Сборная Омана одержала победу в плей-офф Кубка Центральной Азии над сборной Кыргызстана и завоевала бронзовые медали этого турнира. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

Валерий Кичин дальним ударом пробил низом рядом с левой штангой, разочаровав болельщиков сборной Кыргызстана.

Получил жёлтую карточку один из представителей тренерского штаба сборной Омана.

Жоэлу Кожо наносил удар головой после подачи с правого фланга и не смог поразить ближний угол, пробив чуть мимо.

Вратарь сборной Омана Ибрахима аль-Мухаини получил жёлтую карточку за затяжку времени и поклонился арбитру. Так мог и второй "горчичник" себе заработать.

Понимают кыргызстанцы, что у них есть последние минуты, чтобы перевести игру в дополнительные время. Давят как могут. Но подача с левого фланга прилетает аккурат в руки Ибрахима аль-Мухаини.

Валерий Кичин навешивал с левого фланга по диагонали, и выбили мяч оманцы вторым этажом из своей штрафной площади.

Салах аль-Яхъя имел достаточно опасный момент в зоне правого инсайда, откуда пробил футболист Омана в падении гораздо выше перекладины.

Нельзя сказать, что сборная Омана испытывает серьёзные проблемы, защищая минимальное преимущество в счёте. Вполне уверенно она чувствует себя на футбольном поле.

Правым флангом шли вперёд оманцы, делали подачу и пробили мимо створа. Потом была показана жёлтая карточка Салаху аль-Яхъя. Наверное, за то, что просил угловой удар.

Производится замена в составе сборной Омана: Джума аль-Хабси вступает в игру вместо Абдула аль-Мушайфри.

После подачи левофлангового углового кыргызстанцы всеми правдами и неправдами стремились затолкать мяч в чужие ворота, однако все их попытки оказались заблокированы. Потом был навес с левого фланга с игры - и вновь всё оказалось накрыто оманцами.

Где-то четверть-треть часа остаётся у сборной Кыргызстана, чтобы спасти сегодняшний матч.

Мусаб аль-Мамари выходит на замену в составе сборной Кыргызстана вместо Аршада аль-Алави.

И объявляется мини-перерыв на водопой.

Игра возобновилась. Атаковала сборная Омана, и прилетела от неё подача в руки Ержана Токотаева.

Очень ответственно время наступает для обеих команд. В концовке окончательно решится, кому достанутся бронзовые медали.

Опасный момент был у сборной Омана - выход один на один. Но напортачил Иссам аль-Сабхи, не ставший пробивать по воротам и отдавший неточный пас партнёру.

Мерк выходит на замену в составе сборной Кыргызстана вместо Кайрата Жыргалбека.

Казалось, что два кыргызстанских футболиста находились на пути мяча и готовы были кивнуть его в сетку, однако не дотянулись, и сферу легко забрал Ибрахим аль-Мухаини.

Положение "вне игры" было зафиксировано у Омана, а чуть позже Мусаб аль-Мамари совсем неудачно пробил головой в острой ситуации после подачи с левого края.

Потребовалась медицинская помощь Ахмеду аль-Кааби, однако врачи долго на поле не появляются.

Иссам аль-Сабхи появился в перерыве на замену вместо Мухсена аль-Гассани в составе сборной Омана. А у сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов заменил Эрбола Атабаева.

Мирлан Мурзаев рыбкой пробивал по чужим воротам после прострела с правого фланга, однако не попал в левый угол.

Аршад аль-Алави ответил ударом примерно с линии штрафной площади, и мяч разминулся с левым углом створа ворот сборной Кыргызстана.

Сборная Омана подала штрафной удар с правого фланга, и сразу не смогли отбиться кыргызстанцы, хотя в итоге избежали опасного момента возле своих ворот.

Видно, что более-менее равные команды встречаются сейчас друг с другом. А на групповом этапе зачастую фиксировались крупные счета.

А вот это прямо ударище! С дальней дистанции знатно приложился Турсунали Рустамов, впечатавший мяч в перекладину ворот Омана!

Нескучно смотреть сегодняшний матч, обе команды достойны друг друга, никто не намерен уступать или сдаваться.

Кыргызстанцы пребывают сейчас в позиционной атаке и зарабатывают на левом фланге аут, который вбросит Валерий Кичин.

Два седьмых номера столкнулись в центральной части поля. У судьи уже заготовлена жёлтая карточка.

Не удалось обострить оманцам с помощью подачи со штрафного удара, и мяч вскоре оказался в руках Ержана Токотаева.

