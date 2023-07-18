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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Dario Bel
ТНС
0:0
Первый тайм: 6'
Хеккен
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 16 Владение мячом, % 84
Прогнозы 119
ТНС 26.9% (32)
X 16.8% (20)
Хеккен 56.3% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ТНС
Ничья
Хеккен
5.60
4.60
1.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Робертс
Коннор
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
6
Роутледж
Джон
19
Кларк
Бен
7
Дэниэлс
Джошуа
8
Броббелл
Райан
17
Уильямс
Джордан
III
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
4
Franklin
Uchenna
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
29
Filip
Trpcevski
22
Сана
Тобиас
ТНС
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

ТНС
Хеккен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макманус Деклан 1 0.5
Уильямс Джордан III 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ховланд Эвен 1 0.5
Рюгор Миккель 1 0.5
Садик Ибраим 1 0.5
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Робертс Коннор 1 0
Смит Лео 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1
Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0

Результаты матчей

ТНС
Хеккен

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Свифт Эсперанж Густаво Луис Бенмуя 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 119
ТНС 26.9% (32)
X 16.8% (20)
Хеккен 56.3% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ТНС
Ничья
Хеккен
5.60
4.60
1.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ТНС 0:0 Хеккен онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ТНС 0:0 Хеккен

Исход игры
ТНС
26.9% (32)
Ничья
16.8% (20)
Хеккен
56.3% (67)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
37% (44)
1:1 Ничья
14.3% (17)
1:0 ТНС
13.4% (16)
0:1 Хеккен
10.9% (13)
2:1 ТНС
8.4% (10)
0:2 Хеккен
4.2% (5)
2:0 ТНС
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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