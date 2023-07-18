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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Шериф
1:0
Перерыв
Фарул Констанца
0'
43' Желтая карточка
Боли Кевин
1:0
45' Гол
Талал Амин

Ход матча

43'
 
Боли Кевин
45'
Талал Амин
(Энрике Луваннор)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 140
Шериф 85% (119)
X 11.4% (16)
Фарул Констанца 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Фарул Констанца
1.94
5.90
4.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
20
Зохури
Армель
4
Гарананга
Мунаше
3
Буэно
Дидье
10
Бадоло
Седрик
8
Паулу
Жоау
18
Киабу
Мусса
14
Талал
Амин
16
Апостолакис
Константинос
17
Нгом-Мбекели
Жером
90
Энрике
Луваннор
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
3
Попеску
Михай
21
Боли
Кевин
27
Борза
Себастьян
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
7
Алибек
Денис
9
Ривалдиньо
Шериф
3-5-2
Фарул Констанца
4-3-3

История личных встреч

Шериф
Фарул Констанца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талал Амин 1 0.5
Энрике Луваннор 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кики Давид 1 0.5

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талал Амин 1 0
Киабу Мусса 1 0
Буэно Дидье 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Кевин 1 0
Кики Давид 1 0
Балута Тудор 1 0
Мазилу Адриан 1 0

Результаты матчей

Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0
Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:0 Ницца - Шериф 3:1 Шериф - Бельцы 1:0 Шериф - Ницца 0:1 Партизан - Шериф 1:3 Шериф - Партизан 0:1 Кривбасс КР - Шериф 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0
Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1

