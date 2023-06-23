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Беларусь: Высшая лига
2023

Стадион: . Главный судья: Кульбаков Алексей
Торпедо-БелАЗ
0:1
Второй тайм
Энергетик-БГУ

Ход матча

51'
 
Бакаев Амирбек
Мелекесцев Тимур
60'
Батышев Александр
Лисакович Дмитрий
 
60'
Ксенофонтов Александр
Побудей Вадим
 
61'
0:1
Пашевич Павел
(Лаврик Алексей)
66'
 
Лаврик Алексей
68'
 
Борисевич Матвей
Жумаев Вепа
72'
 
Агеев Иван
Омельянчук Максим
72'
 
Гьямфи Исаак
Михаленко Александр
72'
Мычелкин Егор
Мартьянов Григорий
 
Прогнозы 58
Торпедо-БелАЗ 93.1% (54)
X 5.2% (3)
Энергетик-БГУ 1.7% (1)
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Ничья
Энергетик-БГУ
8.30
5.00
9.00
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Энергетик-БГУ

История личных встреч

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ВЛ
4:0
ВЛ
3:1
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
3:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шевченко Евгений 3 0.25
Побудей Вадим 3 0.25
Ксенофонтов Александр 2 0.17
Глущенков Кирилл 2 0.17
Горбачик Валерий 2 0.17
Овоно Эмманюэль 1 0.08
Лисакович Дмитрий 1 (1) 0.08
Ковалев Антон 1 0.08
Мычелкин Егор 1 0.08
Батышев Александр 1 (1) 0.08
Бурко Игорь 0 0
Менса Эванс 0 0
Мелько Владислав 0 0
Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грищенко Илья 2 0.17
Мелекесцев Тимур 1 0.08
Пашевич Павел 1 0.08
Агеев Иван 1 0.08
Хусанов Абдукодир 1 (1) 0.08
Лаврик Алексей 0 0
Чуль Данила 0 0

Карточки

Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пацко Никита 1 1
Премудров Кирилл 2 0
Шевченко Евгений 2 0
Чиж Александр 2 0
_Molosh D. 0 1
Побудей Вадим 1 0
Абрамович Евгений 1 0
Глущенков Кирилл 1 0
Мякиш Максим 1 0
Горбачик Валерий 1 0
Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашевич Павел 3 0
Мелекесцев Тимур 1 1
Лаврик Алексей 2 0
Макушинский Ярослав 2 0
Силинский Даниил 2 0
Yamoussa Camara 0 1
Клещук Станислав 0 1
Борисевич Матвей 0 1
Барковский Герман 1 0
Омельянчук Максим 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Бакаев Амирбек 1 0
Гьямфи Исаак 1 0

Результаты матчей

Торпедо-БелАЗ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
1
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Энергетик-БГУ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
3
Торпедо-БелАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Энергетик-БГУ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0
Торпедо-БелАЗ - Нафтан 5:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Белшина - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Неман Гродно 3:4 Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 2:2
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Энергетик-БГУ - Белшина 0:0 Сморгонь - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0
Энергетик-БГУ - Минск 1:0 ФК Гомель - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Нафтан 0:1 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 1:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:0 Энергетик-БГУ - Сморгонь 1:1 Энергетик-БГУ - Островец-Свентокшиски 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Энергетик-БГУ - Молодечно 3:1 Энергетик-БГУ - Сморгонь 2:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:0

