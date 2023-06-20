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Кубок Центральной Азии

Тур: 1. Стадион: .
Кыргызстан
FIFA #96
0:1
Второй тайм: 90+'
Оман
FIFA #73
0'
26' Желтая карточка
Аль-Гассани Мухсен
28' Желтая карточка
Аль Хамиси Ахмед
56' Желтая карточка
Рустамов Турсунали
61' Желтая карточка
Мамыралиев Суйунтбек
0:1
71' Гол
Аль-Алави Аршад

Ход матча

26'
 
Аль-Гассани Мухсен
28'
 
Аль Хамиси Ахмед
46'
 
Аль-Сабхи Иссам
Аль-Гассани Мухсен
46'
 
Аль-Яхмади Джамиль
Фаваз Абдулла
46'
Рустамов Турсунали
Атабаев Эрбол
 
56'
Рустамов Турсунали
 
61'
Мамыралиев Суйунтбек
 
71'
0:1
Аль-Алави Аршад
72'
_Kojo J.
_Alykulov G.
 
72'
_Batyrkanov E.
Murzaev Mirlan
 
Прогнозы 203
Кыргызстан 52.7% (107)
X 11.3% (23)
Оман 36% (73)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Оман
60.00
6.40
1.89
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кыргызстан
Оман

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурзаев Мирлан 1 0.33
Батырканов Эрнест 1 0.33
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Алави Аршад 1 0.25
Аль-Собхи Эссам 1 0.25
Аль-Мушайфри Абдулла 1 0.25
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.25

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустамов Турсунали 1 0
Мамыралиев Суйунтбек 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Агбари Захир 1 0
Аль-Гассани Мухсен 1 0
Аль Хамиси Ахмед 1 0
Аль-Брейки Халед 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Кыргызстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Оман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1
Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Оман
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2
Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1 Иордания - Оман 1:0 Ирак - Оман 1:1 Новая Зеландия - Оман 0:0 Непал - Оман 0:2 Оман - Китай 2:0 Вьетнам - Оман 0:1 Оман - Австралия 2:2 Саудовская Аравия - Оман 1:0

Результаты матчей

Кыргызстан
Оман

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Матч за 3-е место

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оман
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кыргызстан
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Иран Тареми Мехди 6
Иран Азмун Сердар 3
Узбекистан Шомуродов Элдор 3
Узбекистан Машарипов Джалолиддин 2
Кыргызстан Мурзаев Мирлан 1
Весь список

