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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Олимпия Любляна
2:1
Конец матча
ФК Валмиера
0'
35' Желтая карточка
Ruan Ribeiro
1:0
42' Гол
Нукич Мустафа
2:0
74' Гол
Педру Руй
2:1
87' Гол
Meissa Diop
90'+6

Ход матча

35'
 
Ruan Ribeiro
42'
Нукич Мустафа
(Agustin Doffo)
1:0
64'
Raul Florucz
Нукич Мустафа
 
64'
Admir Bristric
Сешлар Свит
 
65'
 
Капич Рифет
Дианье Мохамед
65'
 
Leo Gaucho
Alioune Ndoye
67'
 
Фалль Яре
Яунземс Алвис
74'
Педру Руй
(Raul Florucz)
2:0
76'
Saar Fadida
Посавец Иван
 
76'
Мотика Неманья
Педру Руй
 
78'
 
Gustavo Silva Souza
Желизко Иван
78'
 
Meissa Diop
Ruan Ribeiro
87'
2:1
Meissa Diop
(Фалль Яре)
90'
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 119
Олимпия Любляна 91.6% (109)
X 4.2% (5)
ФК Валмиера 4.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
David
V
19
Сешлар
Свит
34
Agustin
Doffo
10
Элшник
Тими
99
Педру
Руй
III
9
Нукич
Мустафа
21
Посавец
Иван
1
Ольсес
Карлос
10
Яунземс
Алвис
2
Балодис
Даниэль
3
Niks
Sliede
23
Тонышев
Максим
80
Дианье
Мохамед
20
Adel
Ghanem
6
Желизко
Иван
70
Camilo
Mena
24
Alioune
Ndoye
9
Ruan
Ribeiro
Олимпия Любляна
4-4-2
ФК Валмиера
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нукич Мустафа 1 1
Педру Руй III 1 1
Agustin Doffo 0 0
Raul Florucz 0 0
ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Meissa Diop 1 1
Фалль Яре 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruan Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Валмиера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1
ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Копер 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 2:1 Горица - Олимпия Любляна 2:2 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Мура - Олимпия Любляна 2:1 Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:4
ФК Валмиера
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1 Супер Нова - ФК Валмиера 1:0 Даугавпилс - ФК Валмиера 1:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 4:3 Ауда - ФК Валмиера 0:4

Результаты матчей

Олимпия Любляна
ФК Валмиера

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
ФК Валмиера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Agustin Doffo сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Нукич Мустафа бьет в цель!
    • 35'
      Ruan Ribeiro получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Олимпия Любляна 91.6% (109)
    X 4.2% (5)
    ФК Валмиера 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    91.6% (109)
    Ничья
    4.2% (5)
    ФК Валмиера
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (32)
    Нет
    71.43% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпия Любляна
    45.4% (54)
    2:1 Олимпия Любляна
    16.8% (20)
    1:0 Олимпия Любляна
    13.4% (16)
    3:1 Олимпия Любляна
    5.9% (7)
    3:0 Олимпия Любляна
    4.2% (5)
    1:2 ФК Валмиера
    1.7% (2)
    4:1 Олимпия Любляна
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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