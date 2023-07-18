Первый тайм

7' Ушел от соперника по флангу Атанаскоски и подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

6' Попытался Мба пробить в падении через себя в борьбе с защитником после навеса от Да Силвы, но махнул он мимо мяча.

5' Проникающий пас исполнял Мехмети на ход Мба, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и не смог пробить.

4' Сместился на скорости с левого фланга в штрафную соперника Мба и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хадаркевич.

3' Дальний заброс исполнял Ррапай на ход Каре, но тот не смог зацепиться за мяч и в итоге нарушил правила в борьбе против Бане.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.