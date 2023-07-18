"Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 3:3 (1:2, 1:1, 4:3 - по пенальти). "Зриньски" по пенальти победил армянскую команду и прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов. "Урарту" продолжит борьбу в Лиге конференций. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:6!!! ГРИГОРЯН!!! Марич ногой задел мяч после удара Григоряна по центру, но отбить его не суемл.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 6:6!!! БАРИШИЧ!!! Баришич сильно пробил в левый угол и принёс победу хозяевам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:4!!! МАКСИМЕНКО!!! Максименко сильно и точно пробил в правый угол.

Мирзоян на скамейке запасных получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

Чорлука справа прострелил на Киша, чей удар в касание пришёлся точно в Мелихова.

Максименко слева прорвался вперёд и выдал пас в центр на Озбилиза, который не смог подкинуть мяч над распластавшимся на газоне Сеничем.

Жуниор высоко исполнил заброс направо в штрафную площадь. Мелконян в прыжке достать мяч не смог.

Маричу пришлось далеко выбегать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить сыграть Джикии.

Григорян на чужой половине поля ударил сзади по ногам Кожуля.

Киш слева со штрафного навесил к воротам, где мяч от головы Баришича отскочил в руки Мелихову.

Мемия справа навесил на Саблица, который головой пробил правее ворот.

Маргарян на фланге попал по ногам Кожулю.

В перерыве в составе "Зриньски" произошла замена: вместо Неманьи Билбии на поле вышел Томислав Киш.

Киш на линии штрафной площади столкнулся с Мелиховым. Арбитр развёл руки в стороны, не фиксируя нарушение правил.

После повтора просмотров Кьесгор назначил пенальти в ворота армянской команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! КИШ!!! Киш с одиннадцатиметровой отметки аккуратно покатил мяч в правый угол, а Мелихов упал влево.

Озбилиз по центру сильно прокинул мяч в штрафную площадь. Марич опередил всех соперников и сыграл руками.

Максименко слева прорвался вперёд, но не смог исполнить точно передачу в центр на Григоряна.

Озбилиз со штрафного сделал заброс к правой штанге, где никто из партнёров не смог достать мяч.

Киш справа убежал в отрыв, но не смог сделать передачу в центр на Саблица.

"Урарту" атакует большими силами и раз за разом пропускает опасные контратаки соперников.

Кожуль справа в штрафной площади получил мяч, но против него смело сыграть Зотько, не позволивший состояться удару по воротам.

Озбилиз с двадцати двух метров низом пробил немного правее ворот.

Саблиц на чужой половине поля перехват мяча совершил с применением рук.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! МАКСИМЕНКО!!! Озбилиз слева вывел к воротам Максименко, который сильно и точно пробил в дальний угол.

Мемия на фланге выбил мяч у Григоряна, который устремился вперёд.

Саблиц слева с линии штрафной площади низом пробил в дальний угол. Мелихов прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Замена в составе "Урарту": вместо Ивана Зотько на поле вышел Арман Казарян.

Второй тайм

— Первый дополнительный тайм стартовал!

— Перерыв! "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Ереван, Армения) - 1:2.

90' Кожуль исполнил подачу от углового флага. Гости не позволили выиграть борьбу вверху соперникам у своих ворот.

90' Мемия справа навесил на Билбию, чей удар головой под перекладину Мелизхов сумел парировать.

90' Григоряну потребовалась помощь медиков. Свело ногу у Нарека.

90' Жуниор на чужой половине поля сбил Хрвановича и получил жёлтую карточку.

90' Иванчич с восемнадцати метров пробил намного выше перекладины.

90' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ГРИГОРЯН!!! Григорян с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в правый угол. Марич прыгнул в другую сторону.

90' Пенальти! Озбилиза сбили в штрафной площади.

90' 7 минут добавил Кьесгор во втором тайме.

90' Чорлука не позволил Джикии слева прорваться в штрафную площадь.

89' Кожуль слева с двадцати трёх метров низом пробил рядом с дальней штангой.

88' Джикия слева прорвался в штрафную площадь между двумя соперниками и пробил в ближний угол. Марич забрал мяч в руки.

86' Озбилиз от углового флага навесил к ближней штанге. Зотько пяткой попытался переправить мяч в ворота, но на пути мяча оказался соперник.

85' Прострел Григоряна справа к воротам перехватил Баришич.

84' Джикия слева забежал в офсайд.

83' Замена в составе "Урарту": вместо Нана Антви на поле вышел Карен Мелконян.

82' Замена в составе "Зриньски": вместо Луки Марина на поле вышел Керим Мемия.

81' Замена в составе "Зриньски": вместо Марио Тичиновича на поле вышел Адлдин Хрванович.

79' Пауза в матче. Собака выбежала на поле. Озбилиз взял четвероногого руками и вынес за пределы поля к хозяину. Остальные игроки в это время отправились попить воды.

78' Кожуль справа навесил к воротам. Мелихов выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

77' Чорлука справа решил прорваться в штрафную площадь, но мяч в подкате у него выбил Зотько.

76' Замен в составе "Зриньски": вместо Дарио Чанаджии на поле вышел Звонимир Кожуль.

74' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ГРИГОРЯН!!! Григорян справа вошёл в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол. Мяч от штанги залетел в сетку.

74' Озбилиз по центру вывел к воротам Максименко. Артём стал уходить влево и пробил в правый угол. Марич сумел сложиться и отбить мяч в сторону.

73' Саблиц забежал в офсайд.

72' Маргарян на фланге сбил Билбию и получил жёлтую карточку.

71' Замена в составе "Урарту": вместо Драмана Салу на поле вышел Араз Озбилиз.

70' Замена в составе "Урарту": вместо Эрика Пилояна на поле вышел Артём Максименко.

69' Маргарян на чужой половине поля сбил Тичиновича.

68' Тичинович справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

66' Боснийцы подержали мяч на чужой половине поля. Обострять игру никто не решился.

65' Удар Джикии слева с двадцати метров пришёлся в Григоряна, от которого мяч полетел за пределы поля.

64' Жуниор разыграл угловой удар с Григоряном и слишком сильно навесил к дальней штанге. Мяч достался соперникам.

62' Замена в составе "Зриньски": вместо Марио Чуже на поле вышел Франко Саблиц.

61' Замена в составе "Зриньски": вместо Мато Станича на поле вышел Дамир Зломислич.

60' Замена в составе "Урарту": вместо Павла Могилевца на поле вышел Тейшейра Эдуардо.

59' Жуниор слева со штрафного покатил мяч в центр на Григоряна, но Нарека опередили соперника. Очередной "стандарт" не завершился даже ударом в сторону ворот.

58' Сенич на фланге подтолкнул в спину Джикию.

56' Салу в центре поля наступил на ногу Станичу и получил жёлтую карточку.

55' Салу на чужой половине поля сбил Чорлуку.

54' "Урарту" после перерыва стали больше контролировать мяч, стало больше подач и прострелов в штрафную площадь. Не хватает только ударов по воротам.

53' Гости разыграли очередной угловой удар, но мяч к воротам снова не смогли доставить.

52' Могилевец слева прострелил к воротам, где Джикии соперники не позволили нанести удар.

50' Иванчич вывел слева к воротам Чуже, но Марио затянул с ударом и был "накрыт" защитниками "Урарту".

49' Антви заработал угловой удар, а Григорян разыграл его у Жуниором. Навес Маркоса к воротам перехватил Марич.

48' Могилевец на чужой половине поля сбил Иванчича.

47' В перерыве в составе "Урарту" произошла замена: вместо Леона Сабуа на поле вышел Темур Джикия.