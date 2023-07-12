Тур: 16. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Xing Guan
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСиньли Пэн
54' Undefined phrase: football_event_Dalun Zheng
55' Желтая карточкаAleksandar Andrejevic
1:0
57' Не забитый пенальтиHujahmat Shahsat
2:0
71' ГолChien-Ming Wang
75' Желтая карточкаYue Liu
3:0
77' ГолФорбс Браун
4:0
83' ПенальтиФорбс Браун
85' Желтая карточкаYuezheng Du
5:0
88' ГолФорбс Браун
90'+6
Ход матча
5'
1:0
36'
54'
57'
1:0
71'
75'
77'
77'
3:0
83'
4:0
84'
84'
85'
88'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
6 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
190 Количество передач 241
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
24
Dong
Xu
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
19
Wenjie
Song
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
16
Dalun
Zheng
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
18
Xiangyu
Chen
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
-
5 Yibo ShaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
-
23 Xu Sun
-
29 Chaoyang Liu
-
-
18 Ming Hu
-
11 Xipeng Sun
-
12 Чен Чуньсинь
-
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
16 Dalun ZhengЗащитник
- Защитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Нападающий
-
18 Xiangyu ChenНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
33 Yuezheng Du
-
-
37 Jiajin Hu
-
28 Xin Zhou2
-
20 Yue Liu
-
13 Haofeng Xu
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Чэн Тао
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|5 (2)
|0.31
|Кангва Эванс
|4
|0.25
|Wei Zhang I
|3
|0.19
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.13
|Чен Чуньсинь
|1
|0.06
|Chien-Ming Wang
|1
|0.06
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.06
|Wenjie Song
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1
|0.06
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.31
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.13
|Чжипэн Цзян
|1
|0.06
|Yuan Zhang2
|1
|0.06
|Shuai Pei
|1
|0.06
|Boyu Yang
|1
|0.06
|Юань Миньчэн
|1
|0.06
|Yue Liu
|1
|0.06
|Zigui Shen
|1
|0.06
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Сарич Элвис
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Форбс Браун
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
1
8
Циндао Чжуннэн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Шэньчжэнь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
5
50%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
1
10%
7
30%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
19
15
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
8
42%
3
20%
61-75
5
26%
6
40%
76-90
Пропущено
23
40
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
26%
6
15%
31-45
7
30%
6
15%
46-60
2
9%
9
23%
61-75
3
13%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1
Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
44
36
26
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
610
412
214
115
115
115
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|12 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|8 (3)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2