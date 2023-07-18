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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Зриньски
0:0
Первый тайм: 5'
Урарту
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 144
Зриньски 81.3% (117)
X 11.8% (17)
Урарту 6.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Урарту
1.56
4.20
7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
95
Сенич
Матей
4
Баришич
Хрвое
2
Марин
Лука
23
Станич
Мато
5
Чанаджия
Дарио
20
Иванчич
Антонио
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
91
Тичинович
Марио
42
Мелихов
Александр
88
Маргарян
Жирайр
4
Цымбалюк
Евгений
3
Пилоян
Эрик
2
Антви
Нана
13
Зотько
Иван
33
Жуниор
Маркос
5
Салу
Драман
18
Сабуа
Леон
28
Могилевец
Павел
11
Григорян
Нарек
Зриньски
4-3-3
Урарту
4-3-1-2

История личных встреч

Зриньски
Урарту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенич Матей 1 0.5
Кожуль Звонимир 0 0
Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Зломислич Дамир 1 0
Сенич Матей 1 0
Станич Мато 1 0
Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цымбалюк Евгений 1 0
Маргарян Жирайр 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3
Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1 Игман Коньич - Зриньски 0:3
Урарту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Урарту - Арарат 1:1 Пюник - Урарту 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2
Урарту - ЦСКА Ереван 1:0 Лернаин Арцах - Урарту 0:4 Ширак - Урарту 1:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ван - Урарту 0:5 Урарту - Ширак 3:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Пюник 1:3 Урарту - Гандзасар 4:0 Урарту - Алашкерт 1:0 ЦСКА Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Лернаин Арцах 3:0 Ноа Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Ван 2:0 Урарту - Зенит 0:1

Результаты матчей

Зриньски
Урарту

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Урарту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Антви с дальней дистанции пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Чуже на чужой половине поля подтолкнул в спину Антви.
  • Опасный момент
    5'
    Баришич справа прострелил на Билбию, который с десяти метров в касание пробил впритирку с правой штангой.
  • 4'
    Сабуа по центру получил пас на ход у штрафной площади, но Сенич сумел выставить ногу и выбить мяч у нападающего "Урарту".
  • 3'
    Тичинович слева прорвался в штрафную площадь, финтами ушёл от соперника, но его навес получился точно в руки Мелихову.
  • 2'
    "Зриньски" играет в белой форме, "Урарту" - в розовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Зриньски"!
  • До матча
  • В первом матче победу с минимальным счётом одержала боснийская команда - 1:0.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Зриньски» из Боснии и Герцеговины и армянский «Урарту». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 144
    Зриньски 81.3% (117)
    X 11.8% (17)
    Урарту 6.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зриньски
    Ничья
    Урарту
    1.56
    4.20
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зриньски 0:0 Урарту

Исход игры
Зриньски
80.7% (117)
Ничья
11.7% (17)
Урарту
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (51)
Меньше
62.5% (85)
Обе команды забьют
Да
30.88% (42)
Нет
69.12% (94)
Популярный счёт
1:0 Зриньски
26.2% (38)
2:0 Зриньски
21.4% (31)
3:0 Зриньски
15.2% (22)
2:1 Зриньски
13.1% (19)
1:1 Ничья
9% (13)
1:2 Урарту
4.8% (7)
3:1 Зриньски
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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