  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Зриньски
2:3
Итог после пенальти
4
3
Урарту

Ход матча

27'
Билбия Неманья
(Чорлука Йосип)
1:0
46'
 
Джикия Темур
Сабуа Леон
55'
 
Салу Драман
60'
 
Эдуардо Тейшейра
Могилевец Павел
61'
Зломислич Дамир
Станич Мато
 
61'
Саблиц Франко
Чуже Марио
 
68'
 
Максименко Артём
Пилоян Эрик
68'
 
Озбилиз Араз
Салу Драман
70'
 
Маргарян Жирайр
74'
1:1
Григорян Нарек
(Маргарян Жирайр)
75'
Кожуль Звонимир
Чанаджия Дарио
 
80'
Хрванович Алдин
Тичинович Марио
 
80'
Мемия Керим
Марин Лука
 
81'
 
Мелконян Карен
Антви Нана
90'
1:2
Григорян Нарек
90'
 
Жуниор Маркос
91'
Киш Томислав
Билбия Неманья
 
94'
Киш Томислав
2:2
105'
Марко Марич
 
105'
2:3
Максименко Артём
(Озбилиз Араз)
108'
 
Казарян Арман
Зотько Иван
120'
 
Мирзоян Микаель
121'
2:4
Максименко Артём
121'
Киш Томислав
3:4
121'
3:5
Озбилиз Араз
121'
Кожуль Звонимир
4:5
121'
4:6
Григорян Нарек
121'
Зломислич Дамир
4:6
121'
4:6
Эдуардо Тейшейра
121'
Сенич Матей
5:6
121'
5:6
Казарян Арман
121'
Баришич Хрвое
6:6
Пен
4:3

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 145
Зриньски 80.7% (117)
X 11.7% (17)
Урарту 7.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
95
Сенич
Матей
4
Баришич
Хрвое
2
Марин
Лука
23
Станич
Мато
5
Чанаджия
Дарио
20
Иванчич
Антонио
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
91
Тичинович
Марио
42
Мелихов
Александр
88
Маргарян
Жирайр
4
Цымбалюк
Евгений
3
Пилоян
Эрик
2
Антви
Нана
13
Зотько
Иван
33
Жуниор
Маркос
5
Салу
Драман
18
Сабуа
Леон
28
Могилевец
Павел
11
Григорян
Нарек
Зриньски
4-3-3
Урарту
4-3-1-2

История личных встреч

Зриньски
Урарту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билбия Неманья 1 0.5
Сенич Матей 1 0.5
Киш Томислав 1 (1) 0.5
Кожуль Звонимир 0 0
Чорлука Йосип 0 0
Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Григорян Нарек 2 (1) 1
Максименко Артём 1 0.5
Озбилиз Араз 0 0
Маргарян Жирайр 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 1 0
Баришич Хрвое 1 0
Зломислич Дамир 1 0
Марко Марич II 1 0
Сенич Матей 1 0
Станич Мато 1 0
Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргарян Жирайр 2 0
Жуниор Маркос 1 0
Цымбалюк Евгений 1 0
Салу Драман 1 0
Мирзоян Микаель 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
50%
1
33%
91-120

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
50%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3
Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1 Игман Коньич - Зриньски 0:3
Урарту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Урарту - Арарат 1:1 Пюник - Урарту 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2
Урарту - ЦСКА Ереван 1:0 Лернаин Арцах - Урарту 0:4 Ширак - Урарту 1:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ван - Урарту 0:5 Урарту - Ширак 3:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Пюник 1:3 Урарту - Гандзасар 4:0 Урарту - Алашкерт 1:0 ЦСКА Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Лернаин Арцах 3:0 Ноа Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Ван 2:0 Урарту - Зенит 0:1

