Тур: 1. Стадион: Мезокёвесди Вароси. Главный судья: Клэнси Кевин
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жимо
Шериф
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
34
Сембен
Салиу
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Грезда ЭросПолузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
История личных встреч
БАТЭ
Партизани
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антилевский Дмитрий
|1
|0.5
|Концевой Артём Александрович
|0
|0
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|1
|0.5
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гречихо Денис
|1
|0
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ррапай Аринальдо
|1
|0
Результаты матчей
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13
БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0
Партизани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4
Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2 Партизани - Эгнатия 1:1
Результаты матчей
БАТЭ
Партизани
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
БАТЭ
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч БАТЭ 0:0 Партизани
Исход игры
БАТЭ
84.6% (132)
Ничья
10.3% (16)
Партизани
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
32.1% (50)
1:0 БАТЭ
17.9% (28)
2:0 БАТЭ
9% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:2 Партизани
3.2% (5)
3:0 БАТЭ
1.3% (2)
0:1 Партизани
1.3% (2)
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