0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
16 Владение мячом, % 84
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
19
Кларк
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
18 Rory Holden
-
29 Gwion Dafydd
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
ТНС
Хеккен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макманус Деклан
|1
|0.5
|Уильямс Джордан III
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ховланд Эвен
|1
|0.5
|Рюгор Миккель
|1
|0.5
|Садик Ибраим
|1
|0.5
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Робертс Коннор
|1
|0
|Смит Лео
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1
Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0
Результаты матчей
ТНС
Хеккен
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ТНС
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Свифт Эсперанж
|Густаво Луис Бенмуя
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ТНС 0:0 Хеккен
Исход игры
ТНС
26.9% (32)
Ничья
16.8% (20)
Хеккен
56.3% (67)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
37% (44)
1:1 Ничья
14.3% (17)
1:0 ТНС
13.4% (16)
0:1 Хеккен
10.9% (13)
2:1 ТНС
8.4% (10)
0:2 Хеккен
4.2% (5)
2:0 ТНС
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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