Топ нарушителей
Таджикистан Исломов Табрез 1 1
Иран Хоссейни Маджид 1
Узбекистан Абдуллаев Азамат 1
Таджикистан Назаров Ахтам 1
Кыргызстан Рустамов Турсунали 1
Весь список
  • После матча
  • Сборная Омана одержала победу в плей-офф Кубка Центральной Азии над сборной Кыргызстана и завоевала бронзовые медали этого турнира. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Конец матча!
  • 90'
    Понимают кыргызстанцы, что у них есть последние минуты, чтобы перевести игру в дополнительные время. Давят как могут. Но подача с левого фланга прилетает аккурат в руки Ибрахима аль-Мухаини.
  • Желтая карточка
    90'
    Вратарь сборной Омана Ибрахима аль-Мухаини получил жёлтую карточку за затяжку времени и поклонился арбитру. Так мог и второй "горчичник" себе заработать.
  • Опасный момент
    90'
    Жоэлу Кожо наносил удар головой после подачи с правого фланга и не смог поразить ближний угол, пробив чуть мимо.
  • Желтая карточка
    90'
    Получил жёлтую карточку один из представителей тренерского штаба сборной Омана.
  • Опасный момент
    90'
    Валерий Кичин дальним ударом пробил низом рядом с левой штангой, разочаровав болельщиков сборной Кыргызстана.
  • Опасный момент
    90'
    После подачи левофлангового углового кыргызстанцы всеми правдами и неправдами стремились затолкать мяч в чужие ворота, однако все их попытки оказались заблокированы. Потом был навес с левого фланга с игры - и вновь всё оказалось накрыто оманцами.
  • Замена
    90'
    Производится замена в составе сборной Омана: Джума аль-Хабси вступает в игру вместо Абдула аль-Мушайфри.
  • Дополнительное время
    90'
    +6 минут ко второму тайму.
  • Угловой
    89'
    Правым флангом шли вперёд оманцы, делали подачу и пробили мимо створа. Потом была показана жёлтая карточка Салаху аль-Яхъя. Наверное, за то, что просил угловой удар.
  • 88'
    Нельзя сказать, что сборная Омана испытывает серьёзные проблемы, защищая минимальное преимущество в счёте. Вполне уверенно она чувствует себя на футбольном поле.
  • Опасный момент
    87'
    Салах аль-Яхъя имел достаточно опасный момент в зоне правого инсайда, откуда пробил футболист Омана в падении гораздо выше перекладины.
  • 86'
    Валерий Кичин навешивал с левого фланга по диагонали, и выбили мяч оманцы вторым этажом из своей штрафной площади.
  • Судья
    85'
    Видать, немало минут придётся компенсировать ко второму тайму главному арбитру встречи.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      84'
      Потребовалась медицинская помощь Ахмеду аль-Кааби, однако врачи долго на поле не появляются.
    • Опасный момент
      82'
      Положение "вне игры" было зафиксировано у Омана, а чуть позже Мусаб аль-Мамари совсем неудачно пробил головой в острой ситуации после подачи с левого края.
    • 81'
      Казалось, что два кыргызстанских футболиста находились на пути мяча и готовы были кивнуть его в сетку, однако не дотянулись, и сферу легко забрал Ибрахим аль-Мухаини.
    • Замена
      80'
      Мерк выходит на замену в составе сборной Кыргызстана вместо Кайрата Жыргалбека.
    • Опасный момент
      79'
      Опасный момент был у сборной Омана - выход один на один. Но напортачил Иссам аль-Сабхи, не ставший пробивать по воротам и отдавший неточный пас партнёру.
    • 78'
      Очень ответственно время наступает для обеих команд. В концовке окончательно решится, кому достанутся бронзовые медали.
    • 77'
      Игра возобновилась. Атаковала сборная Омана, и прилетела от неё подача в руки Ержана Токотаева.
    • Судья
      75'
      И объявляется мини-перерыв на водопой.
    • Замена
      75'
      Мусаб аль-Мамари выходит на замену в составе сборной Кыргызстана вместо Аршада аль-Алави.
    • 74'
      Где-то четверть-треть часа остаётся у сборной Кыргызстана, чтобы спасти сегодняшний матч.
    • 73'
      Достаточно агрессивно в спортивном смысле атаковала сборная Кыргызстана в предыдущие минуты, что, однако, не уберегло её от пропущенного гола.
    • Замена
      72'
      Двойная замена производится в составе сборной Кыргызстана: Жоэлу Кожо выходит вместо Гулжигита Алыкулова, в то время как Эрнест Батырканов вступает в игру вместо Мирлана Мурзаева.