Результаты матчей

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
5:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Неман Гродно
 Заявка 11 8 2 1 19 - 6 26
3.
Торпедо-БелАЗ
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 6 25
4.
Славия Мозырь
 Заявка 11 5 2 4 10 - 9 17
5.
БАТЭ
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
6.
Слуцк
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
7.
Ислочь Минск
 Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
8.
ФК Гомель
 Заявка 11 3 5 3 15 - 19 14
9.
Сморгонь
 Заявка 12 4 0 8 11 - 24 12
10.
Минск
 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
11.
Динамо-Брест
 Заявка 12 2 1 9 10 - 22 7
12.
Нафтан
 Заявка 12 1 2 9 5 - 21 5
13.
Белшина
 Заявка 11 1 3 7 6 - 20 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 11 8 2 1 25 - 9 -9
15.
Энергетик-БГУ
 1:0 Заявка 12 4 2 6 6 - 12 -9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Слуцк
 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Неман Гродно
 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
5.
Сморгонь
 Заявка 6 4 0 2 7 - 9 12
6.
Торпедо-БелАЗ
 0:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
ФК Гомель
 Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Славия Мозырь
 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9.
Минск
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
БАТЭ
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 1:0 Заявка 6 3 1 2 4 - 5 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 0:1 Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
2.
Неман Гродно
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
Ислочь Минск
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
ФК Гомель
 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Энергетик-БГУ
 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 7 4
9.
Белшина
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
10.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Нафтан
 Заявка 7 1 0 6 4 - 15 3
12.
Минск
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
13.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Сморгонь
 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Матвейчик Сергей 3
Неман Гродно Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Четверть часа до конца встречи, пока у "Торпедо-БелАЗа" за исключением перекладины интересных моментов нет.
  • Замена
    73'
    У гостей Иван Агеев меняет Максима Омельянчука, а Исаак Гьямфи играет вместо Александра Михаленко. У хозяев Григория Мартьянова заменил Егор Мычелкин.
  • Угловой
    72'
    Плохой угловой в исполнении Менса мы увидели, мяч низом покатился в сетку с внешней стороны.
  • Угловой
    71'
    После навеса Ксенофонтова с углового Клещук на выходе сыграл не лучшим образом, однако мяч от руки вратаря всё же вновь ушел за лицевую.
  • 70'
    Ксенофонтову удается хороший проход с левого фланга в лицевую, однако передачу во вратарскую успешно прервал Лаврик.
  • 69'
    Не самую удачную скидку головой назад исполняет один из защитников гостей, но Клещук вовремя вышел за пределы штрафной и был на мяче первым.
  • Замена
    68'
    Матвей Борисевич появляется на поле вместо Вепы Жумаева.
  • 67'
    Показали нам повтор момента в штрафной "Торпедо" - Макушинский пробивал по воротам, а мяч попал в руку одному из защитников, но рефери не среагировал.
  • Желтая карточка
    66'
    Первое предупреждение в сегодняшнем матче - капитан гостей Лаврик наказан за жесткий подкат под Менса.
  • Штанга
    65'
    А вот теперь "Энергетику" везет! Менса получает мяч перед штрафной, убирает под правую и стреляет с 20 метров - снаряд попадает в перекладину! В следующем моменте форвард хозяев пробил уже низом - Клещук поймал мяч.
  • Травма, повреждение
    64'
    Небольшая пауза потребовалась по итогам предыдущего эпизода Бакаеву, затоптали его и свои, и чужие. Но без вмешательства врачей тот смог продолжить игру.
  • Угловой
    63'
    Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, однако после навеса Ксенофонтова партнерам на дальней штанге пробить по воротам не удалось.
  • 62'
    Вот такой вот поворот в нашем матче, беспроигрышная серия "Торпедо-БелАЗа" теперь находится под угрозой.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПАВЕЛ ПАШЕВИЧ!
    Пашевич подхватил мяч на правом фланге, вошел в штрафную, на замахе переиграл защитника и шведой нанес отменный удар в дальнюю "девятку"!
  • Замена
    60'
    Александр Батищев выходит на поле вместо Дмитрия Лисаковича, а Александр Ксенофонтов меняет Вадима Побудея.
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    • Угловой
      59'
      Лаврик после навеса с углового с правого фланга добрался до верхового мяча, но направить его в створ не сумел.
    • Угловой
      57'
      Угловой хозяева разыграли накоротке, после чего Менса исполнил передачу в центр, а Бурко после скидки Шевченко пробил метров с 20 - голкипер справился с угрозой.
    • 56'
      Менса вошел в штрафную с правого края и попытался накрутить двоих, однако Лаврик выбил мяч на угловой.
    • Офсайд
      54'
      Позиционная атака хозяев поля завершается диагональным переводом на левый фланг, где игрок "Торпедо" оказался в положении "вне игры".
    • 53'
      Старт второго тайма однозначно остается за "Энергетиком-БГУ", ничего толкового у хозяев поля не получается.
    • Угловой
      52'
      Угловой с правого фланга исполняют гости, однако передача низом на ближнюю штангу была легко прервана. Следом торпедовцы справились и с верховой подачей, а попытка удара в исполнении Омельянчука была заблокирована.
    • Замена
      51'
      Амирбек Бакаев появляется на поле в составе гостей вместо Тимура Мелекесцева.
    • 50'
      Готовит тренерский штаб "Энергетика" первую замену, хотя, скорее, у хозяев больше поводов быть недовольным происходящим на поле.
    • 48'
      Удалось гостям добраться до чужой штрафной площади, но ничего интересного там игроки "Энергетика" не создали.
    • 47'
      Не взвинчивают темп соперники с первых минут второго тайма, снова довольно вязкий футбол с акцентом на оборону.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 44'
