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Беларусь: Высшая лига
2023

Торпедо-БелАЗ
 
Позже
Энергетик-БГУ
Прогнозы 4
Торпедо-БелАЗ 75% (3)
X 25% (1)
Энергетик-БГУ 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо-БелАЗ
Ничья
Энергетик-БГУ
1.57
4.30
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ВЛ
4:0
ВЛ
3:1
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
3:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шевченко Евгений 3 0.27
Побудей Вадим 3 0.27
Ксенофонтов Александр 2 0.18
Горбачик Валерий 2 0.18
Овоно Эмманюэль 1 0.09
Лисакович Дмитрий 1 (1) 0.09
Глущенков Кирилл 1 0.09
Ковалев Антон 1 0.09
Мычелкин Егор 1 0.09
_Glushchenkov K. 1 0.09
_Batyshchev O. 1 (1) 0.09
Бурко Игорь 0 0
Мелько Владислав 0 0
_Mensah E. 0 0
Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грищенко Илья 2 0.18
Агеев Иван 1 0.09
_Melekestsev T. 1 0.09
Хусанов Абдукодир 1 (1) 0.09
Чуль Данила 0 0

Карточки

Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пацко Никита 1 1
Премудров Кирилл 2 0
Шевченко Евгений 2 0
Чиж Александр 2 0
_Molosh D. 0 1
Побудей Вадим 1 0
Абрамович Евгений 1 0
Мякиш Максим 1 0
Горбачик Валерий 1 0
_Glushchenkov K. 1 0
Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашевич Павел 3 0
_Melekestsev T. 1 1
Макушинский Ярослав 2 0
Силинский Даниил 2 0
Yamoussa Camara 0 1
Клещук Станислав 0 1
Борисевич Матвей 0 1
Лаврик Алексей 1 0
Барковский Герман 1 0
Омельянчук Максим 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Бакаев Амирбек 1 0
_Gyamfi I. 1 0

Результаты матчей

Торпедо-БелАЗ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Энергетик-БГУ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
1
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Энергетик-БГУ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
3
Торпедо-БелАЗ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Энергетик-БГУ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0
Торпедо-БелАЗ - Нафтан 5:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Белшина - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Неман Гродно 3:4 Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 2:2
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Энергетик-БГУ - Белшина 0:0 Сморгонь - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0
Энергетик-БГУ - Минск 1:0 ФК Гомель - Энергетик-БГУ 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Нафтан 0:1 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 1:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:0 Энергетик-БГУ - Сморгонь 1:1 Энергетик-БГУ - Островец-Свентокшиски 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Энергетик-БГУ - Молодечно 3:1 Энергетик-БГУ - Сморгонь 2:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Минск - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:0

Результаты матчей

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
5:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
2.
Неман Гродно
 Заявка 11 8 2 1 19 - 6 26
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 11 7 4 0 18 - 5 25
4.
Славия Мозырь
 Заявка 11 5 2 4 10 - 9 17
5.
БАТЭ
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
6.
Слуцк
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
7.
Ислочь Минск
 Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
8.
ФК Гомель
 Заявка 11 3 5 3 15 - 19 14
9.
Сморгонь
 Заявка 12 4 0 8 11 - 24 12
10.
Минск
 Заявка 11 2 5 4 10 - 11 11
11.
Динамо-Брест
 Заявка 12 2 1 9 10 - 22 7
12.
Нафтан
 Заявка 12 1 2 9 5 - 21 5
13.
Белшина
 Заявка 11 1 3 7 6 - 20 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 11 8 2 1 25 - 9 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 11 3 2 6 5 - 12 -12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Слуцк
 Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Неман Гродно
 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
5.
Сморгонь
 Заявка 6 4 0 2 7 - 9 12
6.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
ФК Гомель
 Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Славия Мозырь
 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9.
Минск
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
БАТЭ
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 3 1 2 4 - 5 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
2.
Неман Гродно
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
Ислочь Минск
 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
ФК Гомель
 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Белшина
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
9.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
10.
Нафтан
 Заявка 7 1 0 6 4 - 15 3
11.
Минск
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
12.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
14.
Сморгонь
 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Матвейчик Сергей 3
Неман Гродно Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 13-го тура чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" принимает "Энергетик-БГУ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2023, осталось 7 часов 37 минут.



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Прогнозы 4
Торпедо-БелАЗ 75% (3)
X 25% (1)
Энергетик-БГУ 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо-БелАЗ
Ничья
Энергетик-БГУ
1.57
4.30
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ

Исход игры
Торпедо-БелАЗ
85.7% (6)
Ничья
14.3% (1)
Энергетик-БГУ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
66.67% (2)
Нет
33.33% (1)
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