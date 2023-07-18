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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Струга Трим-Лум
1:2
Конец матча
Жальгирис
0'
54' Желтая карточка
Криваньева Бесарт
1:0
76' Пенальти
Ибраими Бесарт
1:1
78' Гол
Кендыш Юрий
1:2
84' Гол в свои ворота
Незири Меджит
87' Желтая карточка
Ard Kasami
90'+9

Ход матча

46'
 
Буфф Оливер
Yukiyoshi Karashima
54'
Криваньева Бесарт
 
60'
 
Фофана Адама
Антал Ливиу
76'
Ибраими Бесарт
1:0
78'
1:1
Кендыш Юрий
(Буфф Оливер)
81'
Valentin Kochoski
Криваньева Бесарт
 
84'
1:2
Незири Меджит
84'
Ard Kasami
Малики Эдис
 
85'
Ярович Сенад
Ибраими Бесарт
 
87'
Ard Kasami
 
87'
 
Вербицкас Овидиус
Голубицкас Паулюс
90'
 
Ярусявичюс Густас
Кендыш Юрий

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 322 Количество передач 417
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 124
Струга Трим-Лум 18.5% (23)
X 33.9% (42)
Жальгирис 47.6% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
33
Vangjel
Zguro
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
5
Мазрекай
Ментор
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
7
Бопесу
Жоэль
5
Горобцов
Николас
71
Кендыш
Юрий
8
Yukiyoshi
Karashima
80
Антал
Ливиу
10
Голубицкас
Паулюс
99
Ойвуси
Матиас
Струга Трим-Лум
3-4-3
Жальгирис
4-2-3-1

История личных встреч

Струга Трим-Лум
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 1 (1) 0.5
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кендыш Юрий 1 0.5
Буфф Оливер 0 0

Карточки

Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибраими Бесарт 1 0
Криваньева Бесарт 1 0
Ard Kasami 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 1 0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2
Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1 Воска Спорт - Струга Трим-Лум 0:2
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Судува 4:0 Жальгирис - Ритеряй 1:0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
Жальгирис

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Струга Трим-Лум
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Biljanini Izvori. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Струга Трим-Лум 18.5% (23)
    X 33.9% (42)
    Жальгирис 47.6% (59)
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    Где смотреть матч Струга Трим-Лум 1:2 Жальгирис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 1:2 Жальгирис

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    18.5% (23)
    Ничья
    33.9% (42)
    Жальгирис
    47.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (34)
    1:2 Жальгирис
    21% (26)
    0:1 Жальгирис
    17.7% (22)
    1:0 Струга Трим-Лум
    8.9% (11)
    2:1 Струга Трим-Лум
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Жальгирис
    2.4% (3)
    2:0 Струга Трим-Лум
    1.6% (2)
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