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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Олимпия Любляна
0:0
Первый тайм: 28'
ФК Валмиера
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 117
Олимпия Любляна 92.3% (108)
X 4.3% (5)
ФК Валмиера 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
ФК Валмиера
1.42
6.13
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
19
Сешлар
Свит
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
99
Педру
Руй
III
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
1
Ольсес
Карлос
10
Яунземс
Алвис
2
Балодис
Даниэль
3
Niks
Sliede
23
Тонышев
Максим
80
Дианье
Мохамед
20
Adel
Ghanem
6
Желизко
Иван
70
Camilo
Mena
24
Alioune
Ndoye
9
Ruan
Ribeiro
Олимпия Любляна
4-4-2
ФК Валмиера
4-3-3

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1
ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Мура - Олимпия Любляна 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:4
ФК Валмиера
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0 Даугавпилс - ФК Валмиера 1:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 4:3 Ауда - ФК Валмиера 0:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Зриньски Билбия Неманья 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Олимпия Любляна 92.3% (108)
X 4.3% (5)
ФК Валмиера 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
ФК Валмиера
1.42
6.13
9.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Олимпия Любляна 0:0 ФК Валмиера онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:0 ФК Валмиера

Исход игры
Олимпия Любляна
91.6% (109)
Ничья
4.2% (5)
ФК Валмиера
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
28.57% (32)
Нет
71.43% (80)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
45.4% (54)
2:1 Олимпия Любляна
16.8% (20)
1:0 Олимпия Любляна
13.4% (16)
3:1 Олимпия Любляна
5.9% (7)
3:0 Олимпия Любляна
4.2% (5)
1:2 ФК Валмиера
1.7% (2)
4:1 Олимпия Любляна
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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