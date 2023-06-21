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Главный тренер: Зубко Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
История личных встреч
ФК Амкал
ФК БроукБойз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
ФК Амкал
(15 матчей)
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 поражения
ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2
ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК БроукБойз
(8 матчей)
Прогнозы на матч ФК Амкал - ФК БроукБойз
Исход игры
ФК Амкал
93.2% (68)
Ничья
2.7% (2)
ФК БроукБойз
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (42)
Меньше
40% (28)
Обе команды забьют
Да
61.43% (43)
Нет
38.57% (27)
Популярный счёт
2:1 ФК Амкал
43.8% (32)
1:0 ФК Амкал
20.5% (15)
2:0 ФК Амкал
15.1% (11)
3:1 ФК Амкал
6.8% (5)
1:2 ФК БроукБойз
4.1% (3)
1:1 Ничья
2.7% (2)
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