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Кубок Центральной Азии

Тур: 1. Стадион: .
Узбекистан
FIFA #74
0:0
Первый тайм: 4'
Иран
FIFA #24
0'
Прогнозы 236
Узбекистан 44.5% (105)
X 9.7% (23)
Иран 45.8% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Иран
5.05
3.10
2.18
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Узбекистан
Иран

История личных встреч

Узбекистан
Иран

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
ОМА
2:0
ОМА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.25

Среднее время на гол

360
360

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

144
120

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 (1) 1
Машарипов Джалолиддин 2 0.67
Алижонов Хожиакбар 1 0.33
Яхшибоев Джасурбек 1 0.33
Эркинов Хожимат 1 0.33
Файзуллаев Аббосбек 1 0.33
Урунов Остон 1 (1) 0.33
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (2) 3
Азмун Сердар 3 1.5
Джаханбахш Алиреза 1 0.5
Асади Реза 1 0.5

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдуллаев Азамат 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоссейни Маджид 1 0
Асади Реза 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Узбекистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1
Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1

Результаты матчей

Узбекистан
Иран

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Финал

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Узбекистан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 6
Иран Азмун Сердар 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 3
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Мурзаев Мирлан 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Узбекистан Абдуллаев Азамат 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Кыргызстан Рустамов Турсунали 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Практически сразу же заработали узбекистанцы штрафной удар на левом фланге, подача Джалолиддина Машарипова с которого не привела к опасному моменту, а дальняя попытка с подбора пришлась мимо створа.
  • 1'
    Сборная Узбекистана появилась на поле в белой форме, а сборная Ирана играет сегодня в красной экипировке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В финале Кубке ЦАФА за трофей поспорят сборные Узбекистана и Ирана. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 236
Узбекистан 44.5% (105)
X 9.7% (23)
Иран 45.8% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Иран
5.05
3.10
2.18
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Иран

Исход игры
Узбекистан
45% (109)
Ничья
9.5% (23)
Иран
45.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
61.17% (63)
Меньше
38.83% (40)
Обе команды забьют
Да
70.87% (73)
Нет
29.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Иран
17.8% (43)
0:1 Иран
7% (17)
1:1 Ничья
5.4% (13)
2:1 Узбекистан
3.7% (9)
0:2 Иран
2.5% (6)
1:3 Иран
1.2% (3)
2:2 Ничья
1.2% (3)
0:0 Ничья
0.8% (2)
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