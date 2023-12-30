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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Манчестер Сити
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 119
Манчестер Сити 96.6% (115)
X 1.7% (2)
Шеффилд Юнайтед 1.7% (2)
0
выиграет Манчестер Сити
"Манчестер Сити" довольно сильно лихорадило, но всему приходит конец. В уверенной победе "горожан"... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
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31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
8
Ковачич
Матео
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
16
Норвуд
Оливер
21
Винисиус
Соуза
14
Томас
Люк
25
Слимане
Анис
32
Осула
Вильям
35
Брукс
Эндри
Манчестер Сити
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.78
Альварес Хулиан 5 (1) 0.28
Силва Бернарду 5 0.28
Фоден Фил 5 0.28
Родри Эрнандес 3 0.17
Грилиш Джек 3 0.17
Доку Жереми 2 0.11
Аке Натан 2 0.11
Аканджи Мануэль 2 0.11
Льюис Рико 1 0.06
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 3 (1) 0.16
Арчер Камерон 3 0.16
Хамер Густаво 2 0.11
Макати Джон 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Норвуд Оливер 1 (1) 0.05
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 6 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Робинсон Джек 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Хамер Густаво 5 0
Богл Джейден 5 0
Бэлдок Джордж 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Трасти Остон 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Шеффилд Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
19

Упущенные победы

20
4
Манчестер Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Шеффилд Юнайтед
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
19

Упущенные победы

25
8

Голы по времени матча

Забито

21
4
13 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
1
25%
46-60
2
10%
1
25%
61-75
4
19%
2
50%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
20%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
30%
5
21%
61-75
4
40%
8
33%
76-90

Забито

22
11
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
3
27%
61-75
6
27%
5
45%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
3
27%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
3
27%
5
22%
76-90

Забито

43
15
19 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
12%
0
0%
1-15
6
14%
0
0%
16-30
8
19%
3
20%
31-45
7
16%
1
7%
46-60
7
16%
4
27%
61-75
10
23%
7
47%
76-90

Пропущено

21
47
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 30
6 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
10%
5
11%
1-15
2
10%
6
13%
16-30
4
19%
6
13%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
6
29%
9
19%
61-75
7
33%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
7
3
5
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
7
3
1.5
5
5
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
7
13
5
1.5
3
16
8
10
2.5
3
15
3.5
2
16
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 12 6 1 39 - 16 42
2.
Арсенал
 Заявка 19 12 4 3 36 - 18 40
3.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 3 4 40 - 25 39
4.
Манчестер Сити
 Заявка 18 11 4 3 43 - 21 37
5.
Тоттенхэм
 Заявка 19 11 3 5 39 - 28 36
6.
Вест Хэм
 Заявка 19 10 3 6 33 - 30 33
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 1 8 21 - 25 31
8.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 38 - 33 30
9.
Ньюкасл
 Заявка 19 9 2 8 37 - 25 29
10.
Челси
 Заявка 20 8 4 8 34 - 31 28
11.
Борнмут
 Заявка 18 7 4 7 28 - 33 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 7 4 8 27 - 31 25
13.
Фулхэм
 Заявка 19 6 3 10 26 - 34 21
14.
Брентфорд
 Заявка 18 5 4 9 25 - 28 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 6 9 19 - 28 18
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 5 10 22 - 34 17
17.
Эвертон
 Заявка 19 8 2 9 24 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 3 12 24 - 38 15
19.
Бёрнли
 Заявка 19 3 2 14 18 - 38 11
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 3 14 15 - 47 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
2.
Ньюкасл
 Заявка 10 8 0 2 23 - 7 24
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 7 2 0 22 - 6 23
4.
Арсенал
 Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
5.
Брайтон
 Заявка 10 5 4 1 22 - 14 19
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 3 0 22 - 9 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 17 - 12 18
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 6 0 4 13 - 16 18
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
10.
Фулхэм
 Заявка 9 5 0 4 17 - 11 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
12.
Челси
 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
13.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Брентфорд
 Заявка 10 3 3 4 17 - 18 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 11 - 12 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
17.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 2 1 7 10 - 24 7
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
20.
Бёрнли
 Заявка 10 1 0 9 10 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 10 6 1 3 21 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
3.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 3 2 22 - 16 18
4.
Арсенал
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 1 4 16 - 20 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 4 2 4 14 - 19 14
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 4 1 4 8 - 9 13
8.
Борнмут
 Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 11 - 15 12
11.
Брайтон
 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 1 6 14 - 17 10
13.
Бёрнли
 Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
15.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
16.
Лутон Таун
 Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
17.
Эвертон
 Заявка 9 5 1 3 13 - 13 6
18.
Фулхэм
 Заявка 10 1 3 6 9 - 23 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 9 1 2 6 14 - 18 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 2 7 5 - 23 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 12 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 11 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Челси Джексон Николас 8
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 20-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити", идущий в верхней части турнирной таблицы, сыграет на своём поле с занимающим последнее место "Шеффилд Юнайтед". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 14 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 93% завершится ничьей.
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Прогнозы 119
Манчестер Сити 96.6% (115)
X 1.7% (2)
Шеффилд Юнайтед 1.7% (2)
0
выиграет Манчестер Сити
"Манчестер Сити" довольно сильно лихорадило, но всему приходит конец. В уверенной победе "горожан"... Ещё
Андрей Трунов #
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Манчестер Сити
Ничья
Шеффилд Юнайтед
14.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Манчестер Сити
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Шеффилд Юнайтед
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
19.44% (21)
Нет
80.56% (87)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
38.3% (46)
2:0 Манчестер Сити
25% (30)
3:1 Манчестер Сити
12.5% (15)
4:0 Манчестер Сити
5.8% (7)
2:1 Манчестер Сити
3.3% (4)
5:0 Манчестер Сити
3.3% (4)
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