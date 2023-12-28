  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Вулверхэмптон
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 48
Вулверхэмптон 25% (12)
X 43.8% (21)
Эвертон 31.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Эвертон
2.70
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, tennisi.bet
3.25
Все Коэффициенты
Вулверхэмптон
Эвертон

История личных встреч

Вулверхэмптон
Эвертон

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.24

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.53
Кунья Матеус 5 0.26
Лемина Марио 4 0.21
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.11
Калайджич Саша 2 0.11
Нету Педру 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.32
Калверт-Льюин Доминик 3 0.16
Макнил Дуайт 2 0.11
Харрисон Джек 2 0.11
Миколенко Виталий 2 0.11
Тарковски Джеймс 1 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.05
Гуэйе Идрисса 1 0.05
Кин Майкл 1 0.05
Гомеш Андре 1 0.05
Данджума Арно 1 0.05
Гомеш Бету 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Доббин Льюис 1 0.05
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 5 0
Гомес Жоао 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Килман Макс 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Кунья Матеус 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дойл Томми 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Буэно Уго 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 6 0
Дукуре Абдулай 4 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Гомеш Андре 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
4
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

8
10
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Эвертон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
11% (2)
26% (5)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
1
8%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
42%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
3
18%
4
36%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Забито

27
26
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
11%
5
19%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
10
37%
7
27%
76-90

Пропущено

31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
7
23%
3
13%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
3
10%
7
30%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2
Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Эвертон

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
7
12
1
18
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 4 2 36 - 16 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 11 3 4 37 - 24 36
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 9 3 6 31 - 30 30
8.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
9.
Брайтон
 Заявка 18 7 6 5 34 - 31 27
10.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
11.
Челси
 Заявка 19 7 4 8 31 - 29 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 3 11 22 - 35 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 9 7 2 0 22 - 8 23
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
9.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
7.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
8.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
10.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
11.
Челси
 Заявка 9 3 1 5 14 - 15 10
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.

    Главный судья: Брамэлл Томас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Вулверхэмптон 25% (12)
    X 43.8% (21)
    Эвертон 31.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Эвертон
    2.70
    Реклама, betcity.ru
    3.40
    Реклама, tennisi.bet
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Эвертон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    25% (12)
    Ничья
    43.8% (21)
    Эвертон
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    93.48% (43)
    Нет
    6.52% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (19)
    1:2 Эвертон
    29.2% (14)
    2:1 Вулверхэмптон
    16.7% (8)
    1:0 Вулверхэмптон
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Эвертон
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный