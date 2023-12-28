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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Ноттингем Форест
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 46
Ноттингем Форест 2.2% (1)
X 8.7% (4)
Манчестер Юнайтед 89.1% (41)
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Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
2.5

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 7 0.37
Эланга Энтони 4 0.21
Авонийи Тайво 4 0.21
Тоффоло Харри 1 0.05
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.05
Эйна Ола 1 0.05
Боли Вийи 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Домингес Николас 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 0.26
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.16
Гарначо Алехандро 3 0.16
Рэшфорд Маркус 2 (1) 0.11
Эриксен Кристиан 1 0.05
Линделоф Виктор 1 0.05
Далот Диогу 1 0.05
Каземиро Карлос 1 0.05
Варан Рафаэль 1 0.05
Марсьяль Антони 1 0.05
Межбри Ханнибал 1 0.05
Хёйлунн Расмус 1 0.05
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Данило Ларанжера 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 4 1
Шоу Люк 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Онана Андре 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Каземиро Карлос 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
2
Ноттингем Форест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

5
12
Ноттингем Форест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
53% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
15%
3
19%
1-15
4
20%
6
38%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
4
20%
1
6%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
6
27%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
4
18%
8
36%
76-90

Пропущено

34
24
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
7
29%
29%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 8 часов 13 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 46
    Ноттингем Форест 2.2% (1)
    X 8.7% (4)
    Манчестер Юнайтед 89.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.10
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    3.75
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    3.45
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.2% (1)
    Ничья
    8.7% (4)
    Манчестер Юнайтед
    89.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    52.2% (24)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    15.2% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.5% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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