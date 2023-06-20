Тур: 1. Стадион: Milliy Stadium (Tashkent).
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чешми РузбехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Галенои Амир
История личных встреч
Узбекистан
Иран
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.25
Среднее время на гол
360
360
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
144
120
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3 (1)
|1
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0.67
|Алижонов Хожиакбар
|1
|0.33
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0.33
|Эркинов Хожимат
|1
|0.33
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.33
|Урунов Остон
|1 (1)
|0.33
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (2)
|3
|Азмун Сердар
|3
|1.5
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.5
|Асади Реза
|1
|0.5
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдуллаев Азамат
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Асади Реза
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Узбекистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Узбекистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1
Иран
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1
Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0 Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1
Результаты матчей
Узбекистан
Иран
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Финал
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Иран
|Азмун Сердар
|3
|Узбекистан
|Шомуродов Элдор
|3
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Кыргызстан
|Мурзаев Мирлан
|1
|Таджикистан
|Исломов Табрез
|1 1
|Иран
|Хоссейни Маджид
|1
|Узбекистан
|Абдуллаев Азамат
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Кыргызстан
|Рустамов Турсунали
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Иран
Исход игры
Узбекистан
45% (109)
Ничья
9.5% (23)
Иран
45.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
61.17% (63)
Меньше
38.83% (40)
Обе команды забьют
Да
70.87% (73)
Нет
29.13% (30)
Популярный счёт
1:2 Иран
17.8% (43)
0:1 Иран
7% (17)
1:1 Ничья
5.4% (13)
2:1 Узбекистан
3.7% (9)
0:2 Иран
2.5% (6)
1:3 Иран
1.2% (3)
2:2 Ничья
1.2% (3)
0:0 Ничья
0.8% (2)
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