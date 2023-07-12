Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Г О О О О Л - Chien-Ming Wang забивает с правой ноги!

Фантастический гол, где все сам сделал Chien-Ming Wang!

Will Donkin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда Циндао Чжуннэн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Dalun Zheng оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Dalun Zheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Шэньчжэнь

40' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Yue Xu из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Yue Xu не смог попасть в створ ударом издали

38' Dalun Zheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

35' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

34' Матч возобновится спорным мячом

32' Ruifeng Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

31' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Xiangyu Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Dalun Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Синьли Пэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Табеку Серж нанес удар головой, но Minzhe Wei спокойно отбил мяч.

21' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

19' Табеку Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

16' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Shahzat Ghojaehmet выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

11' Yibo Sha не смог попасть в створ ударом издали

11' Yibo Sha выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Yibo Sha выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ziyi Tian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Minzhe Wei плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

5' Г О О О О Л - Синьли Пэн первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

5' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.