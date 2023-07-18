  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Флора Таллин
0:3
Конец матча
Ракув
0'
0:1
47' Гол
Зволински Лукаш
57' Желтая карточка
Сварнас Стратос
0:2
59' Гол
Зволински Лукаш
67' Желтая карточка
Сеппик Марккус
0:3
85' Гол
Папаниколау Яннис
90'+7

Ход матча

47'
0:1
Зволински Лукаш
(Арсенич Зоран)
57'
 
Сварнас Стратос
59'
0:2
Зволински Лукаш
(Тудор Фран)
62'
Миххаилов Никита
Рейнкорт Стэн
 
67'
Сеппик Марккус
 
68'
 
Пясецки Фабиан
Зволински Лукаш
68'
 
Замора Джон
Новак Бартош
68'
 
Кочергин Владислав
Цебуля Марчин
68'
Липп Марко
Кураксин Данил
 
79'
 
Сореску Деян
Салес Жеан Карлос
79'
 
Вдовяк Матеуш
Тудор Фран
83'
Шаповалов Александр
Сеппик Марккус
 
85'
0:3
Папаниколау Яннис
(Замора Джон)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 14
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 124
Флора Таллин 23.4% (29)
X 29.8% (37)
Ракув 46.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
43
Сеппик
Марккус
2
Кууск
Мяртен
27
Лиландер
Михаэл
10
Миллер
Мартин
14
Васильев
Константин
74
Кураксин
Данил
9
Аллику
Рауно
8
Оямаа
Хенрик
21
Рейнкорт
Стэн
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
9
Зволински
Лукаш
27
Новак
Бартош
Флора Таллин
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Флора Таллин
Ракув

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 2 1
Кочергин Владислав 1 0.5
Папаниколау Яннис 1 0.5
Тудор Фран 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллику Рауно 1 0
Оямаа Хенрик 1 0
Сеппик Марккус 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сварнас Стратос 1 0
Пясецки Фабиан 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0
Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Пярну Вапрус 4:0 Курессааре - Флора Таллин 1:4 Флора Таллин - Таммека Тарту 1:1 Калев - Флора Таллин 0:2
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1
Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2

Результаты матчей

Флора Таллин
Ракув

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Флора Таллин 23.4% (29)
    X 29.8% (37)
    Ракув 46.8% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флора Таллин 0:3 Ракув онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Флора Таллин 0:3 Ракув

    Исход игры
    Флора Таллин
    23.4% (29)
    Ничья
    29.8% (37)
    Ракув
    46.8% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    0:1 Ракув
    24.2% (30)
    1:1 Ничья
    24.2% (30)
    1:2 Ракув
    16.1% (20)
    2:1 Флора Таллин
    10.5% (13)
    1:0 Флора Таллин
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    0:2 Ракув
    4% (5)
    2:0 Флора Таллин
    3.2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     