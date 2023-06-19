Прогнозы на матч Команда Роналдиньо - Команда Роберто Карлоса
Исход игры
Команда Роналдиньо
53.6% (30)
Ничья
39.3% (22)
Команда Роберто Карлоса
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
90.38% (47)
Меньше
9.62% (5)
Обе команды забьют
Да
96.15% (50)
Нет
3.85% (2)
Популярный счёт
2:1 Команда Роналдиньо
23.2% (13)
2:2 Ничья
21.4% (12)
3:2 Команда Роналдиньо
8.9% (5)
1:1 Ничья
5.4% (3)
4:2 Команда Роналдиньо
5.4% (3)
5:4 Команда Роналдиньо
5.4% (3)
4:4 Ничья
3.6% (2)
3:3 Ничья
3.6% (2)
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