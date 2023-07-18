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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Паяц Игор
Маккаби Хайфа
0:1
Перерыв
Хамрун Спартанс
0'
0:1
32' Гол
Мбонг Джозеф

Ход матча

32'
0:1
Мбонг Джозеф

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 123
Маккаби Хайфа 93.5% (115)
X 4.1% (5)
Хамрун Спартанс 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Хамрун Спартанс
2.75
8.81
25.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ницан
Итамар
23
Кандил
Маор
30
Сек
Абдулай
15
Дахан
Ори
27
Корню
Пьер
18
Goni
Naor
26
Джабер
Махмуд
91
Саба
Диа
28
Хаяй
Илай
19
Шуранов
Эрик
11
Рафаэлов
Лиор
22
Маркетти
Федерико
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
10
Мбонг
Джозеф
94
Камензули
Райан
14
Elionay
12
Прша
Роко
17
Ненов
Юлиян
98
Хонни
Кастро
23
Джюранович
Урош
Маккаби Хайфа
4-2-1-3
Хамрун Спартанс
5-3-2

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 1
Дэвид Дин 1 0.5
Халаили Анан 1 0.5
Чери Тьяронн 0 0
Сек Абдулай 0 0
Саба Диа 0 0
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Джозеф 1 0.5

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 1 0
Джюранович Урош 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хамрун Спартанс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 4:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1
Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:2

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Г О О О О Л - Мбонг Джозеф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sammy Ofer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.8% пользователей.
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Прогнозы 123
Маккаби Хайфа 93.5% (115)
X 4.1% (5)
Хамрун Спартанс 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Хамрун Спартанс
2.75
8.81
25.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Маккаби Хайфа 0:1 Хамрун Спартанс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:1 Хамрун Спартанс

Исход игры
Маккаби Хайфа
93.5% (115)
Ничья
4.1% (5)
Хамрун Спартанс
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
27.19% (31)
Нет
72.81% (83)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Хайфа
35.8% (44)
3:0 Маккаби Хайфа
20.3% (25)
2:1 Маккаби Хайфа
11.4% (14)
3:1 Маккаби Хайфа
8.1% (10)
4:0 Маккаби Хайфа
6.5% (8)
1:1 Ничья
4.1% (5)
5:0 Маккаби Хайфа
2.4% (3)
1:0 Маккаби Хайфа
2.4% (3)
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