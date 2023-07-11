Тур: 1. Стадион: Стожице. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
3
David
V
19
Сешлар
Свит
10
Элшник
Тими
21
Посавец
Иван
20
Adel
Ghanem
70
Camilo
Mena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
- Нападающий
-
21 Посавец ИванНападающий
- Запасные игроки
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Denis Pintol
-
31 Zan Mauricio
-
-
11 Saar Fadida
-
-
-
30 Raul Florucz
-
-
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adel GhanemПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Camilo MenaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Капич РифетПолузащитник
-
26 Klavs Lauva
-
-
-
-
17 Фалль Яре
-
22 Meissa Diop
-
27 Бирка Эмиль
-
75 Leo Gaucho
-
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1
ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Мура - Олимпия Любляна 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:4
ФК Валмиера
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0 Даугавпилс - ФК Валмиера 1:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 4:3 Ауда - ФК Валмиера 0:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Зриньски
|Билбия Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:0 ФК Валмиера
Исход игры
Олимпия Любляна
91.6% (109)
Ничья
4.2% (5)
ФК Валмиера
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
28.57% (32)
Нет
71.43% (80)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
45.4% (54)
2:1 Олимпия Любляна
16.8% (20)
1:0 Олимпия Любляна
13.4% (16)
3:1 Олимпия Любляна
5.9% (7)
3:0 Олимпия Любляна
4.2% (5)
1:2 ФК Валмиера
1.7% (2)
4:1 Олимпия Любляна
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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