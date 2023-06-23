Не самую удачную скидку головой назад исполняет один из защитников гостей, но Клещук вовремя вышел за пределы штрафной и был на мяче первым.

Ксенофонтову удается хороший проход с левого фланга в лицевую, однако передачу во вратарскую успешно прервал Лаврик.

После навеса Ксенофонтова с углового Клещук на выходе сыграл не лучшим образом, однако мяч от руки вратаря всё же вновь ушел за лицевую.

Плохой угловой в исполнении Менса мы увидели, мяч низом покатился в сетку с внешней стороны.

У гостей Иван Агеев меняет Максима Омельянчука, а Исаак Гьямфи играет вместо Александра Михаленко. У хозяев Григория Мартьянова заменил Егор Мычелкин.

Четверть часа до конца встречи, пока у "Торпедо-БелАЗа" за исключением перекладины интересных моментов нет.

Александр Батищев выходит на поле вместо Дмитрия Лисаковича, а Александр Ксенофонтов меняет Вадима Побудея.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПАВЕЛ ПАШЕВИЧ! Пашевич подхватил мяч на правом фланге, вошел в штрафную, на замахе переиграл защитника и шведой нанес отменный удар в дальнюю "девятку"!

Вот такой вот поворот в нашем матче, беспроигрышная серия "Торпедо-БелАЗа" теперь находится под угрозой.

Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, однако после навеса Ксенофонтова партнерам на дальней штанге пробить по воротам не удалось.

Небольшая пауза потребовалась по итогам предыдущего эпизода Бакаеву, затоптали его и свои, и чужие. Но без вмешательства врачей тот смог продолжить игру.

А вот теперь "Энергетику" везет! Менса получает мяч перед штрафной, убирает под правую и стреляет с 20 метров - снаряд попадает в перекладину! В следующем моменте форвард хозяев пробил уже низом - Клещук поймал мяч.

Первое предупреждение в сегодняшнем матче - капитан гостей Лаврик наказан за жесткий подкат под Менса.

Показали нам повтор момента в штрафной "Торпедо" - Макушинский пробивал по воротам, а мяч попал в руку одному из защитников, но рефери не среагировал.

Не взвинчивают темп соперники с первых минут второго тайма, снова довольно вязкий футбол с акцентом на оборону.

Удалось гостям добраться до чужой штрафной площади, но ничего интересного там игроки "Энергетика" не создали.

Готовит тренерский штаб "Энергетика" первую замену, хотя, скорее, у хозяев больше поводов быть недовольным происходящим на поле.

Амирбек Бакаев появляется на поле в составе гостей вместо Тимура Мелекесцева.

Угловой с правого фланга исполняют гости, однако передача низом на ближнюю штангу была легко прервана. Следом торпедовцы справились и с верховой подачей, а попытка удара в исполнении Омельянчука была заблокирована.

Старт второго тайма однозначно остается за "Энергетиком-БГУ", ничего толкового у хозяев поля не получается.

Позиционная атака хозяев поля завершается диагональным переводом на левый фланг, где игрок "Торпедо" оказался в положении "вне игры".

Менса вошел в штрафную с правого края и попытался накрутить двоих, однако Лаврик выбил мяч на угловой.

Угловой хозяева разыграли накоротке, после чего Менса исполнил передачу в центр, а Бурко после скидки Шевченко пробил метров с 20 - голкипер справился с угрозой.

Лаврик после навеса с углового с правого фланга добрался до верхового мяча, но направить его в створ не сумел.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

44' В целом без пауз проходила первая половина встречи, так что вряд ли Алексей Кульбаков добавит хоть что-то.

43' Близок в нашем матче перерыв, так команды и не включают повышенную передачу и не демонстрируют того, что позволило бы открыть счёт забитым мячам.

41' Манионго до последнего прессинговал оборону торпедовцев, но в итоге Абрамович успел выйти из ворот и мяч забрал.

40' Обменялись команды у нас не самыми удачными атаками, в обоих случаях арбитр фиксирует фолы в нападении.

38' Еще одна атака "Торпедо-БелАЗа" завершается дальним ударом в исполнении Менса - мяч пролетает в отдалении от створа.

