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  3. Московский кубок селебрити (МКС): Верхняя сетка. 1/2 финала
ФК Амкал
 
Позже
ФК БроукБойз
Прогнозы 68
ФК Амкал 92.6% (63)
X 2.9% (2)
ФК БроукБойз 4.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Амкал
Ничья
ФК БроукБойз
1.85
4.10
3.45
Все Коэффициенты
ФК Амкал
ФК БроукБойз

История личных встреч

ФК Амкал
ФК БроукБойз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МФЛ(M
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(15 матчей)
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 поражения
ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2
ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК БроукБойз
(8 матчей)
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 поражения
ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК БроукБойз 0:1 ФК Сахалинец - ФК БроукБойз 0:1
2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 ФК БроукБойз - ФК Бей Беги 5:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В медийном футболе в матче 1/2 финала верхней сетки Московского кубка селебрити между собой сыграют команды "Амкал" и "БроукБойз". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiverResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Амкал - ФК БроукБойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2023, осталось 34 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.8% пользователей.
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Прогнозы 68
ФК Амкал 92.6% (63)
X 2.9% (2)
ФК БроукБойз 4.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Амкал
Ничья
ФК БроукБойз
1.85
4.10
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Амкал - ФК БроукБойз онлайн

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Прогнозы на матч ФК Амкал - ФК БроукБойз

Исход игры
ФК Амкал
93.2% (68)
Ничья
2.7% (2)
ФК БроукБойз
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (42)
Меньше
40% (28)
Обе команды забьют
Да
61.43% (43)
Нет
38.57% (27)
Популярный счёт
2:1 ФК Амкал
43.8% (32)
1:0 ФК Амкал
20.5% (15)
2:0 ФК Амкал
15.1% (11)
3:1 ФК Амкал
6.8% (5)
1:2 ФК БроукБойз
4.1% (3)
1:1 Ничья
2.7% (2)
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