    • Описание гола
      71'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аршад аль-Алави!
      Аль-Яхъя по правому полуфлангу ушёл от Абдурахманова и прострелил, а аль-Алави переправил мяч уже в пустой створ.
    • Фол, нарушение
      70'
      Гулжигит Алыкулов даже аута не заработал на левом фланге, хотя должен был. После этого мелко нарушили правила кыргызстанцы на половине поля соперника.
    • 69'
      Гулжигит Алыкулов навешивал от левой линии штрафной площади, однако не довелось создать острый момент команде Кыргызстана.
    • 68'
      Левым флангом поатаковали кыргызстанцы, после чего постепенно перевели мяч направо, но далеко вперёд продвинуться не могут.
    • Угловой
      67'
      Подали оманцы угловой с левого края на ближнюю штангу, где не возникло опасного момента, но на подборе остались представители Аравийского полуострова, чья атака завершилась дальним выстрелом Джамиля аль-Яхмади значительно выше створа.
    • Опасный момент
      65'
      Абдул аль-Мушайфри внезапно ворвался в кыргызстанскую штрафную по левому полуфлангу, сблизился с вратарём и заработал угловой удар.
    • Угловой
      64'
      Угловой заработали кыргызстанцы на левом фланге. Алимардон Шукуров выполнил подачу с корнера, последовала скидка на дальнюю штангу, и Мирлан Мурзаев ткнул мяч головой мимо правого угла.
    • Фол, нарушение
      63'
      Абдул аль-Мушайфри записал на свой счёт фол в центральном круге, уронив Кайрата Жыргалбека.
    • Травма, повреждение
      62'
      Получает медицинскую помощь защитник сборной Омана Махмуд аль-Мушайфри.
    • Желтая карточка
      61'
      Жёлтая карточка показана Суйунтбкеку Мамыралиеву, который впереди на левом фланге срубил Махмуда аль-Мушайфри. Интересно, что немного раньше была спорная ситуация внутри штрафной площади Омана, где не было зафиксировано нарушение номинальных гостей против Гулжигита Алыкулова.
    • Офсайд
      60'
      В офсайде на правом краю оказался Салах аль-Яхъя. Вынуждена остановить свою атаку оманская сборная.
    • Фол, нарушение
      59'
      Штрафной в атаке теперь заработан номинальными хозяевами. В первом тайме они уже разыгрывали стандарт безобразно - выкатом мяча вперёд за лицевую линию. Сейчас оказалось точно так же. 
    • 58'
      Джамиль аль-Яхмади отметился ударом из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и не попал в створ ворот сборной Кыргызстана.
    • 57'
      Не удалось обострить оманцам с помощью подачи со штрафного удара, и мяч вскоре оказался в руках Ержана Токотаева.
    • Желтая карточка
      56'
      Получает предупреждение футболист Турсунали Рустамов, сфоливший против Иссама аль-Сабхи.
    • Фол, нарушение
      56'
      Два седьмых номера столкнулись в центральной части поля. У судьи уже заготовлена жёлтая карточка.
    • 54'
      Кыргызстанцы пребывают сейчас в позиционной атаке и зарабатывают на левом фланге аут, который вбросит Валерий Кичин.
    • 53'
      Нескучно смотреть сегодняшний матч, обе команды достойны друг друга, никто не намерен уступать или сдаваться.
    • 52'
      Напомним, что победитель сегодняшнего матча получит бронзовые медали Кубка Центральной Азии.
    • Штанга
      51'
      А вот это прямо ударище! С дальней дистанции знатно приложился Турсунали Рустамов, впечатавший мяч в перекладину ворот Омана!
    • 49'
      Видно, что более-менее равные команды встречаются сейчас друг с другом. А на групповом этапе зачастую фиксировались крупные счета.
    • Фол, нарушение
      48'
      Сборная Омана подала штрафной удар с правого фланга, и сразу не смогли отбиться кыргызстанцы, хотя в итоге избежали опасного момента возле своих ворот.
    • Опасный момент
      47'
      Аршад аль-Алави ответил ударом примерно с линии штрафной площади, и мяч разминулся с левым углом створа ворот сборной Кыргызстана.
    • Опасный момент
      46'
      Мирлан Мурзаев рыбкой пробивал по чужим воротам после прострела с правого фланга, однако не попал в левый угол.
    • Замена
      46'