37' Позиционная атака торпедовцев завершается навесом с левого фланга, который оказывается слишком высоким для партнеров.

35' Порядка 10 минут остается играть в первой половине встречи, пока с голевыми моментами всё довольно туго, но у хозяев что-то потихоньку начинает проклёвываться.

33' Позиционная атака гостей завершается не самым адресным забросом в штрафную, мяч становится добычей Абрамовича.

31' Следующий угловой Лисакович попытался преобразовать в сухой лист, но Клещук вытащил мяч из-под перекладины, третий корнер хозяева разыграли, после чего Менса навесил в руки голкиперу.

30' Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, после прострела низом мяч от ноги защитника срикошетил в штангу, отскочил в голкиперва и вновь ушел за лицевую!

28' Неплохо отвечают сопернику хозяева поля - Лисакович немного не успевает на дальнюю штангу после неточного удара в исполнении Менса.

27' Активный Манионги цепляется за мяч перед штрафной, прокидывает его мимо Глущенкова и Премудрова и стреляет метров с 14, однако в створ не попадает.

26' По-прежнему у нас не было ни одного акцентированного удара по воротам, вратари откровенно скучают. Не удается торпедовцам подтвердить статус фаворита сразу.

25' Манионги с правого фланга исполняет прострел в чужую штрафную, где сразу два партнера летели на мяч, помешав друг другу пробить акцентированно.

23' Шевченко с левого фланга исполнил подачу в штрафную, Клещук на выходе сыграл не очень удачно, но арбитр зафиксировал нападение на вратаря со стороны Горбачика.

22' После навеса со штрафного Мякиш остро скидывал мяч головой к линии вратарской, но удалось обороне "Энергетика" вынести снаряд подальше от ворот.

21' Пока без карточек обходится Алексей Кульбаков, однако нарушение Хусанова против Горбачика выглядело достаточно жестким.

19' В целом чуть поинтереснее смотрятся гости, которым, естественно, надо исправлять турнирную ситуацию и выбираться в плюсовые показатели.

18' Побудей с правого фланга низом исполняет передачу в штрафную, однако удается обороне "Энергетика" справиться и в этом моменте.

17' Пока совсем без ворот проходит стартовый отрезок встречи, ждём по-настоящему серьезных моментов в исполнении команд.

15' Довольно долго гости контролировали мяч на чужой половине поля, в итоге всё закончилось неудачным диагональным переводом на правый фланг.

14' Позиционная атака гостей завершается подачей Михаленко с правого фланга - хозяева снимают верх в своей штрафной.

13' Вратарь хозяев Абрамович вынужден выскакивать за пределы собственной штрафной, дабы предотвратить забег Манионги по правому флангу.

12' Атака торпедовцев правым флангом завершается прострелом в чужую штрафную, но оборона "Энергетика" действует пока надежно.

11' Отметим, что у "Энергетика" в этом сезоне всего один верховой матч, в остальных встречах заходила ставка тотал меньше 2,5 голов.

9' Менса со своей половины поля исполнил передачу на ход Горбачику, однако против того успешно отработал Жумаев.

8' В спокойном темпе проходит стартовый отрезок встречи, ничего экстраординарного команды пока не демонстрируют.

7' В прошлом сезоне "Торпедо-БелАЗ" дома уверенно разобрался с сегодняшним соперником, победив 4:0. А вот на своем поле "Энергетик" был сильнее - 3:1.

6' Первая вылазка гостей на чужую половину поля завершается дальним ударом в исполнении Манионги - мяч пролетает в отдалении от створа.

5' При этом "Энергетик-БГУ" неудачно выступает в этом сезоне на выезде - в пяти матчах добыта лишь одна ничья при четырех поражениях, а забит всего один гол.

4' Первый угловой на правом фланге заработали хозяева поля, однако после навеса Менса гостям удалось выбить мяч подальше.

3' При этом "Торпедо-БелАЗ" остается единственной командой, которая до сих пор не проиграла в чемпионате ни разу, плюс пропускают жодинцы меньше всех - лишь 5 мячей в 11 играх.

2' Напомним, что жодинский коллектив продолжает преследование лидирующего минского "Динамо", на 3 очка пока отстает команда Дмитрия Молоша, уступая один балл еще и "Неману".