|Эйна Ола
|1
|0.05
|Боли Вийи
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Домингес Николас
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|0.26
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.16
|Гарначо Алехандро
|3
|0.16
|Рэшфорд Маркус
|2 (1)
|0.11
|Эриксен Кристиан
|1
|0.05
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|Далот Диогу
|1
|0.05
|Каземиро Карлос
|1
|0.05
|Варан Рафаэль
|1
|0.05
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Межбри Ханнибал
|1
|0.05
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.05
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|4
|1
|Шоу Люк
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
2
Ноттингем Форест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
5
12
Ноттингем Форест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
53% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
6
38%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
6
27%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
4
18%
8
36%
76-90
Пропущено
34
24
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
7
29%
29%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
811
613
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ноттингем Форест
2.2% (1)
Ничья
8.7% (4)
Манчестер Юнайтед
89.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
82.22% (37)
Нет
17.78% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
52.2% (24)
1:3 Манчестер Юнайтед
15.2% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
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