      Иссам аль-Сабхи появился в перерыве на замену вместо Мухсена аль-Гассани в составе сборной Омана. А у сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов заменил Эрбола Атабаева.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • 51'
      Гулжигит Алыкулов пробивал с левого полуфланга с линии штрафной площади, и была заблокирована его попытка.
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв при счёте 0:0 в матче за третье место на Кубке ЦАФА между сборными Кыргызстана и Омана.
    • Фол, нарушение
      45'
      Валерий Кичин пытался опередить чужого вратаря после подачи партнёра с левофлангового штрафного и высоко задрал ногу, нарушил правила в атаке.
    • Фол, нарушение
      45'
      Напоследок номинальные хозяева добиваются штрафного впереди на левом фланге. Толкнули там Гулжигита Алыкулова.
    • 45'
      Спокойно катают мяч в центре поля кыргызстанские футболисты, в то время как все оманцы выстроились на своей половине.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет главный арбитр матча к первому тайму.
    • 44'
      Достойно проводит сборная Кыргызстана первый тайм и старается ни в чём не уступает своему сопернику с Аравийского полуострова. 
    • Угловой
      43'
      С правого фланга подавала сборная Омана свой штрафной удар, после чего отправились кыргызстанцы в ответную атаку, испорченную офсайдом.
    • Опасный момент
      42'
      С семнадцати метров не самый приятный удар для вратаря наносили номинальные гости в правый угол, однако Ержан Токотаев зафиксировал мяч со второй попытки.
    • Угловой
      40'
      Команды отвечают друг другу атакой на атаку. У оманцев только что был удар из пределов чужой площади - и заработанный угловой.
    • Опасный момент
      40'
      А это опасно смотрелось! Мирлан Мурзаев напрямую со штрафного удара с левого полуфланга пробил несколько мимо ближнего угла.
    • Фол, нарушение
      39'
      Гулжигит Алыкулов находился в нападении на левом фланге, что не понравилось Харибу аль-Саади, уронившему его на газон.
    • Угловой
      38'
      Корнер исполнили оманцы с правого фланга, после чего состоялась ещё подача с игры прямо в руки Ержана Токотаева.
    • Опасный момент
      37'
      Удар из-за пределов штрафной площади наносит Абдулла Фаваз, а Ержан Токотаев успешно действует на ленточке, отражая мяч на угловой.
    • Офсайд
      36'
      Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Кыргызстана на правом полуфланге. Не выдержал футболист воображаемую офсайдную линию, пересёк её.
    • Фол, нарушение
      35'
      С правого полуфланга номинальные хозяева подали штрафной удар, потом был ещё навес с игры, и оказались нарушены правила в атаке против Ахмеда аль Хамиси.
    • 34'
      Действительно, получше заиграл Кыргызстан где-то с середины первого тайма. И это объяснимо, ведь команды борются за бронзовые медали!
    • Угловой
      33'
      Алимардон Шукуров добился углового на правом фланге и сам навесил с корнера в район 11-метровой отметки. Зафиксирован фол в атаке со стороны Валерия Кичина.
    • 32'
      Сразу два удара один за другим наносили номинальные хозяева из пределов штрафной площади Омана - обе эти попытки были заблокированы.
    • 31'
      Игра возобновилась. Стоит отметить, что кыргызстанцы добавили активности в последние минуты до своеобразного тайм-аута.
    • Судья
      30'
      Объявлена мини-пауза на водопой.
    • 29'
      Валерий Кичин со штрафного покатил проникающий пас на Алимардона Шукурова, оказавшийся слишком сильным, поэтому мяч отправился за лицевую линию. Загубили перспективный штрафной удар кыргызстанцы.
    • Желтая карточка
      28'
      Мирлан Мурзаев прорывался вперёд по правому полуфлангу, и сфолил против него в подкате Ахмед аль Хамиси, также получивший за свой фол жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      27'
      Потребовалась медицинская помощь защитнику красноярского "Енисея" и сборной Кыргызстана Валерию Кичину по итогам предыдущего эпизода.
    • Желтая карточка
      26'
      Мухсен аль-Гассани в середине половины поля сборной Кыргызстана не по правилам сыграл против Валерия Кичина и получил жёлтую карточку.
    • 25'
