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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Флора Таллин
0:0
Перерыв
Ракув
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 124
Флора Таллин 23.4% (29)
X 29.8% (37)
Ракув 46.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флора Таллин
Ничья
Ракув
7.80
3.92
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
43
Сеппик
Марккус
2
Кууск
Мяртен
27
Лиландер
Михаэл
10
Миллер
Мартин
14
Васильев
Константин
74
Кураксин
Данил
9
Аллику
Рауно
8
Оямаа
Хенрик
21
Рейнкорт
Стэн
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
9
Зволински
Лукаш
27
Новак
Бартош
Флора Таллин
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Флора Таллин
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 1 0.5

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллику Рауно 1 0
Оямаа Хенрик 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пясецки Фабиан 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0
Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Пярну Вапрус 4:0 Курессааре - Флора Таллин 1:4 Флора Таллин - Таммека Тарту 1:1 Калев - Флора Таллин 0:2
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1
Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2

Результаты матчей

Флора Таллин
Ракув

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Флора Таллин 23.4% (29)
X 29.8% (37)
Ракув 46.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флора Таллин
Ничья
Ракув
7.80
3.92
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Флора Таллин 0:0 Ракув онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Флора Таллин 0:0 Ракув

Исход игры
Флора Таллин
23.4% (29)
Ничья
29.8% (37)
Ракув
46.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
0:1 Ракув
24.2% (30)
1:1 Ничья
24.2% (30)
1:2 Ракув
16.1% (20)
2:1 Флора Таллин
10.5% (13)
1:0 Флора Таллин
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
0:2 Ракув
4% (5)
2:0 Флора Таллин
3.2% (4)
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