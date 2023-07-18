Тур: 1. Стадион: HSK Zrinjski Stadium. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
1:0
27' ГолБилбия Неманья
55' Желтая карточкаСалу Драман
70' Желтая карточкаМаргарян Жирайр
1:1
74' ГолГригорян Нарек
1:2
90' ПенальтиГригорян Нарек
90' Желтая карточкаЖуниор Маркос
2:2
94' ПенальтиКиш Томислав
105' Желтая карточкаМарко Марич
2:3
105' ГолМаксименко Артём
120' Желтая карточкаМирзоян Микаель
4 3
2:4
3:4
3:5
4:5
4:6
4:6
4:6
5:6
5:6
6:6
Ход матча
27'
1:0
55'
70'
74'
90'
1:2
90'
94'
2:2
105'
105'
2:3
108'
120'
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
121'
4:5
121'
4:6
121'
4:6
121'
4:6
121'
5:6
121'
5:6
121'
6:6
Пен
4:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
95
Сенич
Матей
23
Станич
Мато
25
Чуже
Марио
13
Зотько
Иван
18
Сабуа
Леон
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Станич МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
-
50 Мемия КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Киш ТомиславНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сабуа ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Айзек БарриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Озбилиз АразПолузащитник
-
77 Джикия ТемурНападающий
-
90 Поляков ОлегНападающий
-
Главный тренер: Гунько Дмитрий
История личных встреч
Зриньски
Урарту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билбия Неманья
|1
|0.5
|Сенич Матей
|1
|0.5
|Киш Томислав
|1 (1)
|0.5
|Кожуль Звонимир
|0
|0
|Чорлука Йосип
|0
|0
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Григорян Нарек
|2 (1)
|1
|Максименко Артём
|1
|0.5
|Озбилиз Араз
|0
|0
|Маргарян Жирайр
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|1
|0
|Баришич Хрвое
|1
|0
|Зломислич Дамир
|1
|0
|Марко Марич II
|1
|0
|Сенич Матей
|1
|0
|Станич Мато
|1
|0
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маргарян Жирайр
|2
|0
|Жуниор Маркос
|1
|0
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|Салу Драман
|1
|0
|Мирзоян Микаель
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Урарту
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
50%
1
33%
91-120
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
50%
91-120
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3
Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3 Зриньски - Слобода Тузла 4:1 Посушье - Зриньски 0:2 Зриньски - Сараево 2:3 Вележ - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 Зриньски - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Шибеник - Зриньски 1:1 Зриньски - Игман Коньич 2:1 Игман Коньич - Зриньски 0:3
Урарту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урарту - Зриньски 0:1 Урарту - Арарат 1:1 Пюник - Урарту 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2
Урарту - ЦСКА Ереван 1:0 Лернаин Арцах - Урарту 0:4 Ширак - Урарту 1:2 Урарту - Ноа Ереван 1:0 Ван - Урарту 0:5 Урарту - Ширак 3:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Пюник 1:3 Урарту - Гандзасар 4:0 Урарту - Алашкерт 1:0 ЦСКА Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Лернаин Арцах 3:0 Ноа Ереван - Урарту 0:2 Урарту - Ван 2:0 Урарту - Зенит 0:1
Результаты матчей
Зриньски
Урарту
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Урарту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зриньски 2:3 Урарту
Исход игры
Зриньски
80.7% (117)
Ничья
11.7% (17)
Урарту
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (51)
Меньше
62.5% (85)
Обе команды забьют
Да
30.88% (42)
Нет
69.12% (94)
Популярный счёт
1:0 Зриньски
26.2% (38)
2:0 Зриньски
21.4% (31)
3:0 Зриньски
15.2% (22)
2:1 Зриньски
13.1% (19)
1:1 Ничья
9% (13)
1:2 Урарту
4.8% (7)
3:1 Зриньски
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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