Результаты матчей

Зриньски
Урарту

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Урарту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Весь список
  • После матча
  • "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 3:3 (1:2, 1:1, 4:3 - по пенальти). "Зриньски" по пенальти победил армянскую команду и прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов. "Урарту" продолжит борьбу в Лиге конференций. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    6:6!!!
    БАРИШИЧ!!! Баришич сильно пробил в левый угол и принёс победу хозяевам.
  • Не забитый пенальти
    Удар Казаряна в левый угол парировал Марич.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    5:6!!!
    СЕНИЧ!!! Сенич аккуратно покатил мяч в левый угол.
  • Не забитый пенальти
    Эдуардо сильно пробил в перекладину.
  • Не забитый пенальти
    Зломислич пробил выше ворот.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    4:6!!!
    ГРИГОРЯН!!! Марич ногой задел мяч после удара Григоряна по центру, но отбить его не суемл.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    4:5!!!
    КОЖУЛЬ!!! Кожуль сильно низом пробил в левый угол.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:5!!!
    ОЗБИЛИЗ!!! Озбилиз сильно пробил по центру ворот.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:4!!!
    КИШ!!! Киш аккуратно пробил в левый угол.
  • Пенальти
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:4!!!
    МАКСИМЕНКО!!! Максименко сильно и точно пробил в правый угол.
  • Серия пенальти
    Серию пенальти начнут гости!
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    Перерыв! "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 2:3.
  • Желтая карточка
    120'
    Мирзоян на скамейке запасных получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • Дополнительное время
    120'
    1 минуту добавил Кьесгор.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      120'
      Маргарян на фланге попал по ногам Кожулю.
    • 119'
      Мемия справа навесил на Саблица, который головой пробил правее ворот.
    • 118'
      Киш слева со штрафного навесил к воротам, где мяч от головы Баришича отскочил в руки Мелихову.
    • Фол, нарушение
      117'
      Мелконян на фланге сбил Кожуля.
    • Фол, нарушение
      116'
      Григорян на чужой половине поля ударил сзади по ногам Кожуля.
    • Фол, нарушение
      115'
      Иванчич в центре поля сбил Озбилиза.
    • 114'
      Маричу пришлось далеко выбегать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить сыграть Джикии.
    • 113'
      Жуниор высоко исполнил заброс направо в штрафную площадь. Мелконян в прыжке достать мяч не смог.
    • 112'
      Максименко слева прорвался вперёд и выдал пас в центр на Озбилиза, который не смог подкинуть мяч над распластавшимся на газоне Сеничем.
    • 110'
      Чорлука справа прострелил на Киша, чей удар в касание пришёлся точно в Мелихова.
    • Замена
      109'
      Замена в составе "Урарту": вместо Ивана Зотько на поле вышел Арман Казарян.
    • 108'
      Саблиц слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Мелихов прилёг на газон и забрал мяч в руки.
    • 107'
      Мемия на фланге выбил мяч у Григоряна, который устремился вперёд.
    • Свисток
      106'
      Второй дополнительный тайм стартовал!
    • Перерыв
      Перерыв! "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 2:3.
    • Описание гола
      105'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:3!!!
      МАКСИМЕНКО!!! Озбилиз слева вывел к воротам Максименко, который сильно и точно пробил в дальний угол.
    • Фол, нарушение
      105'
      Саблиц на чужой половине поля перехват мяча совершил с применением рук.
    • Желтая карточка
      105'
      Марич за задержку игры получил жёлтую карточку.
    • 105'
      Озбилиз с двадцати двух метров низом пробил немного правее ворот.
    • Дополнительное время
      105'
      3 минуты добавил Кьесгор.
    • 105'
      Кожуль справа в штрафной площади получил мяч, но против него смело сыграть Зотько, не позволивший состояться удару по воротам.
    • Офсайд
      104'
      Саблиц слева забежал в офсайд.
    • 103'
      "Урарту" атакует большими силами и раз за разом пропускает опасные контратаки соперников.
    • 102'
      Киш справа убежал в отрыв, но не смог сделать передачу в центр на Саблица.
    • 100'
      Озбилиз со штрафного сделал заброс к правой штанге, где никто из партнёров не смог достать мяч.
    • 99'
      Максименко слева прорвался вперёд, но не смог исполнить точно передачу в центр на Григоряна.
    • 98'
      Кожуль  неудачно исполнил заброс вперёд налево.
    • 97'
