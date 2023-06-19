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Команда Роналдиньо
 
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Команда Роберто Карлоса
Прогнозы 56
Команда Роналдиньо 53.6% (30)
X 39.3% (22)
Команда Роберто Карлоса 7.1% (4)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Команда Роналдиньо - Команда Роберто Карлоса от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2023, осталось 2 дня 17 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Команда Роналдиньо 53.6% (30)
    X 39.3% (22)
    Команда Роберто Карлоса 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Команда Роналдиньо - Команда Роберто Карлоса онлайн

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    Прогнозы на матч Команда Роналдиньо - Команда Роберто Карлоса

    Исход игры
    Команда Роналдиньо
    53.6% (30)
    Ничья
    39.3% (22)
    Команда Роберто Карлоса
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.38% (47)
    Меньше
    9.62% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    96.15% (50)
    Нет
    3.85% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Команда Роналдиньо
    23.2% (13)
    2:2 Ничья
    21.4% (12)
    3:2 Команда Роналдиньо
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    4:2 Команда Роналдиньо
    5.4% (3)
    5:4 Команда Роналдиньо
    5.4% (3)
    4:4 Ничья
    3.6% (2)
    3:3 Ничья
    3.6% (2)
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