Тур: 1. Стадион: Biljanini Izvori. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:2
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаКриваньева Бесарт
1:0
76' ПенальтиИбраими Бесарт
1:1
78' ГолКендыш Юрий
1:2
84' Гол в свои воротаНезири Меджит
87' Желтая карточкаArd Kasami
90'+9
Ход матча
76'
1:0
78'
1:1
84'
1:2
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
322 Количество передач 417
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
71
Кендыш
Юрий
80
Антал
Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисПолузащитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Ard Kasami
-
22 Ardi Idrizi
-
31 Jusuf Kaba
-
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Струга Трим-Лум
Жальгирис
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибраими Бесарт
|1 (1)
|0.5
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кендыш Юрий
|1
|0.5
|Буфф Оливер
|0
|0
Карточки
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Криваньева Бесарт
|1
|0
|Ard Kasami
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|1
|0
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2
Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1 Воска Спорт - Струга Трим-Лум 0:2
Жальгирис
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Ритеряй - Жальгирис 0:2 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:2 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Шяуляй - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Судува 4:0 Жальгирис - Ритеряй 1:0
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
Жальгирис
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Струга Трим-Лум
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 1:2 Жальгирис
Исход игры
Струга Трим-Лум
18.5% (23)
Ничья
33.9% (42)
Жальгирис
47.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:2 Жальгирис
21% (26)
0:1 Жальгирис
17.7% (22)
1:0 Струга Трим-Лум
8.9% (11)
2:1 Струга Трим-Лум
4.8% (6)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Жальгирис
2.4% (3)
2:0 Струга Трим-Лум
1.6% (2)
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