Тур: 1. Стадион: А. Ле Кок Арена. Главный судья: Marian Barbu
0:3
Конец матча
0'
0:1
47' ГолЗволински Лукаш
57' Желтая карточкаСварнас Стратос
0:2
59' ГолЗволински Лукаш
67' Желтая карточкаСеппик Марккус
0:3
85' ГолПапаниколау Яннис
90'+7
Ход матча
47'
0:1
57'
59'
0:2
67'
85'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 14
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хенн Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
История личных встреч
Флора Таллин
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|2
|1
|Кочергин Владислав
|1
|0.5
|Папаниколау Яннис
|1
|0.5
|Тудор Фран
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллику Рауно
|1
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Сеппик Марккус
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
Результаты матчей
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Флора Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флора Таллин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0
Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Пярну Вапрус 4:0 Курессааре - Флора Таллин 1:4 Флора Таллин - Таммека Тарту 1:1 Калев - Флора Таллин 0:2
Ракув
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1
Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Результаты матчей
Флора Таллин
Ракув
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Флора Таллин
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Урарту
|Маргарян Жирайр
|2
|Шериф
|Буэно Дидье
|2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Флора Таллин 0:3 Ракув
Исход игры
Флора Таллин
23.4% (29)
Ничья
29.8% (37)
Ракув
46.8% (58)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
0:1 Ракув
24.2% (30)
1:1 Ничья
24.2% (30)
1:2 Ракув
16.1% (20)
2:1 Флора Таллин
10.5% (13)
1:0 Флора Таллин
4.8% (6)
0:0 Ничья
4% (5)
0:2 Ракув
4% (5)
2:0 Флора Таллин
3.2% (4)
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