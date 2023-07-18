Апостолакис рвал в контратаку, далеко от себя мяч отпустил, не успев сделать необходимой передачи.

Борза развил атаку "Фарула", отдал обостряющую передачу на Грамени, который оказался спиной к чужим воротам. Пришлось темп атаки сбавлять.

Немного раскрылась игра. Или просто устали гости сидеть в обороне? Бадоло убегал в контратаку, получил по ногам от Давида Кики. Заслуженная жёлтая карточка.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Талал!!!! 1:0!!!! Заслуженно первый мяч в матче забивает капитан и лучший игрок 45 минут в составе "Шерифа" Талал! По правому краю начал атаку Зохури, выполнил передачу в центр, Энрике сумел скинуть мяч на Талала, который уложил Айоани на газон и покатил игровой снаряд в пустые ворота!

И на этом перерыв.

Стадион оживился. А всё почему? Нгом-Мбекели завладел мячом, пробросил себе на ход и даже пробил! Угловой.

Подача на ближнюю штангу от Талала, вышел из ворот Айоани и забрал мяч.

С мячом Айоани, перевод на левый край последовал. Дальше через центр пошла передача на Борза, но в подкате здорово сыграл Паулу.

Коваль начал атаку "Шерифа" передачей на левый край. Дальше по краю покатили на Бадоло, тот назад немного отыграл.

Ну не везёт "Шерифу"! Через левый край началась атака. подача на дальнюю штангу Талал не успел замкнуть, сыграл вторым касанием на Нгом-Мбекели, удар которого заблокировал Кики! Угловой.

Неудачная подача Талала, вышел из ворот Айоани, забрал мяч и сразу же начал атаку. Не стал ждать, а почему?

Заброс во владения Айоани, который вышел из ворот и забрал мяч. Удачно на выходе сыграл голкипер "Фарула".

Последние пять минут у нас пошли. "Фарул" настолько осмелел, что выдавил соперника на его половину поля. Не рано ли раскрываться?

На своей половине поля с мячом Гарананга, длинный заброс в атаку (уже привыкли). Но к этому привыкли и в обороне "Фарула". Отбились гости без особых проблем.

Апостолакис пошёл бросать аут на левом фланге, передача на Нгом-Мбекели, который отдал Энрике, спиной к воротам принял он игровой снаряд. Тяжеловато так играть, пришлось назад отдавать.

Быстрая контратака "Фарула", заброс по правому краю на Мазилу, тот уходил от соперника, оказался на газоне, встретили трибуны этот жест свистом.

Киабу с мячом, успели опуститься в оборону игроки "Фарула". Напоминает чем-то эта встреча противостояние России и Испании на чемпионате мира 2018.

Бадоло получил по ногам на левом фланге от Алибека. Стандарт в сорока метрах от ворот соперника. Подача... Слишком сильно.

Зохури подключился к атаке, пробил/отдал пас на Талала, тот неудачно мяч подправил. Сам же его на углу вратарской подобрал, развернулся, пробил также неудачно, Айоани мяч забрал.

В центре поля с мячом Неделку, отыграл на Грамени, тот заброс в чужую штрафную площадь оформил. Слабовато...

На правом фланге с мячом Зохури, резкий рывок совершил, не увидел партнёров, пришлось останавливаться и ждать. И уже вернулись в оборону игроки "Фарула".

Зохури уже в какой раз разгоняет атаку по правому краю. Передача не прошла у него. В отборе хорошо сыграл Неделку.

19' Разыграли аут на правом фланге хозяева, подача пошла... Талал до мяча не достал, но и отбоя не последовало. Новую волну атаки начали хозяева, передача на Киабу, который чуть мяч от себя отпустил и дальше пришлось ему уже нагонять соперника и валить того на газон.

18' Аут на правом фланге атаки бросил Зохури. Перевод на левый край последовал, подача Киабу, Боли головой вынес его подальше.

16' Четверть часа команды сыграли. "Шериф" свои моменты успел загубить. Им нужно 2 забивать, чтобы спокойно проходить дальше. Для этого только оборону соперника хотя бы раз нужно вскрыть.

14' Немного пришли в себя гости. Мазилу с мячом на правом фланге, отыгрался с ближним, но перешёл на чужую половину поля. Первая вылазка, как мне кажется, у "Фарула" в атаку.

13' Аут бросил Зохури, через правый край атака "Шерифа" не прошла, уж слишком большое скопление соперников там.

12' Вот это момент! Талал! Подача мягкая с правой ноги с 30-ти метров от Зохури, точно на голову Талалу, который был совсем один и головой здорово-то бил в дальний угол! Но чуть выше перекладины.

11' Айоани выбил мяч подальше от своих ворот. Но это только лишь начало новой атаки "Шерифа".

10' Неделку на газоне. Уже ноги сводит у подопечных великого и могучего Георге Хаджи. Ну сколько "Фарул" продержится, ваши ставки?

9' От ворот разыграл Айоани, перевод на левый край последовал, но тут же потеря. "Шериф" очень здорово смотрится в прессинге. Гарананга почти возле центрального круга, Отдал налево на Апостолакиса, который набрал ход, дошёл до чужой штрафной площади, сам же пробить не решился, сыграл на Талала, тот мощно зарядил! Ух.. Просвистело выше перекладины.

7' Киабу развернул соперника в районе центрального круга, передачу на Паулу отдал. И назад просел "Шериф". Гарананга владеет игровым снарядом Никто его не прессингует. "Фарул" решил играть на удержание? 85 минут осталось...

6' Апостолакис с мячом на левом фланге, добежал он до мяча, который был послан ему немного наперёд. Перевод направо, но сильно.

5' Уже на первых минутах матча много ошибок. Тяжёлый выход из обороны каждой команды, длинные забросы. Безжалостный и беспощадный первый раунд Лиги чемпионов?

3' На своей половине поля с мячом румынская команда. Боли осмотрелся, сыграл на Артяна, но слишком сильная вышла передача. Пас не дошёл до адресата.

2' С мячом на своей половине поля "Шериф", передача на Зохури, тот сыграл на Гарананга, который отдал на Буэно. Попытка провести атаку по правому краю не увенчалась успехом для молдавского клуба.