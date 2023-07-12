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Китай: Суперлига
2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Циндао Чжуннэн
5:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
5' Гол
Синьли Пэн
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Dalun Zheng
55' Желтая карточка
Aleksandar Andrejevic
1:0
57' Не забитый пенальти
Hujahmat Shahsat
2:0
71' Гол
Chien-Ming Wang
75' Желтая карточка
Yue Liu
3:0
77' Гол
Форбс Браун
4:0
83' Пенальти
Форбс Браун
85' Желтая карточка
Yuezheng Du
5:0
88' Гол
Форбс Браун
90'+6

Ход матча

5'
Синьли Пэн
1:0
36'
 
Shuai Pei
Чжипэн Цзян
46'
 
Haolun Mi
Ruifeng Huang
54'
 
Dalun Zheng
55'
Aleksandar Andrejevic
 
57'
1:0
Hujahmat Shahsat
60'
Chien-Ming Wang
Yibo Sha
 
62'
 
Yue Liu
Ziyi Tian
62'
 
Yuezheng Du
Xiangyu Chen
71'
Chien-Ming Wang
(Aleksandar Andrejevic)
2:0
73'
 
Донкин Уилл
Hujahmat Shahsat
75'
 
Yue Liu
77'
Ма Ксянгью
Синьли Пэн
 
77'
Чен Чуньсинь
Wenjie Song
 
77'
Форбс Браун
3:0
83'
Форбс Браун
4:0
84'
Цзю Янь
Wei Zhang I
 
84'
Лун Чжэн
Табеку Серж
 
85'
 
Yuezheng Du
88'
Форбс Браун
(Chien-Ming Wang)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 6 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 190 Количество передач 241
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
31
Aleksandar
Andrejevic
5
Yibo
Sha
4
Junshuai
Liu
2
Wei
Zhang
I
24
Dong
Xu
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
19
Wenjie
Song
9
Форбс
Браун
1
Minzhe
Wei
26
Юань
Миньчэн
5
Ziyi
Tian
11
Yuan
Zhang1
16
Dalun
Zheng
4
Чжипэн
Цзян
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
34
Hujahmat
Shahsat
18
Xiangyu
Chen
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
К
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
1:1
ПЛК
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 5 (2) 0.31
Кангва Эванс 4 0.25
Wei Zhang I 3 0.19
Aleksandar Andrejevic 2 0.13
Чен Чуньсинь 1 0.06
Chien-Ming Wang 1 0.06
Сарич Элвис 1 (1) 0.06
Wenjie Song 1 0.06
Синьли Пэн 1 0.06
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.31
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.13
Чжипэн Цзян 1 0.06
Yuan Zhang2 1 0.06
Shuai Pei 1 0.06
Boyu Yang 1 0.06
Юань Миньчэн 1 0.06
Yue Liu 1 0.06
Zigui Shen 1 0.06
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 4 1
Сарич Элвис 4 0
Jiashen Liu 4 0
Dong Xu 4 0
Чен Чуньсинь 3 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0
Кангва Эванс 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Li Ning 2 1
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Yuezheng Du 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

1
8
Циндао Чжуннэн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Шэньчжэнь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

3
13

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
5
50%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
1
10%
7
30%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

19
15
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
8
42%
3
20%
61-75
5
26%
6
40%
76-90

Пропущено

23
40
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
26%
6
15%
31-45
7
30%
6
15%
46-60
2
9%
9
23%
61-75
3
13%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 16 11 4 1 28 - 13 37
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 16 7 7 2 26 - 14 28
5.
Тянцзинь Тэда
 16 6 10 0 21 - 14 28
6.
Чанчунь Ятай
 16 7 3 6 30 - 29 24
7.
Бэйцзин Гоань
 16 6 6 4 29 - 22 24
8.
Ухань Три Таунс
 16 5 8 3 25 - 18 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 16 5 4 7 23 - 23 19
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 16 2 6 8 12 - 22 12
15.
Шэньчжэнь
 16 3 2 11 14 - 41 11
16.
Далянь Ифан
 16 1 8 7 13 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
10.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
11.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
12.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 2 3 3 7 - 12 9
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 9 4 3 2 18 - 10 15
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 9 - 5 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 12 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 8 (3)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Циндао Чжуннэн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Циндао Чжуннэн: 46%, Шэньчжэнь: 54%.
  • 96'
    Will Donkin задерживает мяч рукой
  • 95'
    Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 95'
    Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 5:0 Шэньчжэнь онлайн

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