      В целом без пауз проходила первая половина встречи, так что вряд ли Алексей Кульбаков добавит хоть что-то.
    • 43'
      Близок в нашем матче перерыв, так команды и не включают повышенную передачу и не демонстрируют того, что позволило бы открыть счёт забитым мячам.
    • 41'
      Манионго до последнего прессинговал оборону торпедовцев, но в итоге Абрамович успел выйти из ворот и мяч забрал.
    • Фол, нарушение
      40'
      Обменялись команды у нас не самыми удачными атаками, в обоих случаях арбитр фиксирует фолы в нападении.
    • 38'
      Еще одна атака "Торпедо-БелАЗа" завершается дальним ударом в исполнении Менса - мяч пролетает в отдалении от створа.
    • 37'
      Позиционная атака торпедовцев завершается навесом с левого фланга, который оказывается слишком высоким для партнеров.
    • 35'
      Порядка 10 минут остается играть в первой половине встречи, пока с голевыми моментами всё довольно туго, но у хозяев что-то потихоньку начинает проклёвываться.
    • 33'
      Позиционная атака гостей завершается не самым адресным забросом в штрафную, мяч становится добычей Абрамовича.
    • Угловой
      31'
      Следующий угловой Лисакович попытался преобразовать в сухой лист, но Клещук вытащил мяч из-под перекладины, третий корнер хозяева разыграли, после чего Менса навесил в руки голкиперу.
    • Опасный момент
      30'
      Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, после прострела низом мяч от ноги защитника срикошетил в штангу, отскочил в голкиперва и вновь ушел за лицевую!
    • 28'
      Неплохо отвечают сопернику хозяева поля - Лисакович немного не успевает на дальнюю штангу после неточного удара в исполнении Менса.
    • 27'
      Активный Манионги цепляется за мяч перед штрафной, прокидывает его мимо Глущенкова и Премудрова и стреляет метров с 14, однако в створ не попадает.
    • 26'
      По-прежнему у нас не было ни одного акцентированного удара по воротам, вратари откровенно скучают. Не удается торпедовцам подтвердить статус фаворита сразу.
    • 25'
      Манионги с правого фланга исполняет прострел в чужую штрафную, где сразу два партнера летели на мяч, помешав друг другу пробить акцентированно.
    • Фол, нарушение
      23'
      Шевченко с левого фланга исполнил подачу в штрафную, Клещук на выходе сыграл не очень удачно, но арбитр зафиксировал нападение на вратаря со стороны Горбачика.
    • 22'
      После навеса со штрафного Мякиш остро скидывал мяч головой к линии вратарской, но удалось обороне "Энергетика" вынести снаряд подальше от ворот.
    • Фол, нарушение
      21'
      Пока без карточек обходится Алексей Кульбаков, однако нарушение Хусанова против Горбачика выглядело достаточно жестким.
    • 19'
      В целом чуть поинтереснее смотрятся гости, которым, естественно, надо исправлять турнирную ситуацию и выбираться в плюсовые показатели.
    • 18'
      Побудей с правого фланга низом исполняет передачу в штрафную, однако удается обороне "Энергетика" справиться и в этом моменте.
    • 17'
      Пока совсем без ворот проходит стартовый отрезок встречи, ждём по-настоящему серьезных моментов в исполнении команд.
    • 15'
      Довольно долго гости контролировали мяч на чужой половине поля, в итоге всё закончилось неудачным диагональным переводом на правый фланг.
    • 14'
      Позиционная атака гостей завершается подачей Михаленко с правого фланга - хозяева снимают верх в своей штрафной.
    • 13'
      Вратарь хозяев Абрамович вынужден выскакивать за пределы собственной штрафной, дабы предотвратить забег Манионги по правому флангу.
    • 12'
      Атака торпедовцев правым флангом завершается прострелом в чужую штрафную, но оборона "Энергетика" действует пока надежно.
    • 11'
      Отметим, что у "Энергетика" в этом сезоне всего один верховой матч, в остальных встречах заходила ставка тотал меньше 2,5 голов.
    • 9'
      Менса со своей половины поля исполнил передачу на ход Горбачику, однако против того успешно отработал Жумаев.
    • 8'
      В спокойном темпе проходит стартовый отрезок встречи, ничего экстраординарного команды пока не демонстрируют.
    • 7'
      В прошлом сезоне "Торпедо-БелАЗ" дома уверенно разобрался с сегодняшним соперником, победив 4:0. А вот на своем поле "Энергетик" был сильнее - 3:1.
    • 6'
      Первая вылазка гостей на чужую половину поля завершается дальним ударом в исполнении Манионги - мяч пролетает в отдалении от створа.
    • 5'
      При этом "Энергетик-БГУ" неудачно выступает в этом сезоне на выезде - в пяти матчах добыта лишь одна ничья при четырех поражениях, а забит всего один гол.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой на правом фланге заработали хозяева поля, однако после навеса Менса гостям удалось выбить мяч подальше.
    • 3'
      При этом "Торпедо-БелАЗ" остается единственной командой, которая до сих пор не проиграла в чемпионате ни разу, плюс пропускают жодинцы меньше всех - лишь 5 мячей в 11 играх.
    • 2'
      Напомним, что жодинский коллектив продолжает преследование лидирующего минского "Динамо", на 3 очка пока отстает команда Дмитрия Молоша, уступая один балл еще и "Неману".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 13-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" принимает "Энергетик-БГУ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.3% пользователей.
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    Прогнозы 58
    Торпедо-БелАЗ 93.1% (54)
    X 5.2% (3)
    Энергетик-БГУ 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо-БелАЗ
    Ничья
    Энергетик-БГУ
    8.30
    5.00
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ 0:1 Энергетик-БГУ

    Исход игры
    Торпедо-БелАЗ
    93.1% (54)
    Ничья
    5.2% (3)
    Энергетик-БГУ
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (19)
    Меньше
    62.75% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо-БелАЗ
    29.3% (17)
    2:1 Торпедо-БелАЗ
    25.9% (15)
    1:0 Торпедо-БелАЗ
    22.4% (13)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    3:1 Торпедо-БелАЗ
    3.4% (2)
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    Энергетик-БГУ
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