Тур: 20. Стадион: Молинью. Главный судья: Брамэлл Томас
Позже
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Вулверхэмптон
Эвертон
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.24
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.53
|Кунья Матеус
|5
|0.26
|Лемина Марио
|4
|0.21
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.11
|Калайджич Саша
|2
|0.11
|Нету Педру
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Доэрти Мэтт
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.32
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.16
|Макнил Дуайт
|2
|0.11
|Харрисон Джек
|2
|0.11
|Миколенко Виталий
|2
|0.11
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.05
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Гомеш Андре
|1
|0.05
|Данджума Арно
|1
|0.05
|Гомеш Бету
|1
|0.05
|Онана Амаду
|1
|0.05
|Доббин Льюис
|1
|0.05
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|8
|1
|Доусон Крэйг
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Килман Макс
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
4
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Эвертон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
8
10
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Эвертон
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
11% (2)
26% (5)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
1
8%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
14%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
42%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
3
18%
4
36%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Забито
27
26
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
3
11%
5
19%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
10
37%
7
27%
76-90
Пропущено
31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
7
23%
3
13%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
2
6%
2
9%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
3
10%
7
30%
61-75
7
23%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4
Эвертон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2
Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Эвертон
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
45
19
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
811
712
118
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|6.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 33
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|12.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|22 - 35
|15
|19.
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 8
|23
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 9
|18
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|17 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|10.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 18
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|10 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 23
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 18
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 23
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|12 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|11 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Челси
|Джексон Николас
|8
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Эвертон
Исход игры
Вулверхэмптон
25% (12)
Ничья
43.8% (21)
Эвертон
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
93.48% (43)
Нет
6.52% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (19)
1:2 Эвертон
29.2% (14)
2:1 Вулверхэмптон
16.7% (8)
1:0 Вулверхэмптон
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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