      Озбилиз по центру сильно прокинул мяч в штрафную площадь. Марич опередил всех соперников и сыграл руками.
    • Пенальти
      95'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:2!!!
      КИШ!!! Киш с одиннадцатиметровой отметки аккуратно покатил мяч в правый угол, а Мелихов упал влево.
    • Пенальти!
      94'
      После повтора просмотров Кьесгор назначил пенальти в ворота армянской команды.
    • Видеоповтор
      94'
      ВАР проверяет эпизод столкновения Мелихова с Кишем. Кьесгор отправился смотреть повторы.
    • Судья
      93'
      Киш на линии штрафной площади столкнулся с Мелиховым. Арбитр развёл руки в стороны, не фиксируя нарушение правил.
    • Замена
      92'
      В перерыве в составе "Зриньски" произошла замена: вместо Неманьи Билбии на поле вышел Томислав Киш.
    • Второй тайм
    • Свисток
      Первый дополнительный тайм стартовал!
    • Перерыв
      Перерыв! "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 1:2.
    • Угловой
      90'
      Кожуль исполнил подачу от углового флага. Гости не позволили выиграть борьбу вверху соперникам у своих ворот.
    • Опасный момент
      90'
      Мемия справа навесил на Билбию, чей удар головой под перекладину Мелизхов сумел парировать.
    • Травма, повреждение
      90'
      Григоряну потребовалась помощь медиков. Свело ногу у Нарека.
    • Желтая карточка
      90'
      Жуниор на чужой половине поля сбил Хрвановича и получил жёлтую карточку.
    • 90'
      Иванчич с восемнадцати метров пробил намного выше перекладины.
    • Пенальти
      90'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      ГРИГОРЯН!!! Григорян с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в правый угол. Марич прыгнул в другую сторону.
    • Пенальти!
      90'
      Пенальти! Озбилиза сбили в штрафной площади.
    • Дополнительное время
      90'
      7 минут добавил Кьесгор во втором тайме.
    • 90'
      Чорлука не позволил Джикии слева прорваться в штрафную площадь.
    • 89'
      Кожуль слева с двадцати трёх метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 88'
      Джикия слева прорвался в штрафную площадь между двумя соперниками и пробил в ближний угол. Марич забрал мяч в руки.
    • Угловой
      86'
      Озбилиз от углового флага навесил к ближней штанге. Зотько пяткой попытался переправить мяч в ворота, но на пути мяча оказался соперник.
    • 85'
      Прострел Григоряна справа к воротам перехватил Баришич.
    • Офсайд
      84'
      Джикия слева забежал в офсайд.
    • Замена
      83'
      Замена в составе "Урарту": вместо Нана Антви на поле вышел Карен Мелконян.
    • Замена
      82'
      Замена в составе "Зриньски": вместо Луки Марина на поле вышел Керим Мемия.
    • Замена
      81'
      Замена в составе "Зриньски": вместо Марио Тичиновича на поле вышел Адлдин Хрванович.
    • 79'
      Пауза в матче. Собака выбежала на поле. Озбилиз взял четвероногого руками и вынес за пределы поля к хозяину. Остальные игроки в это время отправились попить воды.
    • 78'
      Кожуль справа навесил к воротам. Мелихов выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 77'
      Чорлука справа решил прорваться в штрафную площадь, но мяч в подкате у него выбил Зотько.
    • Замена
      76'
      Замен в составе "Зриньски": вместо Дарио Чанаджии на поле вышел Звонимир Кожуль.
    • Описание гола
      74'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ГРИГОРЯН!!! Григорян справа вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол. Мяч от  штанги залетел в сетку.
    • Опасный момент
      74'
      Озбилиз по центру вывел к воротам Максименко. Артём стал уходить влево и пробил в правый угол. Марич сумел сложиться и отбить мяч в сторону.
    • Офсайд
      73'
      Саблиц забежал в офсайд.
    • Желтая карточка
      72'
      Маргарян на фланге сбил Билбию и получил жёлтую карточку.
    • Замена
      71'
      Замена в составе "Урарту": вместо Драмана Салу на поле вышел Араз Озбилиз.
    • Замена
      70'
      Замена в составе "Урарту": вместо Эрика Пилояна на поле вышел Артём Максименко.
    • Фол, нарушение
      69'
      Маргарян на чужой половине поля сбил Тичиновича.
    • 68'
      Тичинович справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
    • 66'
      Боснийцы подержали мяч на чужой половине поля. Обострять игру никто не решился.
    • 65'
      Удар Джикии слева с двадцати метров пришёлся в Григоряна, от которого мяч полетел за пределы поля.
    • Угловой
      64'
      Жуниор разыграл угловой удар с Григоряном и слишком сильно навесил к дальней штанге. Мяч достался соперникам.