      Тамирлан Козубаев подключился к атаке команды Кыргызстана, но неопасно пробил из-за пределов штрафной мимо створа.
    • 24'
      Временами имеют кыргызстанцы подходы к чужой штрафной площади, однако до остроты их не доводят.
    • 23'
      В целом по-прежнему инициатива остаётся у сборной Омана, действующей на поле первым номером.
    • 22'
      Неудачной оказалась подача кыргызстанцев с левого фланга на ближнюю штангу, опасного момента не возникло.
    • Офсайд
      21'
      Попробовала сборная Омана перейти в контратаку, однако вынуждена была остановиться из-за положения у себя "вне игры".
    • 20'
      Алимардон Шукуров не дождался точной передачи, находясь в правой части чужой штрафной площади, а ведь перспективная развивалась атака у кыргызстанцев.
    • 19'
      Подачу осуществили оманцы из глубины со штрафного удара, и мяч финишировал в перчатках Ержана Токотаева.
    • Фол, нарушение
      18'
      Заработали штрафной удар гости в атаке на правом полуфланге. Атабаев уронил своего визави, поставив ему подножку.
    • 17'
      Ахмед аль-Кааби с левого фланга выполнил неудачную подачу и отправил мяч за лицевую линию.
    • 16'
      Оманцы разыграли перспективную атаку, по центру вошли в чужую штрафную площадь, однако до удара по воротам Кыргызстана дело сейчас не дошло.
    • 14'
      Жыргалбек прессинговал своего соперника впереди на правом полуфланге, однако тот хорошо поставил корпус и не подарил мяч оппоненту.
    • 13'
      Только сейчас стартовал плей-офф на Кубке Центральной Азии, и продлится он всего лишь один день. Негусто.
    • 12'
      Провела сборная Кыргызстана собственную атакующую акцию левым флангом и также ничего внятного не добилась.
    • 11'
      Подача с левого фланга есть у сборной Омана, но ни к чему интересному это не приводит, отбивают мяч кыргызстанцы за боковую.
    • 10'
      Пока ещё не участвовала всерьёз в нападении команда Кыргызстана, всё время она позиционно обороняется.
    • Опасный момент
      9'
      Опасно выходили оманцы на ворота соперника, однако с правого полуфланга была сделана неточная передача, упустили момент гости.
    • Фол, нарушение
      7'
      Мелко нарушили правила кыргызстанцы в середине поля на одном из флангов. Такой фол не заслуживает жёлтой карточки.
    • 6'
      Сборная Кыргызстана сегодня является номинальным хозяином матча, так как игра проходит в Ташкенте, то есть в столице Узбекистана.
    • Офсайд
      5'
      Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Кыргызстана после далёкого выноса мяча вперёд вратарём.
    • 4'
      Оманцы активнее начинают сегодняшнюю встречу, но в любом случае подавляющая часть первого тайма остаётся ещё впереди.
    • Угловой
      3'
      Оманская сборная заработала угловой на правом фланге. Аль-Кааби сделал с корнера подачу на ближнюю штангу, и мяч как-то странно замешкался перед воротами кыргызстанцев, которое всё-таки смогли вынести его за боковую линию.
    • 2'
      Сборная Кыргызстана играет в белой форме, тогда как у национальной команды Омана красная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче за третье место на Кубке ЦАФА встретятся сборные Кыргызстана и Омана. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 17.2% пользователей.
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    Прогнозы 203
    Кыргызстан 52.7% (107)
    X 11.3% (23)
    Оман 36% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Оман
    60.00
    6.40
    1.89
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кыргызстан 0:1 Оман

    Исход игры
    Кыргызстан
    52.7% (107)
    Ничья
    11.3% (23)
    Оман
    36% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (34)
    Меньше
    66.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (48)
    Нет
    52.94% (54)
    Популярный счёт
    0:1 Оман
    17.2% (35)
    1:2 Оман
    10.8% (22)
    1:1 Ничья
    6.9% (14)
    0:2 Оман
    3.9% (8)
    2:1 Кыргызстан
    3.9% (8)
    1:0 Кыргызстан
    3.4% (7)
    0:0 Ничья
    1% (2)
    2:0 Кыргызстан
    1% (2)
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    Кыргызстан
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