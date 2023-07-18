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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Dario Bel
ТНС
0:2
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
19' Гол
Садик Ибраим
19' Желтая карточка
Уильямс Джордан III
45' Желтая карточка
Садик Ибраим
45' Желтая карточка
Дэвис Дэниэл
0:2
90' Гол
Сонко Момоду
90'+3

Ход матча

19'
0:1
Садик Ибраим
19'
Уильямс Джордан III
 
37'
Уильямс Даниэль
Роутледж Джон
 
44'
 
Дабо Понтус
Густафссон Симон
45'
 
Садик Ибраим
45'
Дэвис Дэниэл
 
62'
 
Тотлэнд Томас
Filip Trpcevski
62'
 
Сонко Момоду
Сана Тобиас
65'
Rory Holden
Кларк Бен
 
73'
Бэйкер Эшли
Паск Джош
 
73'
Цеслевич Адриан
Уильямс Джордан III
 
80'
 
Камара Ола
Садик Ибраим
90'
0:2
Сонко Момоду
(Тотлэнд Томас)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 119
ТНС 26.9% (32)
X 16.8% (20)
Хеккен 56.3% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Робертс
Коннор
2
Паск
Джош
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
6
Роутледж
Джон
19
Кларк
Бен
7
Дэниэлс
Джошуа
8
Броббелл
Райан
17
Уильямс
Джордан
III
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
4
Franklin
Uchenna
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
29
Filip
Trpcevski
22
Сана
Тобиас
ТНС
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

ТНС
Хеккен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макманус Деклан 1 0.5
Уильямс Джордан III 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 2 1
Ховланд Эвен 1 0.5
Рюгор Миккель 1 0.5
Сонко Момоду 1 0.5
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Робертс Коннор 1 0
Уильямс Джордан III 1 0
Смит Лео 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
ТНС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1 Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1
Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:8 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1
Хеккен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2
Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0

Результаты матчей

ТНС
Хеккен

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ТНС
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Урарту Маргарян Жирайр 2
Шериф Буэно Дидье 2
Слован Братислава Куцка Юрай 1
Слован Братислава Канкава Джаба 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    ТНС 26.9% (32)
    X 16.8% (20)
    Хеккен 56.3% (67)
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    Где смотреть матч ТНС 0:2 Хеккен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ТНС 0:2 Хеккен

    Исход игры
    ТНС
    26.9% (32)
    Ничья
    16.8% (20)
    Хеккен
    56.3% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Хеккен
    37% (44)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    1:0 ТНС
    13.4% (16)
    0:1 Хеккен
    10.9% (13)
    2:1 ТНС
    8.4% (10)
    0:2 Хеккен
    4.2% (5)
    2:0 ТНС
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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