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Зриньски": вместо Марио Чуже на поле вышел Франко Саблиц.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Зриньски": вместо Мато Станича на поле вышел Дамир Зломислич.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Урарту": вместо Павла Могилевца на поле вышел Тейшейра Эдуардо.
    • 59'
      Жуниор слева со штрафного покатил мяч в центр на Григоряна, но Нарека опередили соперника. Очередной "стандарт" не завершился даже ударом в сторону ворот.
    • Фол, нарушение
      58'
      Сенич на фланге подтолкнул в спину Джикию.
    • Желтая карточка
      56'
      Салу в центре поля наступил на ногу Станичу и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      55'
      Салу на чужой половине поля сбил Чорлуку.
    • 54'
      "Урарту" после перерыва стали больше контролировать мяч, стало больше подач и прострелов в штрафную площадь. Не хватает только ударов по воротам.
    • Угловой
      53'
      Гости разыграли очередной угловой удар, но мяч к воротам снова не смогли доставить.
    • 52'
      Могилевец слева прострелил к воротам, где Джикии соперники не позволили нанести  удар.
    • 50'
      Иванчич вывел слева к воротам Чуже, но Марио затянул с ударом и был "накрыт" защитниками "Урарту".
    • Угловой
      49'
      Антви заработал угловой удар, а Григорян разыграл его у Жуниором. Навес Маркоса к воротам перехватил Марич.
    • Фол, нарушение
      48'
      Могилевец на чужой половине поля сбил Иванчича.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Урарту" произошла замена: вместо Леона Сабуа на поле вышел Темур Джикия.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Мостаре!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 1:0.
    • Угловой
      45'
      Жуниор разыграл угловой удар с партнёрами. гости зачем-то отправили мяч Мелихову.
    • 45'
      У Чорлуки не получилась подача справа к воротам. Мяч в воздухе успел покинуть пределы поля.
    • 45'
      Сабуа по центру покатил мяч в штрафную площадь, но Григорян рывка к воротам не сделал.
    • 45'
      Чанаджия слева перед штрафной площадью отобрал мяч у Антви, но с ударом по воротам слишком затянул.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Кьесгор в первом тайме.
    • 45'
      Антви справа от угла штрафной площади низом пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      44'
      Маргарян в центре поля подтолкнул в спину Тичиновича.
    • Фол, нарушение
      42'
      Салу в центре поля попал по ногам Чуже.
    • Фол, нарушение
      41'
      Салу у центрального круга подтолкнул в спину Иванчича.
    • Опасный момент
      40'
      Маргарян слева навесил на Антви, удар головой которого в упор Марко Марич сумел парировать.
    • 39'
      Прострел Станича слева к воротам прервал Цымбалюк.
    • 38'
      Чорлука справа прошёл вперёд, где у него соперники выбили мяч за боковую линию поля.
    • 36'
      Могилевец с Сабуа слева прорвались к воротам, но в борьбе с защитниками дело до удара так и не дошло.
    • 35'
      Маргарян слева навесил к воротам, где Сабуа не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Зриньски".
    • 34'
      Антви с Григоряном продолжают активно действовать на правом фланге, а вот серьёзной поддержки в центре они не получают.
    • 32'
      Арбитр отправил команды к скамейкам запасных попить воды.
    • 31'
      А хозяевам гол добавил уверенности. Они стали значительно лучше контролировать мяч в центре поля.
    • 30'
      "Урарту" смелее пошёл вперёд. Хозяевам  нужно забивать не менее двух мячей для сохранения интриги в противостоянии.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БИЛБИЯ!!! Чорлука справа навесил на Билбию, который головой отправил мяч в правый угол ворот.
    • 27'
      Билбии не удалось нанести удар головой по мячу после подачи справа от Баришича.
    • Травма, повреждение
      26'
      Чанаджия на фланге получил травму в стыке с Полояном. Снова медики вышли на поле.
    • 24'
      Подачу Чорлуки справа в штрафную площадь перехватил Цымбалюк.
    • Офсайд
      23'
      Сабуа оказался в офсайде.
    • 22'
      Сабуа попытался побороться вверху с двумя соперниками после длинного заброса вперёд, но не преуспел в этой борьбе.
    • 20'
      Пас Антви справа в штрафную площадь на Григоряна соперники перехватили. "Урарту" много времени проводит с мячом на чужой половине поля, но при этом ударов по воротам нет вовсе.
    • Травма, повреждение
      19'
      Билбия у центрального круга в верховой борьбе получил повреждение. За бок держится Неманья и ждёт выхода медиков на поле.
    • 18'