Результаты матчей

Шериф
Фарул Констанца

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шериф
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И на этом перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Талал!!!! 1:0!!!! Заслуженно первый мяч в матче забивает капитан и лучший игрок 45 минут в составе "Шерифа" Талал! По правому краю начал атаку Зохури, выполнил передачу в центр, Энрике сумел скинуть мяч на Талала, который уложил Айоани на газон и покатил игровой снаряд в пустые ворота!
  • Дополнительное время
    44'
    2 минуты добавил рефери.
  • Желтая карточка
    43'
    Немного раскрылась игра. Или просто устали гости сидеть в обороне? Бадоло убегал в контратаку, получил по ногам от Давида Кики. Заслуженная жёлтая карточка. 
  • 42'
     Борза развил атаку "Фарула", отдал обостряющую передачу на  Грамени, который оказался спиной к чужим воротам. Пришлось темп атаки сбавлять. 
  • 41'
     Апостолакис рвал в контратаку, далеко от себя мяч отпустил, не успев сделать необходимой передачи.
  • 40'
    Последние пять минут у нас пошли. "Фарул" настолько осмелел, что выдавил соперника на его половину поля. Не рано ли раскрываться? 
  • 39'
    Заброс во владения  Айоани, который вышел из ворот и забрал мяч. Удачно на выходе сыграл голкипер "Фарула".
  • Угловой
    38'
    Неудачная подача Талала, вышел из ворот  Айоани, забрал мяч и сразу же начал атаку. Не стал ждать, а почему?
  • Опасный момент
    37'
    Ну не везёт "Шерифу"! Через левый край началась атака. подача на дальнюю штангу Талал не успел замкнуть, сыграл вторым касанием на  Нгом-Мбекели, удар которого заблокировал Кики! Угловой.
  • 36'
    Коваль начал атаку "Шерифа" передачей на левый край. Дальше по краю покатили на Бадоло, тот назад немного отыграл. 
  • 34'
    С мячом  Айоани, перевод на левый край последовал. Дальше через центр пошла передача на Борза, но в подкате здорово сыграл Паулу.
  • Угловой
    33'
    Подача на ближнюю штангу от Талала, вышел из ворот Айоани и забрал мяч.
  • 32'
    Стадион оживился. А всё почему?  Нгом-Мбекели завладел мячом, пробросил себе на ход и даже пробил! Угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Зохури уже в какой раз разгоняет атаку по правому краю. Передача не прошла у него. В отборе хорошо сыграл Неделку.
    • 29'
      На правом фланге с мячом Зохури, резкий рывок совершил, не увидел партнёров, пришлось останавливаться и ждать. И уже вернулись в оборону игроки "Фарула".
    • 28'
      В центре поля с мячом  Неделку, отыграл на Грамени, тот заброс в чужую штрафную площадь оформил. Слабовато... 
    • 27'
      Зохури подключился к атаке, пробил/отдал пас на Талала, тот неудачно мяч подправил. Сам же его на углу вратарской подобрал, развернулся, пробил также неудачно, Айоани мяч забрал. 
    • 26'
       Бадоло получил по ногам на левом фланге от Алибека. Стандарт в сорока метрах от ворот соперника. Подача... Слишком сильно. 
    • Угловой
      25'
      Угловой удар заработали хозяева, закрученный почти в ворота мяч Талала сумел кулаками выбить  Айоани.
    • 24'
      Киабу с мячом, успели опуститься в оборону игроки "Фарула". Напоминает чем-то эта встреча противостояние России и Испании на чемпионате мира 2018. 
    • 23'
      Быстрая контратака "Фарула", заброс по правому краю на Мазилу, тот уходил от соперника, оказался на газоне, встретили трибуны этот жест свистом. 
    • 21'
      Апостолакис пошёл бросать аут на левом фланге, передача на Нгом-Мбекели, который отдал Энрике, спиной к воротам принял он игровой снаряд. Тяжеловато так играть, пришлось назад отдавать.
    • 20'
      На своей половине поля с мячом  Гарананга, длинный заброс в атаку (уже привыкли). Но к этому привыкли и в обороне "Фарула". Отбились гости без особых проблем.
    • 19'
      Разыграли аут на правом фланге хозяева, подача пошла... Талал до мяча не достал, но и отбоя не последовало. Новую волну атаки начали хозяева, передача на Киабу, который чуть мяч от себя отпустил и дальше пришлось ему уже нагонять соперника и валить того на газон. 
    • 18'
      Аут на правом фланге атаки бросил Зохури. Перевод на левый край последовал, подача Киабу, Боли головой вынес его подальше. 
    • 16'
      Четверть часа команды сыграли. "Шериф" свои моменты успел загубить. Им нужно 2 забивать, чтобы спокойно проходить дальше. Для этого только оборону соперника хотя бы раз нужно вскрыть. 
    • 14'
      Немного пришли в себя гости. Мазилу с мячом на правом фланге, отыгрался с ближним, но перешёл на чужую половину поля. Первая вылазка, как мне кажется, у "Фарула" в атаку.
    • 13'
      Аут бросил Зохури, через правый край атака "Шерифа" не прошла, уж слишком большое скопление соперников там. 
    • Опасный момент
      12'
      Вот это момент!  Талал! Подача мягкая с правой ноги с 30-ти метров от Зохури, точно на голову Талалу, который был совсем один и головой здорово-то бил в дальний угол! Но чуть выше перекладины. 
    • 11'
      Айоани выбил мяч подальше от своих ворот. Но это только лишь начало новой атаки "Шерифа". 
    • 10'
      Неделку на газоне. Уже ноги сводит у подопечных великого и могучего Георге Хаджи. Ну сколько "Фарул" продержится, ваши ставки?
    • Опасный момент
      9'
      От ворот разыграл  Айоани, перевод на левый край последовал, но тут же потеря. "Шериф" очень здорово смотрится в прессинге.  Гарананга почти возле центрального круга, Отдал налево на  Апостолакиса, который набрал ход, дошёл до чужой штрафной площади, сам же пробить не решился, сыграл на Талала, тот мощно зарядил! Ух.. Просвистело выше перекладины.
    • 8'
      Специалисты верят в успех "Шерифа". Прогноз на его победу и проход. Вполне вероятное событие. 
    • 7'
      Киабу развернул соперника в районе центрального круга, передачу на Паулу отдал. И назад просел "Шериф".  Гарананга  владеет игровым снарядом Никто его не прессингует. "Фарул" решил играть на удержание? 85 минут осталось... 
    • 6'
       Апостолакис с мячом на левом фланге, добежал он до мяча, который был послан ему немного наперёд. Перевод направо, но сильно. 
    • 5'
      Уже на первых минутах матча много ошибок. Тяжёлый выход из обороны каждой команды, длинные забросы. Безжалостный и беспощадный первый раунд Лиги чемпионов?
    • 3'
      На своей половине поля с мячом румынская команда. Боли осмотрелся, сыграл на Артяна, но слишком сильная вышла передача. Пас не дошёл до адресата.
    • 2'
      С мячом на своей половине поля "Шериф", передача на Зохури, тот сыграл на Гарананга, который отдал на Буэно. Попытка провести атаку по правому краю не увенчалась успехом для молдавского клуба.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня станем свидетелями ответного поединка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" из Молдавии и "Фарул", представляющим город Констанца (Румыния). Следить за матчем вместе с вами буду я, Константин Лицин
    • "Фарул" впервые в прошлом сезоне стал чемпионом Румынии. В команде практически все игроки представляют Румынию, за исключением уже упомянутого Кики (Бенин) и Кевина Дукуре (Кот-д'Ивуар).
      "Шериф" в сезоне 2021/22 выиграл чемпионат Молдавии в 20-й раз! При этом десять удачных попыток подряд, начиная с сезона 2011/12. 
      Ожидаем, что лидер футбола Молдавии сможет преодолеть первый раунд. И поражение в первом матче всего лишь неудача. 
    • Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Фарул". Единственный гол забил Давид Кики. Он сегодня в стартовом составе гостей. 
      • Прогнозы 140
      Шериф 85% (119)
      X 11.4% (16)
      Фарул Констанца 3.6% (5)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Шериф
      Ничья
      Фарул Констанца
      1.94
      5.90
      4.90
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Энрике Луваннор сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Талал Амин бьет в цель!
    • 43'
      Боли Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шериф 1:0 Фарул Констанца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шериф 1:0 Фарул Констанца

    Исход игры
    Шериф
    85% (119)
    Ничья
    11.4% (16)
    Фарул Констанца
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.17% (37)
    Меньше
    67.83% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Шериф
    27.1% (38)
    2:1 Шериф
    21.4% (30)
    1:0 Шериф
    19.3% (27)
    1:1 Ничья
    8.6% (12)
    3:1 Шериф
    1.4% (2)
    3:0 Шериф
    1.4% (2)
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    Шериф
    Фарул Констанца
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