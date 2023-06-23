Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шевченко Евгений
|3
|0.27
|Побудей Вадим
|3
|0.27
|Ксенофонтов Александр
|2
|0.18
|Горбачик Валерий
|2
|0.18
|Овоно Эмманюэль
|1
|0.09
|Лисакович Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|Глущенков Кирилл
|1
|0.09
|Ковалев Антон
|1
|0.09
|Мычелкин Егор
|1
|0.09
|_Glushchenkov K.
|1
|0.09
|_Batyshchev O.
|1 (1)
|0.09
|Бурко Игорь
|0
|0
|Мелько Владислав
|0
|0
|_Mensah E.
|0
|0
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грищенко Илья
|2
|0.18
|Агеев Иван
|1
|0.09
|_Melekestsev T.
|1
|0.09
|Хусанов Абдукодир
|1 (1)
|0.09
|Чуль Данила
|0
|0
Карточки
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пацко Никита
|1
|1
|Премудров Кирилл
|2
|0
|Шевченко Евгений
|2
|0
|Чиж Александр
|2
|0
|_Molosh D.
|0
|1
|Побудей Вадим
|1
|0
|Абрамович Евгений
|1
|0
|Мякиш Максим
|1
|0
|Горбачик Валерий
|1
|0
|_Glushchenkov K.
|1
|0
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пашевич Павел
|3
|0
|_Melekestsev T.
|1
|1
|Макушинский Ярослав
|2
|0
|Силинский Даниил
|2
|0
|Yamoussa Camara
|0
|1
|Клещук Станислав
|0
|1
|Борисевич Матвей
|0
|1
|Лаврик Алексей
|1
|0
|Барковский Герман
|1
|0
|Омельянчук Максим
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Бакаев Амирбек
|1
|0
|_Gyamfi I.
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо-БелАЗ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
1
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Энергетик-БГУ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
3
Торпедо-БелАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Энергетик-БГУ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
40%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0
Торпедо-БелАЗ - Нафтан 5:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Белшина - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Неман Гродно 3:4 Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 2:2
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Энергетик-БГУ - Белшина 0:0 Сморгонь - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0
Энергетик-БГУ - Минск 1:0 ФК Гомель - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Нафтан 0:1 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 1:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:0 Энергетик-БГУ - Сморгонь 1:1 Энергетик-БГУ - Островец-Свентокшиски 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Энергетик-БГУ - Молодечно 3:1 Энергетик-БГУ - Сморгонь 2:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:0
Результаты матчей
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
5:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Тоталы голов в матче
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
56
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 9
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 24
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|12.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 21
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|-5
|14.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 9
|-9
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 12
|-12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 9
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|-9
|15.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|8.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|10.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 15
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
|15.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|12 (2)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|9
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|8
|Козловский Денис
|6 (1)
|Слуцк
|Мельников Никита
|5 (1)
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Матвейчик Сергей
|3
|Неман Гродно
|Пантя Юрий
|3
|Динамо-Брест
|Тымонюк Игорь
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ
Исход игры
Торпедо-БелАЗ
85.7% (6)
Ничья
14.3% (1)
Энергетик-БГУ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
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