Джамиль аль-Яхмади отметился ударом из-за пределов штрафной площади с левого полуфланга и не попал в створ ворот сборной Кыргызстана.

Штрафной в атаке теперь заработан номинальными хозяевами. В первом тайме они уже разыгрывали стандарт безобразно - выкатом мяча вперёд за лицевую линию. Сейчас оказалось точно так же.

В офсайде на правом краю оказался Салах аль-Яхъя. Вынуждена остановить свою атаку оманская сборная.

Жёлтая карточка показана Суйунтбкеку Мамыралиеву, который впереди на левом фланге срубил Махмуда аль-Мушайфри. Интересно, что немного раньше была спорная ситуация внутри штрафной площади Омана, где не было зафиксировано нарушение номинальных гостей против Гулжигита Алыкулова.

Абдул аль-Мушайфри записал на свой счёт фол в центральном круге, уронив Кайрата Жыргалбека.

Угловой заработали кыргызстанцы на левом фланге. Алимардон Шукуров выполнил подачу с корнера, последовала скидка на дальнюю штангу, и Мирлан Мурзаев ткнул мяч головой мимо правого угла.

Абдул аль-Мушайфри внезапно ворвался в кыргызстанскую штрафную по левому полуфлангу, сблизился с вратарём и заработал угловой удар.

Подали оманцы угловой с левого края на ближнюю штангу, где не возникло опасного момента, но на подборе остались представители Аравийского полуострова, чья атака завершилась дальним выстрелом Джамиля аль-Яхмади значительно выше створа.

Левым флангом поатаковали кыргызстанцы, после чего постепенно перевели мяч направо, но далеко вперёд продвинуться не могут.

Гулжигит Алыкулов навешивал от левой линии штрафной площади, однако не довелось создать острый момент команде Кыргызстана.

Гулжигит Алыкулов даже аута не заработал на левом фланге, хотя должен был. После этого мелко нарушили правила кыргызстанцы на половине поля соперника.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Аршад аль-Алави! Аль-Яхъя по правому полуфлангу ушёл от Абдурахманова и прострелил, а аль-Алави переправил мяч уже в пустой створ.

Двойная замена производится в составе сборной Кыргызстана: Жоэлу Кожо выходит вместо Гулжигита Алыкулова, в то время как Эрнест Батырканов вступает в игру вместо Мирлана Мурзаева.

Достаточно агрессивно в спортивном смысле атаковала сборная Кыргызстана в предыдущие минуты, что, однако, не уберегло её от пропущенного гола.

Первый тайм

51' Гулжигит Алыкулов пробивал с левого полуфланга с линии штрафной площади, и была заблокирована его попытка.

— Звучит свисток на перерыв при счёте 0:0 в матче за третье место на Кубке ЦАФА между сборными Кыргызстана и Омана.

45' Валерий Кичин пытался опередить чужого вратаря после подачи партнёра с левофлангового штрафного и высоко задрал ногу, нарушил правила в атаке.

45' Напоследок номинальные хозяева добиваются штрафного впереди на левом фланге. Толкнули там Гулжигита Алыкулова.

45' Спокойно катают мяч в центре поля кыргызстанские футболисты, в то время как все оманцы выстроились на своей половине.

45' 3 минуты добавляет главный арбитр матча к первому тайму.

44' Достойно проводит сборная Кыргызстана первый тайм и старается ни в чём не уступает своему сопернику с Аравийского полуострова.

43' С правого фланга подавала сборная Омана свой штрафной удар, после чего отправились кыргызстанцы в ответную атаку, испорченную офсайдом.

42' С семнадцати метров не самый приятный удар для вратаря наносили номинальные гости в правый угол, однако Ержан Токотаев зафиксировал мяч со второй попытки.

40' Команды отвечают друг другу атакой на атаку. У оманцев только что был удар из пределов чужой площади - и заработанный угловой.

40' А это опасно смотрелось! Мирлан Мурзаев напрямую со штрафного удара с левого полуфланга пробил несколько мимо ближнего угла.

39' Гулжигит Алыкулов находился в нападении на левом фланге, что не понравилось Харибу аль-Саади, уронившему его на газон.

38' Корнер исполнили оманцы с правого фланга, после чего состоялась ещё подача с игры прямо в руки Ержана Токотаева.

37' Удар из-за пределов штрафной площади наносит Абдулла Фаваз, а Ержан Токотаев успешно действует на ленточке, отражая мяч на угловой.

36' Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Кыргызстана на правом полуфланге. Не выдержал футболист воображаемую офсайдную линию, пересёк её.

35' С правого полуфланга номинальные хозяева подали штрафной удар, потом был ещё навес с игры, и оказались нарушены правила в атаке против Ахмеда аль Хамиси.

34' Действительно, получше заиграл Кыргызстан где-то с середины первого тайма. И это объяснимо, ведь команды борются за бронзовые медали!

33' Алимардон Шукуров добился углового на правом фланге и сам навесил с корнера в район 11-метровой отметки. Зафиксирован фол в атаке со стороны Валерия Кичина.

32' Сразу два удара один за другим наносили номинальные хозяева из пределов штрафной площади Омана - обе эти попытки были заблокированы.

31' Игра возобновилась. Стоит отметить, что кыргызстанцы добавили активности в последние минуты до своеобразного тайм-аута.

30' Объявлена мини-пауза на водопой.

29' Валерий Кичин со штрафного покатил проникающий пас на Алимардона Шукурова, оказавшийся слишком сильным, поэтому мяч отправился за лицевую линию. Загубили перспективный штрафной удар кыргызстанцы.

28' Мирлан Мурзаев прорывался вперёд по правому полуфлангу, и сфолил против него в подкате Ахмед аль Хамиси, также получивший за свой фол жёлтую карточку.

27' Потребовалась медицинская помощь защитнику красноярского "Енисея" и сборной Кыргызстана Валерию Кичину по итогам предыдущего эпизода.

26' Мухсен аль-Гассани в середине половины поля сборной Кыргызстана не по правилам сыграл против Валерия Кичина и получил жёлтую карточку.

25' Тамирлан Козубаев подключился к атаке команды Кыргызстана, но неопасно пробил из-за пределов штрафной мимо створа.

24' Временами имеют кыргызстанцы подходы к чужой штрафной площади, однако до остроты их не доводят.

23' В целом по-прежнему инициатива остаётся у сборной Омана, действующей на поле первым номером.

22' Неудачной оказалась подача кыргызстанцев с левого фланга на ближнюю штангу, опасного момента не возникло.

21' Попробовала сборная Омана перейти в контратаку, однако вынуждена была остановиться из-за положения у себя "вне игры".

20' Алимардон Шукуров не дождался точной передачи, находясь в правой части чужой штрафной площади, а ведь перспективная развивалась атака у кыргызстанцев.

19' Подачу осуществили оманцы из глубины со штрафного удара, и мяч финишировал в перчатках Ержана Токотаева.

18' Заработали штрафной удар гости в атаке на правом полуфланге. Атабаев уронил своего визави, поставив ему подножку.

17' Ахмед аль-Кааби с левого фланга выполнил неудачную подачу и отправил мяч за лицевую линию.

16' Оманцы разыграли перспективную атаку, по центру вошли в чужую штрафную площадь, однако до удара по воротам Кыргызстана дело сейчас не дошло.

14' Жыргалбек прессинговал своего соперника впереди на правом полуфланге, однако тот хорошо поставил корпус и не подарил мяч оппоненту.

13' Только сейчас стартовал плей-офф на Кубке Центральной Азии, и продлится он всего лишь один день. Негусто.

12' Провела сборная Кыргызстана собственную атакующую акцию левым флангом и также ничего внятного не добилась.

11' Подача с левого фланга есть у сборной Омана, но ни к чему интересному это не приводит, отбивают мяч кыргызстанцы за боковую.

10' Пока ещё не участвовала всерьёз в нападении команда Кыргызстана, всё время она позиционно обороняется.

9' Опасно выходили оманцы на ворота соперника, однако с правого полуфланга была сделана неточная передача, упустили момент гости.

7' Мелко нарушили правила кыргызстанцы в середине поля на одном из флангов. Такой фол не заслуживает жёлтой карточки.

6' Сборная Кыргызстана сегодня является номинальным хозяином матча, так как игра проходит в Ташкенте, то есть в столице Узбекистана.

5' Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Кыргызстана после далёкого выноса мяча вперёд вратарём.

4' Оманцы активнее начинают сегодняшнюю встречу, но в любом случае подавляющая часть первого тайма остаётся ещё впереди.

3' Оманская сборная заработала угловой на правом фланге. Аль-Кааби сделал с корнера подачу на ближнюю штангу, и мяч как-то странно замешкался перед воротами кыргызстанцев, которое всё-таки смогли вынести его за боковую линию.

2' Сборная Кыргызстана играет в белой форме, тогда как у национальной команды Омана красная экипировка.