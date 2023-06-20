Тур: 1. Стадион: Пахтакор Марказий Стадион (Ташкент).
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
26' Желтая карточкаАль-Гассани Мухсен
28' Желтая карточкаАль Хамиси Ахмед
56' Желтая карточкаРустамов Турсунали
61' Желтая карточкаМамыралиев Суйунтбек
0:1
71' ГолАль-Алави Аршад
Ход матча
28'
71'
0:1
72'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Кожо ЖоэлуНападающий
-
Главный тренер: Крестинин Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иванкович Бранко
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурзаев Мирлан
|1
|0.33
|Батырканов Эрнест
|1
|0.33
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Алави Аршад
|1
|0.25
|Аль-Собхи Эссам
|1
|0.25
|Аль-Мушайфри Абдулла
|1
|0.25
|Аль-Яхъя Салах
|1 (1)
|0.25
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустамов Турсунали
|1
|0
|Мамыралиев Суйунтбек
|1
|0
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Агбари Захир
|1
|0
|Аль-Гассани Мухсен
|1
|0
|Аль Хамиси Ахмед
|1
|0
|Аль-Брейки Халед
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Кыргызстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Оман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1
Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Оман
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2
Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2 Оман - Китай 2:0 Вьетнам - Оман 0:1 Оман - Австралия 2:2 Саудовская Аравия - Оман 1:0
Результаты матчей
Кыргызстан
Оман
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Оман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Матч за 3-е место
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в финал
- — Выход на матч за 3-е место
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Иран
|Азмун Сердар
|3
|Узбекистан
|Шомуродов Элдор
|3
|Узбекистан
|Машарипов Джалолиддин
|2
|Кыргызстан
|Мурзаев Мирлан
|1
|Таджикистан
|Исломов Табрез
|1 1
|Иран
|Хоссейни Маджид
|1
|Узбекистан
|Абдуллаев Азамат
|1
|Таджикистан
|Назаров Ахтам
|1
|Кыргызстан
|Рустамов Турсунали
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кыргызстан 0:1 Оман
Исход игры
Кыргызстан
52.7% (107)
Ничья
11.3% (23)
Оман
36% (73)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (34)
Меньше
66.67% (68)
Обе команды забьют
Да
47.06% (48)
Нет
52.94% (54)
Популярный счёт
0:1 Оман
17.2% (35)
1:2 Оман
10.8% (22)
1:1 Ничья
6.9% (14)
0:2 Оман
3.9% (8)
2:1 Кыргызстан
3.9% (8)
1:0 Кыргызстан
3.4% (7)
0:0 Ничья
1% (2)
2:0 Кыргызстан
1% (2)
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