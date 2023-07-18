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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Клэнси Кевин
БАТЭ
0:0
Первый тайм: 5'
Партизани
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 148
БАТЭ 83.8% (124)
X 10.8% (16)
Партизани 5.4% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Партизани
2.80
3.00
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
14
Жимо
Шериф
10
Громыко
Валерий
15
Бочеров
Валерий
18
Гречихо
Денис
44
Малькевич
Владислав
90
Антилевский
Дмитрий
80
Концевой
Артём
Александрович
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
34
Сембен
Салиу
3
Атанаскоски
Давид
21
Муратай
Валентино
7
Мехмети
Аднард
99
Ррапай
Аринальдо
77
Да
Силва
Виктор
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
БАТЭ
4-3-3
Партизани
4-3-3

История личных встреч

БАТЭ
Партизани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антилевский Дмитрий 1 0.5
Концевой Артём Александрович 0 0
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 1 0.5

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гречихо Денис 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ррапай Аринальдо 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13
БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0
Партизани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4
Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2 Партизани - Эгнатия 1:1

Результаты матчей

БАТЭ
Партизани

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Ушел от соперника по флангу Атанаскоски и подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 6'
    Попытался Мба пробить в падении через себя в борьбе с защитником после навеса от Да Силвы, но махнул он мимо мяча.
  • 5'
    Проникающий пас исполнял Мехмети на ход Мба, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и не смог пробить.
  • 4'
    Сместился на скорости с левого фланга в штрафную соперника Мба и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Хадаркевич.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Ррапай на ход Каре, но тот не смог зацепиться за мяч и в итоге нарушил правила в борьбе против Бане.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч БАТЭ 0:0 Партизани

Исход игры
БАТЭ
84.6% (132)
Ничья
10.3% (16)
Партизани
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
32.1% (50)
1:0 БАТЭ
17.9% (28)
2:0 БАТЭ
9% (14)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:2 Партизани
3.2% (5)
3:0 БАТЭ
1.3% (2)
0:1 Партизани
1.3% (2)
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