      Григорян слева прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр получился безадресным - мяч пошёл между партнёрами.
    • Фол, нарушение
      17'
      Могилевец на чужой половине поля попал по ногам Чуже.
    • 16'
      Мелихов выскочил за пределы штрафной площади и сыграл ногами опередив рвавшегося вперёд Чуже.
    • 15'
      Иванчич в стыке с Григоряном получил повреждение. Соперники выбили мяч за боковую линию поля, после чего Антонио встал, как ни в чём не бывало.
    • 14'
      Григорян с Антви справа продвинулись вперёд, но мяч в штрафную площадь доставить не смогли.
    • 13'
      Чуже по центру сделал заброс в штрафную площадь на Билбию, которому соперники помешали нанести сильный удар.
    • 12'
      Команды играют примерно равно, а вот моменты в начале встречи удаётся создавать только хозяевам. Армяне ещё опасно по воротам не били.
    • Фол, нарушение
      11'
      Салу в центральном круге нарушил правила.
    • Угловой
      10'
      Жуниор от углового флага покатил мяч на Могилевца которому справа не удалось доставить мяч к воротам.
    • 9'
      Антви справа прошёл вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Марин.
    • Штанга
      8'
      Станич слева протолкнул мяч на Билбию. Неманья вошёл в штрафную площадь, убрал защитника и пробил в ближнюю штангу.
    • 7'
      Антви с дальней дистанции пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      6'
      Чуже на чужой половине поля подтолкнул в спину Антви.
    • Опасный момент
      5'
      Баришич справа прострелил на Билбию, который с десяти метров в касание пробил впритирку с правой штангой.
    • 4'
      Сабуа по центру получил пас на ход у штрафной площади, но Сенич сумел выставить ногу и выбить мяч у нападающего "Урарту".
    • 3'
      Тичинович слева прорвался в штрафную площадь, финтами ушёл от соперника, но его навес получился точно в руки Мелихову.
    • 2'
      "Зриньски" играет в белой форме, "Урарту" - в розовой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Зриньски"!
    • До матча
    • В первом матче победу с минимальным счётом одержала боснийская команда - 1:0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Зриньски» из Боснии и Герцеговины и армянский «Урарту». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
      • Прогнозы 145
      Зриньски 80.7% (117)
      X 11.7% (17)
      Урарту 7.6% (11)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Дополнительное время
    • 121'
      Г О О О О Л - Баришич Хрвое реализовал пенальти!
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Казарян Арман не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Сенич Матей реализовал пенальти!
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эдуардо Тейшейра не забивает в серии пенальти
    • 121'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Зломислич Дамир не забивает в серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Narek Grigoryan реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Кожуль Звонимир реализовал пенальти!
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 121'
      Г О О О О Л - Озбилиз Араз реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Киш Томислав реализовал пенальти!
    • 121'
      Г О О О О Л - Артем Максименко реализовал пенальти!
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Мирзоян Микаель получил желтую карточку от судьи
    • 109'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 108'
      Озбилиз Араз сделал результативную передачу.
    • 108'
      Зотько Иван уходит с поля. Казарян Арман выходит вместо него
    • 108'
      ГОООООЛ - Артем Максименко забивает
    • 106'
      Марко Марич II получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 94'
      ГОООООЛ - Киш Томислав забивает в серии послематчевых пенальти
    • 91'
      Билбия Неманья уходит с поля. Киш Томислав выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Чорлука Йосип сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Билбия Неманья бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Зриньски 2:3 Урарту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зриньски 2:3 Урарту

    Исход игры
    Зриньски
    80.7% (117)
    Ничья
    11.7% (17)
    Урарту
    7.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (51)
    Меньше
    62.5% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    30.88% (42)
    Нет
    69.12% (94)
    Популярный счёт
    1:0 Зриньски
    26.2% (38)
    2:0 Зриньски
    21.4% (31)
    3:0 Зриньски
    15.2% (22)
    2:1 Зриньски
    13.1% (19)
    1:1 Ничья
    9% (13)
    1:2 Урарту
    4.8% (7)
    3:1 Зриньски
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     